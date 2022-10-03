03 октября 2022, 17:49

Пользователи соцсети поспорили об аудиозаписи по поводу мобилизации медработников Чечни

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Министр здравоохранения Чечни Сулейман Лорсанов отчитал медсестру Хеду Хазуеву, которая распространила аудиосообщение о грядущей мобилизации врачей и медсестер. Медсестра признала себя виноватой и вызвалась добровольно поехать на Украину. Часть пользователей Instagram* обвинили Хазуеву в провокациях, другие назвали ее жертвой заблуждений.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. Днем ранее среди чеченских пользователей WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, призывающей матерей собраться на митинг перед мечетью в Грозном и выступить против отправки сыновей на Украину. 21 сентября Рамзан Кадыров подтвердил, что в Грозном протестовать против мобилизации "вышли 15-20 женщин". Противников мобилизации он назвал врагами народа, а мужей протестовавших женщин предложил отправлять на Украину. 22 сентября Кадыров заявил, что частичная мобилизация в Чечне проводиться не будет. Рамзан Кадыров, критиковавший ранее Минобороны, объяснил это тем, что план по отправке бойцов на Украину Чечня и так уже перевыполнила.

Сюжет с опровержением появившейся в сети аудиозаписи, где говорится о грядущей с 5 октября мобилизации медработников, опубликовала ЧГТРК "Грозный". "Слухи о мобилизации медработников республики активно распространяются в мессенджерах и социальных сетях. Причиной стала аудиозапись старшего медработника Хеди Хазуевой. В ситуации разбирался сам министр здравоохранения ЧР Сулейман Лорсанов", - говорится в анонсе видеоролика, опубликованного в Instagram* телеканала.

"Для женщин, до 45-ти (лет), в декрете они или нет, 5-го октября, говорят, начинается мобилизация. У кого нет военного билета, из нашего отделения, говорят, заберут, из любого отделения. Говорят, нас забронируют, чтобы нас не забрали (по мобилизации), до 5-го числа (октября). Военные билеты нам должны быть выданы", - перевел "Кавказский узел" аудиозапись на чеченском, которая приводится в начале сюжета. 

Эту аудиозапись распространила старший медработник Хеда Хазуева, говорится в сюжете телекомпании. С Хазуевой и  главврачом Урус-Мартановской больницы Анжелиной Яхьяевой встретился глава Минздрава Чечни Сулейман Лорсанов. Хазуева утверждала, что о грядущей мобилизации сообщила главврач. Но Яхьяева заявила, что собрание коллектива было, однако о мобилизации медработников  о нем не говорилось.

У нас там (на Украине) восемь врачей работают, все они добровольцы, сообщил Сулейман Лорсанов на русском языке в ходе беседы с Хазуевой и Яхьяевой. Он отметил, что во время недавнего совещания 500 чеченских медиков выразили готовность добровольно отправиться на Украину, а разговора о том, что туда будут отправлять женщин, не было. "У нас в республике 16 тысяч медицинских работников. Ты между ними, между людьми, между всеми сеешь раздор, провокацию сделала", - перевел слова Лорсанова с чеченского языка "Кавказский узел".

Хазуева в ответ заявила, что готова отправиться на Украину в качестве добровольца, что она всего лишь неправильно выразилась, и признала свою вину. Она добавила, что аудиообращение записала только для того, чтобы медперсонал побыстрее решил вопрос с военными билетами, следует из видеосюжета, приведенные в котором слова Хазуевой перевел на русский язык "Кавказский узел".

Видео на странице в Instagram* ЧГТРК "Грозный", на которую подписаны 983 тысячи человек набрало к 17.45 мск  60 тысяч просмотров и 64 комментария.  

Часть из них осудили Хазуеву. "Никогда не понимала, что движет людьми, когда им приходит в голову записывать такое и распространять”, - указала ___sweet_cake___. "Такое время, когда лучше молчать", - указал пользователь repetitor_v_groznom_.

Ряд пользователей вступились за Хазуеву.  "Это не слух, просто человек неправильно понял, Хеда очень хорошая медсестра несколько раз у них в отделении лежала. Уверена, насчёт поездки она говорит серьезно", - отметила li__dudu95. "Люди говорят то, что им сказали то, что они услышали от других. Я их не защищаю, но это так. Так было всегда и будет, как бы мы не пытались это остановить. Слухи были, есть и будут”, - заявила __madi__1992__. "Хазуеву кто-то ввёл в заблуждение, она не от себя это сочиняет", - согласился parkhomsuetskii.

1 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что женщин не будут мобилизовывать. "Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин", — привело его слова РИА "Новости". 

Несмотря на заверения главы Минобороны и министра здравоохранения Чечни, есть повод усомниться в их высказываниях, предположил комментатор "Кавказского узла"  chanell_erdman. Он обратил внимание на общение "Грозный-информ" в котором указано, что женщина-врач из Чечни Зура Сулейманова отправилась на Донбасс. "Правда не указано, поехала ли она туда в качестве "добровольца", или все же ее привлекли в рамках "частичной мобилизации". Тем не менее, это позволяет усомниться в заявлениях министра здравоохранения Чечни и министра обороны России о том, что женщины мобилизации не подлежат", - отметил он.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

03 октября 2022, 16:50

03 октября 2022, 16:05

03 октября 2022, 15:22

03 октября 2022, 14:47

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