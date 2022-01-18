Осужденный с конвоиром, фото Елена Синеок, "Юга.ру"

18 января 2022, 02:09

Кубанский Свидетель Иеговы* приговорен к двум годам лишения свободы

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Павловский районный суд признал Свидетеля Иеговы* Максима Бельтикова виновным в участии в деятельности экстремистской организации и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. 

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года жителей станицы Павловской Максима Бельтикова и Владимира Скачидуба заподозрили в участии в деятельности экстремистской организации.

В Краснодарском крае Павловский районный суд 17 января вынес приговор Свидетелю Иеговы* Максиму Бельтикову и признал его виновным в участии в деятельности экстремистской организации, сообщило в тот же день издание "Кавказ.Реалии"**.

Максим Бельтиков осужден по части 2 статьи 282.2 УК и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщил 17 января сайт информационно-аналитического центра "Сова"***. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

По версии обвинения, Бельтиков участвовал в деятельности местной общины и проповедовал учение Свидетелей Иеговы*. Дело поступило в суд в январе 2021 года. Государственный обвинитель запрашивал наказание в виде лишения свободы сроком на три года, информировало издание***.

Напомним, что Павловский райсуд 11 октября 2021 года приговорил местного Свидетеля Иеговы* Владимира Скачидуба к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима, признав его участником экстремистской организации.

Комментариев от Максима Бельтикова и его представителей о приговоре суда не поступало.

Последствия удовлетворения Верховным судом иска Минюста в отношении Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

*** организация включена Минюстом России в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Кубанский Свидетель Иеговы* переведен в штрафной изолятор", "Ростовский Свидетель Иеговы* Попов оставлен под стражей", "Свидетели обвинения дали показания в пользу дагестанских Свидетелей Иеговы*"

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

18 января 2022, 08:15

18 января 2022, 07:38

18 января 2022, 07:23

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