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15:01, 3 августа 2025

Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иван Андреев из Прохладненского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 280 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 29 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 279 бойцов из Кабардино-Балкарии.

В военной операции убит Иван Андреев из села Ново-Полтавского Прохладненского района, сообщил 2 августа в своем телеграм-канале республиканский филиал государственного фонда "Защитники Отечества".

"С 2007 года по 2016 год учился в МКОУ «ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского». После окончания школы обучался в Терском сельскохозяйственном техникуме", - говорится в публикации.

С февраля 2022 года Андреев служил в должности разведчика и погиб "при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции", отмечается в сообщении.

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7100 бойцов с юга России признаны убитыми в военной операции
Чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 3529 бойцов из СКФО и 3571 – из ЮФО.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 280 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 266 из них, о гибели еще 14 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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