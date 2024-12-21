Бюст Сталина установлен в Северной Осетии

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Бюст Сталина установлен на одноименной улице в селе Нарт Ардонского района по инициативе местного жителя. На открытии бюста присутствовали представители местных властей и школьники. Местные власти объяснили установку бюста стремлением сельчан сохранить память о значимой исторической личности.

"Кавказский узел" писал, что нальчанин Олег Келеметов в мае направил обращение в парламенты республик Северного Кавказа с призывом законодательно запретить героизацию Сталина и других причастных к массовым депортациям в годы Великой Отечественной войны, а также установку им памятников.

По данным Келеметова, памятники Сталину установлены в 40 регионах, в том числе в 15 региональных столицах. "В тройке лидеров по числу населенных пунктов со скульптурами - Северная Осетия, Дагестан и Якутия", - подчеркнул он.

В селении Нарт состоялось торжественное открытие бюста Иосифа Сталина, сообщила сегодня администрация Ардонского района.

"Бюст был установлен на улице Сталина по инициативе местного жителя Кантемира Гаппоева", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Районные власти сообщили, что на открытии бюста присутствовали "представители районной и местной администраций, известные в республике люди, а также местные жители, учителя и учащиеся школы", а идея его установки была поддержана всеми соседями.

"Установка памятника явилась отражением стремления местных жителей сохранить память о значимой исторической личности Сталина и событиях, которые, по их мнению, оказали влияние на развитие Советского Союза", - пишет администрация Ардонского района.

Как следует из фото, приложенных к публикации, под именем Сталина содержится надпись "от благодарных потомков"

Среди жителей республик Северного Кавказа Иосифа Сталина почитают те, кто ошибочно ассоциирует с ним понятие "социальной справедливости", которой они отчаялись добиться от современных властей, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Напомним, 29 апреля 2021 года в Дагестанских Огнях установили бюст Иосифа Сталина на постаменте. 2 мая стало известно, что бюст вместе с табличкой демонтирован — на месте, где был установлен памятник, остался лишь пустой постамент. Глава города Джалалутдин Алирзаев сообщил, что бюст Сталина был демонтирован потому, что был установлен местными коммунистами без разрешения властей.

Коммунисты, установившие бюст Сталина, проявили неуважение к репрессированным народам Кавказа, заявили тогда интернет-пользователи. Их оппоненты, в свою очередь, напомнили о роли Сталина в годы войны.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Напомним, в 2022 году историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина.

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