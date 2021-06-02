Суд отказался смягчить меру пресечения Алихану Белхароеву

02 июня 2021, 21:07

Верховный суд Северной Осетии не удовлетворил ходатайство защиты, которая попросила перевести обвиняемого по делу о покушении на начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева Алихана Белхароева под домашний арест, и оставил его под стражей еще на три месяца.

Как писал "Кавказский узел", Алихан Белхароев был задержан по делу о покушении на начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева. Его адвокаты неоднократно жаловались на недопуск в следственный изолятор во Владикавказе. В январе Алихан Белхароев заявил адвокатам, что силовики пытали его, добиваясь признательных показаний. Защита потребовала уголовного преследования силовиков.

Начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года, с ним вместе был убит его брат Ахмед Эльджаркиев. Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили тогда источники. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Среди задержанных - его племянник Аслан Полонкоев, сын бизнесмена Закра, а также Али Картоев, Исса Накастхоев и Алихан Белхароев. Восемь обвиняемых были заключены под стражу, трое подозреваемых арестованы заочно.

Сегодня в Верховном суде Северной Осетии рассматривался вопрос о продлении меры пресечения Алихану Белхароеву, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Руслан Джиоев.

Защита просила суд об изменении меры пресечения на домашний арест. "Мы аргументировали тем, что все следственные действия по уголовному делу окончены, и мотивация следователя в его ходатайстве о том, что Белхароев может оказать какое-либо влияние на потерпевших, свидетелей, иных участников следствия, не имеет под собой оснований, так как следственные действия окончены и происходит ознакомление с материалами уголовного дела", - пояснил Джиоев.

Адвокаты указали, что ранее Белхароев к уголовной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства в России. "Его ознакомление с материалами уголовного дела происходит во Владикавказе, и его нахождение под домашним арестом в Ингушетии не станет проблемой - здесь полчаса езды [до Владикавказа]", - добавил Джиоев.

Следствием не приведено никаких доказательств, подтверждающих, что Белхароев состоял либо состоит в организованной преступной группировке либо сообществе, заявил адвокат. "То есть скрываться от следствия и суда он не собирается. До возбуждения уголовного дела и до того, как он был арестован, у него была прекрасная возможность скрыться... Однако Белхароев этого не сделал и до сих пор настаивает на том, что он не совершал ничего противозаконного", - отметил он.

Однако суд продлил Белхароеву срок содержания под стражей на три месяца, до 7 сентября, сказал адвокат. Джиоев считает, что его подзащитный "находится под арестом по абсолютно надуманным основаниям". С учетом продления содержания под стражей срок ареста Белхароева увеличился до 21 месяца, отметил он.

Джиоев уточнил, что проблем с доступом к подзащитному у него нет, Белхароева сейчас в СИЗО никто не тревожит.

В январе адвокаты жаловались, что защитников не пускают в СИЗО к Алихану Белхароеву, а на следственные действия обвиняемого вывозят без их ведома. Защитник Тимур Идалов предположил, что таким образом на подзащитного пытаются оказать давление.

"Никаких подобных проблем на данный момент нет... Я посещаю его через день", - сказал Джиоев.