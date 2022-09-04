Автор слов о "валяющихся чеченцах" извинился за свои высказывания

04 сентября 2022, 18:57

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Автор видео с извинениями за уничижительные слова о чеченцах пояснил, что говорил о конкретных людях, а не обо всем чеченском народе.

Как писал "Кавказский узел", практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась и на другие регионы России. В частности, 5 августа житель Москвы извинился за видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием. Москвич признал, что "виноват насчет чеченского народа", и пообещал, что такое больше не повторится.

Ролик с извинением мужчины опубликован сегодня в Telegram-канале "ЧПГрозный95", на который подписаны 8,4 тысячи пользователей. "Никому не позволим задевать честь и достоинство чеченцев", - говорится в аннотации к видео.

В начало ролика вмонтирована аудиозапись, на которой мужской голос, обращаясь к чеченцам, уничижительно отзывается об адресатах своих слов. Он утверждает, что чеченцев "в Бельгии валяется" много, и обещает "найти им место всем".

Аудиозапись сопровождается фотографиями мужчины и пояснением: "Недавно по соцсетям разлетелось видео, где человек по имени Сергей – белорус по национальности – оскорбительно высказывался в адрес чеченского народа".

Далее в ролике показан мужчина, сидящий на диване перед камерой. К нему обращается человек за кадром. "Тебя как зовут?" – спрашивает он. "Сергей", - отвечает мужчина. "Это ты запустил видео, в котором бельгийских чеченцев лежащих увидел и оскорблял?" – спрашивает его собеседник. Мужчина качает головой и говорит: "Я не запускал". "Но слова твои?" – уточняет человек за кадром, на что Сергей отвечает утвердительно. "Так что ты теперь хочешь сказать всему чеченскому народу?" – интересуется человек за кадром.

"Извиняюсь перед всеми чеченцами, перед всеми стариками, матерями, женами, детьми. Я не имел в виду чеченский народ. Я разговор вел о людях, которые поступили нечестно по отношению к людям", - монотонно говорит он. "Теперь ты видишь настоящих чеченцев?" – говорит человек за кадром. "Да, вижу", - отвечает Сергей.

Напомним, жители самой Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а материалы о практике публичных извинений размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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