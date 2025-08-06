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06:21, 6 августа 2025

Юристы назвали незаконным отказ Тумгоеву в медпомощи

Тимур Тумгоев. Скриншот фото из Telegram-канала "Дош Кавказа" https://t.me/new_dosh/6391

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отказ в предоставлении медпомощи отбывающему срок в вологодской колонии уроженцу Владикавказа Тимуру Тумгоеву нарушает законы и создает пыточные условия содержания, заявили юристы.

"Кавказский узел" писал, что администрация колонии в Вологодской области не дает уроженцу Владикавказа, ингушу Тимуру Тумгоеву, осужденному по делу об участии в боевых действиях в Сирии, звонить адвокату и не оказывает медпомощи. Сестру заключенного не пустили на встречу с ним, так как Тумгоев помещен в ШИЗО. В знак протеста Тумгоев проводил голодовку и проглотил несколько металлических предметов, в том числе лезвие, иголку и болты, а также нанес себе увечья. Уроженец Владикавказа Тимур Тумгоев, помещенный в ШИЗО в вологодской колонии, сильно похудел и по-прежнему не получает медпомощи, заявил его адвокат. Давление на Тумгоева в колонии может быть обусловлено его вероисповеданием, статьей и оперативным интересом ФСБ, считает правозащитник. 

26 июня 2019 года суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима уроженца Владикавказа Тимура Тумгоева, признав его участником группировки боевиков в Сирии. По версии следствия, в 2014 году Тумгоев выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам. В 2016 году Тимура Тумгоева задержали на Украине, а в 2018-м он был выдан России по запросу ФСБ. Сам Тумгоев признал только факт своего пребывания в Турции. В последнем слове он назвал обвинение несправедливым, однако выразил готовность отправиться в колонию "по воле Аллаха".

Адвокат Тимура Тумгоева Михаил Михеев, сообщил «Кавказскому узлу», что хотя и отправил жалобы на положение своего подзащитного, но никакого ответа ни он, ни сестра Тумгоева Марина пока не получили.

"К сожалению, возможности оперативно связываться с ним у меня нет — в колонии ему не дают звонить мне, хотя звонки адвокатам из ИК обычно разрешаются, поэтому никаких данных о его нынешнем состоянии у меня нет. При этом, когда мы общались в последний раз, сам Тимур не знал, когда заканчивается срок пребывания в ШИЗО, поскольку ему об этом не сообщали», - отметил адвокат.

Михеев также отметил, что хотя в колонии по статусу есть медсанчасть, помощь там, по словам Тумгоева, носит достаточно формальный характер. "Там есть фельдшер, но по словам Тимура, когда к нему приходишь с жалобами, тебе дают таблетку парацетамола и говорит «Все нормально"", - заключил адвокат.

Адвокат Тимур Филиппов отметил, что порядок оказания помощи заключенным, в том числе находящимся в ШИЗО регламентирован Приказом Минюста России от 28.12.2017 N 285 (ред. от 05.12.2024) «Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы».

«Кроме того, в соответствии с в соответствии с частью 4 статьи 117 УИК РФ предусмотрен обязательный медосмотр и заключение врача о пригодности к содержанию в ШИЗО или одиночной камере, до перевода туда осуждённого, порядок проведения которого регламентирован приказом Минюста РФ от 09.08.2011 N 282 «Об утверждении Порядка проведения медицинского осмотра перед переводом осужденных в помещения камерного типа, единые помещения камерного типа, одиночные камеры, а также водворением в штрафные и дисциплинарные изоляторы и выдачи медицинского заключения о возможности нахождения в указанных помещениях по состоянию здоровья», - отметил он.

Что касается того, насколько быстро оказывается помощь при членовредительстве, то, по словам адвоката, все зависит от степени полученных телесных повреждений. «Если повреждения или травмы опасны для здоровья, то медицинскую помощь обязаны оказывать незамедлительно. 
Решение о вызове бригады скорой медицинской помощи принимает медицинский работник учреждения уголовно-исполнительной системы, осуществляющий в соответствии с должностными обязанностями организацию и оказание медицинской помощи лицам, лишенным свободы, а в его отсутствие - руководитель этого учреждения или уполномоченное им должностное лицо. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается лицам, лишенным свободы, в экстренной и неотложной форме как в медицинских организациях, так и вне медицинских организаций с учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания», - заявил Филиппов.

Он также отметил, что ситуация с неоказанием медицинской помощи заключенным, к сожалению, нередко встречается в учреждениях ФСИН. "Мы часто видим, как заключенным отказывают в медицинской помощи под различными предлогами, создавая пыточные условия содержания. Примечательно, что в обществе к таким случаям относятся спокойно, хотя к пыткам человека суд не приговаривал. Тем не менее есть успешные рейсы, когда адвокатам, специализирующимся на оказании юридической помощи заключенным, удавалось добиваться положительных результатов. Поэтому общие рекомендации могут быть такие: в первую очередь такому человеку нужен адвокат. Иногда само его наличие ускоряет процесс преодоления сопротивления администрации колонии. О своем состоянии здоровья важно уведомить официально, то есть через письменное обращение к администрации, что бы зафиксировать сам факт наличия такого обращения. Если ответ не удовлетворил, или вовсе отсутствует, то необходимо обратиться с жалобой в специализированную прокуратуру по надзору за соблюдением законов в ИУ или при ее отсутствии в обычную территориальную прокуратуру. Жалобу можно продублировать в региональное управление ФСИН, Уполномоченному по правам человека и в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК)", - заключил адвокат.

Изъятие у заключенных-мусульман Корана и молитвенного коврика, на что ранее жаловался Тумгоев, достаточно распространено, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина*. "Нам неоднократно приходилось сталкиваться с этим. Частично такая ситуация связан с тем, что во ФСИН пришли на работу многие, прошедшие Чечню, с проявлениями агрессии в отношении всех мусульман. Они реализуют это, отнимая коврики, Кораны и т. д. Исключение — если в колонии бывает какое-то духовное лицо с неким ресурсом влияния. В принципе осужденный может добиться возврата изъятого, если его адвокат укажет в жалобе, что конфискованное необходимо ему как верующему мусульманину для выполнения ежедневных молитв», - подчеркнула она.

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Автор: "Кавказский узел"

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