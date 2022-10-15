Власти Дагестана определились с порядком выплат помощи семьям мобилизованных

15 октября 2022, 12:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Семьи мобилизованных получат по 100 тысяч рублей, сумма из резервного фонда выделена из расчета на 3500 человек, сообщил сотрудник Минтруда республики. Перечень документов, необходимых для выплаты, опубликован на сайте правительства Дагестана. Помощь поможет продержаться только некоторое время, отметили опрошенные "Кавказским узлом" близкие отправленных на Украину дагестанцев.

Как сообщал "Кавказский узел", после начала мобилизации в республике пользователи соцсетей упрекнули Меликова за отсутствие внятной программы поддержки. 10 октября глава Дагестана анонсировал выплаты в размере 100 тысяч рублей семьям мобилизованных. Журналисты поспорили о влиянии помощи семьям мобилизованных на протестные настроения в Дагестане.

Правительство Дагестана 14 октября утвердило положение «О порядке предоставления единовременной выплаты семьям граждан, проживающих на территории Республики Дагестан, призванных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также принимающих (принимавших) начиная с 24 февраля 2022 года участие в специальной военной операции на добровольной основе». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства республики.

Единовременная выплата будет осуществляться однократно в размере 100 тысяч рублей за счет средств резервного фонда правительства Дагестана.

Двумя днями ранее, 12 октября правительство Дагестана издало распоряжение о выделении 350 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи семьям граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы РФ, а также принимающих (принимавших) начиная с 24 февраля 2022 года участие в специальной военной операции на добровольной основе. Уполномоченным органом по предоставлению единовременной выплаты семьям добровольцев и мобилизованных граждан определено министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

«Сумма в 350 млн рублей была определена исходя из того, что выплаты по 100 тысяч рублей получат около 3500 мобилизованных из республики», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Минтруда республики.

Согласно документу, право на единовременную выплату имеют члены семьи добровольца, мобилизованного гражданина, зарегистрированного на территории Дагестана – это cyпpyг или супруга, родители, усыновители и дети. Если у мобилизованного гражданина нет близких родственников, оговоренных в постановлении, то единовременная выплата предоставляется самому мобилизованному в беззаявительном порядке.

Заявление подается в управление социальной защиты населения по месту жительства либо пребывания. К нему необходимо приложить следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность заявителя; копия свидетельства о заключении брака - в случае, если заявителем является cyпpyг или cyпpyгa; копия свидетельства о рождении мобилизованного - в случае, если заявителем является его родитель; копии свидетельств о рождении детей - в случае, если заявителями являются законные представители детей мобилизованного гражданина. Также необходимо представить реквизиты лицевого счета заявителя. Выплаты после проверки поданных документов осуществляются в течение 5 дней после подачи заявления.

«У меня сына мобилизовали неделю назад, пока он проходит учебную подготовку. Он не женат, работал в частной компании, зарабатывал около 50 тысяч рублей в месяц. 100 тысяч выплаты как-то помогут, но что делать, если он пробудет на Украине несколько месяцев?», - рассказала Аминат.

«Мужу пришла повестка и его мобилизовали. Экипировку он не покупал, сказали всем обеспечат. Он работал строителем, зарабатывал 70-80 тысяч в месяц. Эти 100 тысяч помогут на пару месяцев, а дальше как быть? Я не работаю, с нами живут мужа родители-пенсионеры», - рассказала Саида.

Напомним также, что 4 октября мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что для поддержки семей мобилизованных в городе создан штаб, который возьмет на себя решение их проблем.

После объявления о частичной мобилизации 25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел после протестов. Адвокат Надежда Бородкина заявила, что некоторые участники митингов подверглись пыткам. МВД по Дагестану пообещало наказать полицейских, которые превысили полномочия на митингах против частичной мобилизации в Дагестане. К 3 октября суд вынес решение об административном наказании 104 участников протестов. К 8 октября число осужденных после протестов в Махачкале достигло 148, 102 дела возвращены в полицию, следует из информации на сайте Советского районного суда Махачкалы.

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