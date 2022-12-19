Следователь из Ингушетии осужден за содействие баталхаджинцам

19 декабря 2022, 11:59

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Суд приговорил бывшего следователя Илеза Муталиева к 11 годам заключения, признав его виновным в оказании содействия баталхаджинцам, которые подозреваются в причастности к убийству начальника ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Как сообщал "Кавказский узел", Следком 12 декабря отчитался о завершении расследования дела Хасана Полонкоева и еще 10 человек, обвиняемых в убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии (ЦПЭ, центр "Э") Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Начальник ЦПЭ Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года, с ним вместе был убит его брат Ахмед Эльджаркиев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. Руководителем группировки, причастной к убийству, следователи сочли предпринимателя Хасана Полонкоева. Среди задержанных - его племянник Аслан Полонкоев, сын бизнесмена Закра, а также Али Картоев, Исса Накастхоев и Алихан Белхароев. Восемь обвиняемых были заключены под стражу, трое подозреваемых арестованы заочно.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего следователя следственного управления СКР по Ингушетии Илеза Муталиева 1987 года рождения к 11 годам заключения. Суд признал Муталиева виновным в пособничестве в руководстве террористическим сообществом, в превышении полномочий и в незаконном хранении взрывчатки, передал сегодня Telegram-канал "Розыск Ингушетия".

В карточке на сайте Южного окружного военного суда указано, что дело в отношении Муталиева поступило в суд 8 ноября, процесс по делу начался 11 ноября и по нему были три заседания.

По данным "Интерфакса", Илез Муталиев был задержан в декабре 2021 года в своем доме. По версии следствия, Муталиев, используя служебное положение, оказывал содействие баталхаджинцам, которые подозреваются в причастности к убийству начальника ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Комментариев от представителей Муталиева относительно приговора суда не поступало.

Напомним, после убийства Эльджаркиева источники предположили, что он убит в результате кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. Однако следователи заявили в январе 2020 года, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, а версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются.

Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".

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