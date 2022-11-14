Власти Северной Осетии отчитались о выплатах семьям мобилизованных

14 ноября 2022, 14:35

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Все семьи мобилизованных в Северной Осетии получили единовременные выплаты от региона по 30 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября отчитался президенту о завершении мобилизации, в ходе которой призваны 300 тысяч человек, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Глава Северной Осетии сообщил, что в республике семьям мобилизованных установлены единовременные выплаты по 30 тысяч рублей. "Сегодня все семьи эту выплату получили", - сказал Сергей Меняйло.

Он добавил, что для семей мобилизованных и погибших военнослужащих в республике разработаны социальные паспорта. "Министерство труда и социальной защиты по каждой семье такие паспорта сделало (...) Мы получили картину, какая семья в чем нуждается, и уже исходя из этого мы дополнительные меры приняли", - цитирует Меняйло "Интерфакс".

Сейчас, по словам главы региона, решается вопрос по кредитам и различным задолженностям, которые имеются у семей мобилизованных.

"Кавказский узел" ранее писал о жалобах жителей регионов юга России на недостаточную помощь мобилизованным и их семьям. Так, в ноябре жена Максима Григорьева из Краснодарского края пожаловалась, что выплата в размере 100 тысяч рублей так и не поступила, и что, как выяснилось, он не включен в соответствующие списки. Она и другие женщины, чьи мужья были отправлены на спецоперацию, обращались к местным органам власти с жалобами на трудности с получением денег, но безрезультатно. В начале этого месяца мобилизованные жители Баксана пожаловались на невыдачу гуманитарной помощи. Пресс-секретарь местной администрации отчитался, что вопрос был решен после звонка в часть, где баксанцы проходят подготовку.

В октябре пользователи соцсети сочли объявленные властями Кабардино-Балкарии суммы в 25 тыс. рублей недостаточными и потребовали обеспечить мобилизованных обмундированием и достойными ежемесячными выплатами. Родственники мобилизованных на Ставрополье жаловались на то, что им самим приходится покупать для призывников вещи и лекарства.

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