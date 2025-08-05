Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
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Рамазан Арипшев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 280 бойцов из Кабардино-Балкарии.
Как писал "Кавказский узел", к 3 августа власти и силовики признали убитыми не менее 279 бойцов из Кабардино-Балкарии.
Рамазан Арипшев родился в Чегеме. В 2009 году окончил школу, в 2013 году окончил Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова по специальности фармацевт. В 2018 году окончил Волгоградский государственный медицинский университет по специальности провизор. В августе 2023 года, заключив контракт с Министерством обороны РФ и ушел добровольцем в зону проведения СВО. Был стрелком мотострелкового отделения. 09 декабря 2023 года в одном из боев 30-летний Рамазан получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью, сообщило отделение фонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале 4 августа.
Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 280 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 267 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.
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