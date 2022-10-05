Обещание Дадаева поддержать семьи мобилизованных вызвало недоверие в сети

05 октября 2022, 21:26

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В Махачкале для поддержки семей мобилизованных создан штаб, который возьмет на себя решение их проблем, заявил мэр Салман Дадаев. Пользователи сети сочли слова градоначальника пиаром, усомнившись в реальности такой поддержки.

"Кавказский узел" писал, что объявленная частичная мобилизация вызвала протесты в Дагестане. 25 и 26 сентября силовики в Махачкале разогнали участников массовых акций протеста против мобилизации. По данным правозащитников, на двух акциях были задержаны не менее 250 человек. глава Дагестана Сергей Меликов 28 сентября заявил, что события в Махачкале нельзя назвать протестами, так как "никаких лозунгов не было", а опубликованные в интернете кадры, на которых видны силовые методы разгона полицией митингующих, Меликов назвал срежиссированными.

Власти Махачкалы создали городской штаб для поддержки семей мобилизованных. Меры поддержки будут организованы для каждой семьи индивидуально, сообщил мэр города Салман Дадаев в своем Telegram-канале.

"К работе штаба будут привлечены все городские службы, структурные подразделения, а также сотрудники Министерства труда и социального развития Дагестана. Для каждой семьи будут разработаны конкретные меры помощи. Штаб буду возглавлять лично. Мы позаботимся о семьях, чьи мужья, отцы, братья отправляются исполнять свой долг", - написал Дадаев 4 октября.

Также была опубликована видеозапись встречи мэра Махачкалы с мобилизованными. "Мы вам сейчас дадим всем телефоны. Если какая-то необходимость возникает, ваши родственники по этим телефонам выходят на связь. И пока вы там, заботу о ваших семьях мы берем на себя. Если какие-то вопросы по обеспечению, по образованию, по выплатам, мы эти вопросы будем оперативно решать. Я лично туда захожу, контролирую, смотрю, какие обращения поступали, какая помощь необходима. Пока кто-то там выполняет задачи, кто-то здесь выполняет задачи", - заявил Дадаев в видеоролике.

Эта же запись была размещена в Instagram*-паблике "Дагестанские известия", на который подписаны 366 тысяч человек. К 21.20 мск она набрала 354 отметки "нравится" и 36 комментариев.ооооооо

Часть пользователей сочли выступление мэра пиаром. "Говорит хорошо. Хотелось бы верить, но опять-таки он будет делать избранным. Но кое-кто тоже пойдёт для показухи", - написал dhamnallllll. "Очередной пиар", - высказал мнение ali_fair_. "Такой смешной мэр. Он сам хоть верит в это?" - поинтересовался islam_gadzhimuradov. "Не верю", - прокомментировал bunker_900.

Некоторые пользователи напомнили о протестах против мобилизации в Махачкале. "Ему надо пообещать наказать тех (силовиков), которые нарушали закон во время митинга", - указал fifuifhuuftfufutydtf. "Что только людям не пообещают, чтобы те молчали сейчас", - отметила veralovenadegda.

Очевидцы публиковали видео, на одном из которых видно, как человек в форме бьет по лицу задержанного, которого держат два силовика. На другом видео силовик толкает женщину с такой силой, что она падает. Силовики проводили чрезмерно жесткие задержания, подтвердил журналист "Нового дела" Идрис Юсупов, который освещал акцию протеста и также был задержан. МВД по Дагестану пообещало наказать полицейских, которые превысили полномочия на митингах против частичной мобилизации в Дагестане.

По данным на 3 октября не менее 104 человек признаны виновными в нарушениях порядка проведения публичных мероприятий в ходе акций протеста в Махачкале, 99 дел возвращены в полицию, следует из информации на сайте Советского районного суда Махачкалы.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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