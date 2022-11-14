Меняйло назвал число пленных бойцов из Северной Осетии

14 ноября 2022, 15:20

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На Украине в плену находятся 15 бойцов из Северной Осетии, они включены в список ближайшего обмена пленными, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Как писал "Кавказский узел", администрация Моздокского района сообщила о гибели на Украине военнослужащего из станицы Луковской Валерия Михайлова, и он стал 104-м уроженцем Северной Осетии, чью гибель в военной операции официально подтвердили власти.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

В плену на Украине находятся 15 жителей Северной Осетии, все они включены в списки на обмен, заявил глава республики Сергей Меняйло. "Они все включены в списки на обмен. У меня была информация, что обмен должен был 12 ноября по схеме 96 на 96. Обмен не подтвердили, но они все в списках находятся", - сказал он.

Глава республики добавил, что дата обмена зависит от договоренностей сторон. "Я планирую узнать об этом раньше и по возможности поехать и встретить наших ребят", - приводит сегодня его слова "КрыльяTV".

Имя каждого пленного известно, руководство республики отслеживает их судьбу, подчеркнул Сергей Меняйло. "Совершенно точно, что все наши ребята – в первоочередном списке на обмен", - цитирует сегодня главу республики "Основа".

Чиновник добавил, что все "североосетинские подразделения" находятся на Запорожском направлении "неподалеку друг от друга", пишет издание.

Напомним, 3 сентября Меняйло поставил перед главами районов задачу исключить бесконтрольный отъезд на Украину добровольцев из Северной Осетии. Он отметил, что жители Северной Осетии заключают контракты в других регионах, чаще – граничащих с территориями ДНР и ЛНР, при этом власти не могут проконтролировать этот процесс, "подготовить их, обеспечить всем необходимым".

К 19 сентября, по словам главы республики, в батальоны добровольцев, сформированные в Северной Осетии, вошли 700 человек. Меняйло сообщил в тот день, что североосетинские подразделения уже давно действуют на Украине. "Наш отряд «Алания» на передовой уже седьмой месяц. Отряд «Шторм» – третий месяц. Артиллерийский дивизион и танковая рота – четвертый месяц", - сказал он.

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