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13:09, 6 августа 2025

Более 600 пострадавших подали заявления на выплаты в Туапсинском районе 

Подтопление в Туапсинском районе Краснодарского края. Август 2025 г. Скриншот видео МЧС России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти отчитались о помощи пострадавшим от подтоплений в Краснодарском крае: спасатели вывозят ил с подворий и восстанавливают водоснабжение.

Как писал "Кавказский узел", люди, которые живут в части поселка Лермонтово за рекой Шапсухо, после обрушения моста столкнулись с трудностями - практически невозможно добраться в центр поселка, купить продукты, лекарства.

В Туапсинском округе и Горячем Ключе поднялась вода в реках, затопило жилые дома и улицы, власти отчитались об эвакуации жителей. Также разрушено несколько мостов, а три села были отключены от электричества.

 Специалисты обследовали более 300 домов, пострадавших от подтоплений в Туапсинском районе Кубани, принято несколько сотен заявлений на компенсационные выплаты от жителей,.

"Продолжается работа комиссий по оценке ущерба населению. Создано 25 рабочих групп. Уже обследовано 310 домовладений. От 616 человек, чьё имущество пострадало от наводнения, приняты заявления на компенсационные выплаты", - написал сообщил в своем телеграм-канале глава Туапсинский муниципального округа Сергей Бойко.

Он отметил, что в селе Молдовановке на реке Шапсухо, на месте смытого наводнением автомобильного моста, спасатели соорудили временную переправу. "В Новомихайловском окончены ремонтно-восстановительные работы на канализационно-насосных станциях. Во всём посёлке восстановлено водоснабжение. В сёлах Молдовановка и Дефановка на Кубани полностью восстановлено электроснабжение", - написал Бойко.

Спасатели вывезли более 600 тонн мусора 

"В Туапсинском районе последствия циклона продолжают устранять 965 специалистов и 87 единиц техники. Спасатели МЧС России продолжают очищать от ила и наносов соцобъекты, помогают жителям частного сектора. Вывезено с подтопленных территорий 600 тонн мусора и ила", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. 

В министерстве отмечают, что в селе Лермонтово Кубани водовод частично восстановлен. Что касается поселка Новомихайловского, то подача воды полностью восстановлена.

Отметим, что к вечеру 3 августа власти Туапсинского района отчитались об участии более 200 человек в ликвидации последствий подтоплений. Однако авторы комментариев в соцсетях сетовали, что помощь так и не пришла. Комментаторы в телеграм-каналах обеспокоены отсутствием в пострадавших районах воды. 

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