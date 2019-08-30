30 августа 2019, 18:10

Астраханские полицейские заподозрены в попытке продать наркотики

Трое сотрудников Астраханского линейного отдела МВД на транспорте подозреваются в том, что намеревались через посредника продать наркотики и задержать покупателя для повышения показателей своей работы, сообщил сегодня Следком. 

По версии следствия, сотрудники полиции 28 августа договорились со своим знакомым, что он найдет покупателя и продаст наркотики, а они задержат последнего и привлекут его к уголовной ответственности. Таким образом, как полагают следователи, подозреваемые хотели повысить показатели своей работы. Но 29 августа сотрудники УФСБ при проведении оперативно-розыскных мероприятий нашли сверток с наркотиками и установили, что он принадлежит полицейским, проинформировало следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном размере с использованием своего служебного положения...). "Подозреваемые задержаны. Следователями проводится их допрос. Рассматривается вопрос об избрании сотрудникам полиции меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне пятеро сотрудников Краснодарского линейного управления МВД на транспорте были заподозрены в сбыте боеприпасов. По версии следствия, они подговорили местного жителя за деньги совершить преступление в зоне их ответственности, чтобы, раскрыв его, повысить показатели эффективности своей работы.

Примечание:

"Полицейский в Сочи осужден на три года за разглашение гостайны", "Ростовский наркополицейский объявлен в федеральный розыск", "Полицейские обвинены в избиении двух жителей Кубани".

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