Прокуратура Кабардино-Балкарии обнаружила нарушения при выдаче субсидий фермерам

12 августа 2022, 20:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Министру сельского хозяйства Кабардино-Балкарии внесено представление о нарушении законодательства при выдаче субсидий и грантов, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии привлечен к административной ответственности за невыполнение требований прокурора об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.

Прокуратура Кабардино-Балкарии отчиталась о результатах проверки исполнения законодательства при оказании финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности.

В ее ходе "установлены факты несоблюдения должностными лицами требований федерального и регионального законодательства", которое регулирует вопросы выдачи субсидий на поддержку сельхозпредприятий, занимающихся растениеводством, мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, а также грантов "Агростартап", говорится в сообщении на сайте ведомства.

Министру сельского хозяйства внесено представление об устранении нарушений закона, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, указано в сообщении

"Кавказский узел" также писал, что одним из самых громких процессов по делу о выдаче субсидий фермерам в Кабардино-Балкарии стало дело Джульетты Кардановой. В 2018 году она была обвинена в мошенничестве при получении субсидий на создание фермерского хозяйства. Чегемский райсуд 25 февраля 2020 года признал ее виновной в подделке документов, оштрафовал на 40 тысяч рублей, но из-за истечения срока давности освободил от ответственности. Верховный суд Кабардино-Балкарии в мае 2020 года отменил приговор Кардановой и отправил дело на новое рассмотрение в Чегемский райсуд, который 19 ноября 2021 года оштрафовал Карданову на 20 тысяч рублей, однако в связи с истечением срока давности от уплаты штрафа освободил. 29 марта Верховный суд Кабардино-Балкарии начал рассмотрение апелляционной жалобы Джульетты Кардановой на второй приговор Чегемского райсуда, признавшего ее виновной в подделке документов, и вынес 12 апреля оправдательный приговор.

Этот оправдательный приговор является прецедентом для других фермеров, которые также ведут судебные тяжбы, защищая свои права, заявили в Союзе промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарии. Юрист организации отметил, что прокуратура республики изменила свою позицию по отношению к фермерам в последние годы.

В Кабардино-Балкарии есть и другие примеры, когда в отношении фермеров возбуждались уголовные дела при отсутствии состава преступления. Это, по мнению юриста Правовой консультант Соза промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарии Аслана Жанокова, безусловно, тревожит сельхозпроизводителей.

Так, аналогичные уголовные дела были возбуждены против фермеров Тлеиншевой и Адамокова. После рассмотрения жалобы на личной встрече с заместителем генерального прокурора России Демешиным, по словам Жанокова, все-таки удалось изменить линию обвинения в сторону принятия более обоснованного, законного решения, и уголовное дело против Ирины Тлеиншевой было отменено.