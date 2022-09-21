Суд утвердил приговор кубанскому Свидетелю Иеговы*

21 сентября 2022, 03:45

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Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор верующему из станицы Павловской Максиму Бельтикову, приговоренному к двум годам колонии по делу об экстремизме.

Как писал "Кавказский узел", 17 января 2022 года Павловский райсуд приговорил местного Свидетеля Иеговы* Максима Бельтикова к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Коллегия судей Краснодарского краевого суда отказалась пересмотреть приговор Максиму Бельтикову, сообщил 20 сентября сайт, освещающий преследование Свидетелей Иеговы* в России.

Жалоба на приговор Бельтикову была рассмотрена 13 сентября, отмечается в сообщении.

На сайте Краснодарского краевого суда информации о решении по делу Бельтикова, по состоянию на 2.30 мск 21 сентября, не опубликовано.

"Кавказский узел" также писал, что в августе Кассационный суд в Краснодаре оставил в силе приговор Свидетелю Иеговы* из станицы Холмской Александру Щербине, осужденному ранее на два года колонии по делу об экстремизме.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.