Военный из Моздокского района погиб на Украине

12 ноября 2022, 15:40

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Военнослужащий Валерий Михайлов погиб на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 104 жителей Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября глава Северной Осетии сообщил, что замкомандира батальона "Осетия" Виктор Жидаев погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 103 жителей Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Уроженец станицы Луковской Валерий Михайлов, 1987 года рождения, погиб на Украине, сообщила администрация Моздокского района в своем телеграм-канале.

Подробностей о погибшем и обстоятельствах его службы и гибели муниципалитет не сообщил. Публикация проиллюстрирована фотографией Михайлова в форме с нашивкой "Вооруженные силы России".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 104 уроженцев Северной Осетии.

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