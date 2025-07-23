Тимур Тумгоев пожаловался на неоказание медпомощи в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация колонии в Вологодской области не дает уроженцу Владикавказа Тимуру Тумгоеву, осужденному по делу об участии в боевых действиях в Сирии, звонить адвокату и не оказывает медпомощи, рассказала сестра заключенного. Она приехала на свидание с братом, но ее не пустили на встречу.

"Кавказский узел" писал, что 26 июня 2019 года суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима уроженца Владикавказа Тимура Тумгоева, признав его участником группировки боевиков в Сирии. По версии следствия, в 2014 году Тумгоев выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам. В 2016 году Тимура Тумгоева задержали на Украине, а в 2018-м он был выдан России по запросу ФСБ. Сам Тумгоев признал только факт своего пребывания в Турции. В последнем слове он назвал обвинение несправедливым, однако выразил готовность отправиться в колонию "по воле Аллаха".

Марина Тумгоева, сестра Тимура Тумгоева, осужденного по обвинению в участии в боевых действиях в Сирии, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее не пустили на свидание с братом. "Сейчас его содержат в вологодской ИК №5, которую также называют "Вологодский пятак". Я заранее записалась на свидание через "Госуслуги", но когда я приехала, меня так и не допустили, несмотря на то, что я приехала заранее - к 07.30. Внутрь пустили только адвоката с ордером", - отметила Тумгоева.



Она подчеркнула, что, по ее сведениям, администрация колонии оказывает давление на ее брата. "5 июня его приговорили к четырем месяцам в едином помещении камерного типа (ЕПКТ), но в ЕПКТ он провел лишь семь дней, и оттуда его перевели в ШИЗО – там сыро, грязно, антисанитария, жарко – а сидит он в зимней куртке. В знак протеста брат с 9 июля держал голодовку, проглотил несколько металлических предметов – лезвие, иголку, болты. Но медицинскую помощь ему никто не оказывает, что, по моему мнению, похоже на пытку", – отметила Тумгоева. Она сообщила, что брат нанес себе увечья, но и это не помогло добиться медпомощи. По ее словам, она намерена писать жалобы во все инстанции на нарушения в СИЗО и притеснения Т.Тумгоева.



В письме Тимура Тумгоева прокурору, надзирающему за законностью в исправительных колониях (копия письма имеется в распоряжении "Кавказского узла"), помимо жалобы на помещение в камеру "непригодную для жилья", неоказание медицинской помощи и недопуск сестры на свидание, говорится, что ему не дают звонить адвокату для консультации по защите своих прав, его письма, отправленные из колонии, задерживают. Он также отмечал, что представитель прокуратуры, к которому он обратился, "жалобы проигнорировал, проверку провел формально".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.