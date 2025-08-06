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09:18, 6 августа 2025

Памятник Сталину отремонтирован в Цхинвале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родители подростков, повредивших недавно установленный в Цхинвале памятник Сталину,  оплатили его восстановление.

Как писал "Кавказский узел", памятник Иосифу Сталину установлен в июне у хлебозавода в Цхинвале по инициативе директора предприятия. Спустя месяц после появления монумента неизвестные разбили лицо монумента. Позднее выяснилось, что памятник повредили три школьника.

Снесенные нос и глаз вернули статуе, установленной около хлебокомбината в Цхинвале, сообщила "Сапа Цхинвал" со ссылкой на источник. Работы провели за счет родителей школьников, которые ранее повредили памятник молотком.

Глава комбината забрал из милиции заявление о порче монумента, на учете в ОПДН останется только один школьник из троих, говорится в публикации.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Среди жителей республик Северного Кавказа Иосифа Сталина почитают те, кто ошибочно ассоциирует с ним понятие "социальной справедливости", которой они отчаялись добиться от современных властей, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Как писал "Кавказский узел", бюст Сталина установлен на одноименной улице в селе Нарт Ардонского района по инициативе местного жителя. На открытии бюста присутствовали представители местных властей и школьники. Местные власти объяснили установку бюста стремлением сельчан сохранить память о значимой исторической личности.

Напомним, 29 апреля 2021 года в Дагестанских Огнях установили бюст Иосифа Сталина на постаменте. 2 мая стало известно, что бюст вместе с табличкой демонтирован - на месте, где был установлен памятник, остался лишь пустой постамент. Глава города Джалалутдин Алирзаев сообщил, что бюст Сталина был демонтирован потому, что был установлен местными коммунистами без разрешения властей.

Коммунисты, установившие бюст Сталина, проявили неуважение к репрессированным народам Кавказа, заявили тогда интернет-пользователи. Их оппоненты, в свою очередь, напомнили о роли Сталина в годы войны.

Напомним, в 2022 году историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина.

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Автор: "Кавказский узел"

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