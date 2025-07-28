Школьники из Цхинвала поставлены на учет за повреждение памятника Сталину

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Памятник Сталину в Цхинвале повредили три школьника, они поставлены на учет в отделе по делам несовершеннолетних.

Как писал "Кавказский узел", памятник Иосифу Сталину установлен в июне у хлебозавода в Цхинвале по инициативе директора предприятия. Спустя месяц после появления монумента неизвестные разбили лицо монумента.

Вандалы, снесшие нос и глаз монументу, — ученики старших классов, сообщила "Сапа Цхинвал" со ссылкой на источник. По его данным, трое подростков говорили о деятельности Сталина и в какой-то момент школьники решили, что вождь "достоин расплаты". Всех юношей поставили на учет в ОПДН. Двое из них — одиннадцатиклассники, третий подросток учится на класс младше, говорится в публикации.

МВД Южной Осетии на своем сайте не сообщало о результатах розыска вандалов, однако в сообщении от 24 июля о повреждении памятника говорится, что, по предварительным данным, "скульптуру повредили трое молодых людей".

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Среди жителей республик Северного Кавказа Иосифа Сталина почитают те, кто ошибочно ассоциирует с ним понятие "социальной справедливости", которой они отчаялись добиться от современных властей, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Как писал "Кавказский узел", бюст Сталина установлен на одноименной улице в селе Нарт Ардонского района по инициативе местного жителя. На открытии бюста присутствовали представители местных властей и школьники. Местные власти объяснили установку бюста стремлением сельчан сохранить память о значимой исторической личности.

Напомним, 29 апреля 2021 года в Дагестанских Огнях установили бюст Иосифа Сталина на постаменте. 2 мая стало известно, что бюст вместе с табличкой демонтирован - на месте, где был установлен памятник, остался лишь пустой постамент. Глава города Джалалутдин Алирзаев сообщил, что бюст Сталина был демонтирован потому, что был установлен местными коммунистами без разрешения властей.

Коммунисты, установившие бюст Сталина, проявили неуважение к репрессированным народам Кавказа, заявили тогда интернет-пользователи. Их оппоненты, в свою очередь, напомнили о роли Сталина в годы войны.

Напомним, в 2022 году историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина.

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