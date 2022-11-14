Сергей Меняйло уточнил данные о числе пленных из Северной Осетии

14 ноября 2022, 21:52

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Из 15 человек, включенных в список ближайшего обмена пленными при содействии главы Северной Осетии, только трое являются жителями этой республики, уточнил Сергей Меняйло после обнародования в СМИ данных о группе из 15 осетинских пленных на Украине.

Как писал "Кавказский узел", СМИ распространили сегодня информацию о том, что глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о 15 пленных военных из Северной Осетии, которые находятся в списках на обмен. Такую информацию со ссылкой на Меняйло привело в частности "КрыльяTV".

Сергей Меняйло после появления этих данных уточнил, что среди 15 пленных, о которых шла речь, только трое - жители Северной Осетии. "Ко мне обратилась группа попавших в плен бойцов, из которых только трое – ребята из Осетии, а остальные – из соседних республик. Всего, как выяснилось, в плену оказалась группа из 15 человек. Но они все наши! Мы здесь не делим ребят на своих и чужих! Постараемся помочь каждому и вернуть на Родину их всех! Тем более активное содействие федеральных ведомств есть", - написал он в своем Telegram-канале.

Ошибка с числом пленных связана с плохим качеством трансляции пресс-конференции Меняйло, пояснило издание "Крылья TV" в своем Telegram-канале. "Из-за некачественного звука онлайн-трансляции пресс-конференции ТАСС с Меняйло в СМИ республики была опубликована информация о 15 пленных из Осетии", - говорится в публикации. Аналогичное объяснение опубликовал и Telegram-канал "Ossetia News".

Напомним, 3 сентября Меняйло поставил перед главами районов задачу исключить бесконтрольный отъезд на Украину добровольцев из Северной Осетии. Он отметил, что жители Северной Осетии заключают контракты в других регионах, чаще – граничащих с территориями ДНР и ЛНР, при этом власти не могут проконтролировать этот процесс, "подготовить их, обеспечить всем необходимым".

К 19 сентября, по словам главы республики, в батальоны добровольцев, сформированные в Северной Осетии, вошли 700 человек. Меняйло сообщил в тот день, что североосетинские подразделения уже давно действуют на Украине. "Наш отряд «Алания» на передовой уже седьмой месяц. Отряд «Шторм» – третий месяц. Артиллерийский дивизион и танковая рота – четвертый месяц", - сказал он.

На сегодняшний день официально подтверждена гибель на Украине не менее 104 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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