Верховный суд Кабардино-Балкарии вновь встал на сторону фермера Жемухова в споре с Минсельхозом

26 октября 2021, 02:23

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Суд повторно признал отказ Минсельхоза в предоставлении гранта фермеру из Зольского района Кабардино-Балкарии Хазратали Жемухову незаконным. В мае Верховный суд поддержал Жемухова, направив дело на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", фермер из селения Псынадаха Зольского района Хазратали Жемухов обратился в прокуратуру после отказа Минсельхоза Кабардино-Балкарии в выдаче гранта на развитие подсобного хозяйства. В декабре 2020 года надзорное ведомство поддержало фермера, отметив, что при проведении конкурсного отбора членами конкурсной комиссии могли использоваться подложные документы. В мае Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил решение Нальчикского городского суда об отказе в удовлетворении иска Жемухова и направил дело на новое рассмотрение. В августе Нальчикский городской суд вновь отказал фермеру. Жемухов заявил, что обжалует это решение.

Ранее Жемухов обратился с административным иском в Нальчикский городской суд по факту неправомерного отказа ему в выделении гранта. Иск поступил в горсуд Нальчика 27 ноября 2020 года, однако 3 декабря было принято решение о приостановке производства по иску, указано на сайте суда.

Верховный суд Кабардино-Балкарии 22 октября рассмотрел апелляционную жалобу Жемухова на решение Нальчикского городского суда, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" эксперт кабардино-Балкарского отделения Союза промышленников и предпринимателей Аслан Жаноков, которые представляет интересы Жемухова в суде. В результате Верховный суд республики признал отказ Минсельхоза в предоставлении гранта фермеру незаконным, обязав ведомство исполнить порядок рассмотрения конкурсной заявки, сказал он.

Кроме этого, Верховный суд Кабардино-Балкарии 20 октября рассмотрел протест прокурора на решение Нальчикского городского суда, которым производство по делу об административном правонарушении в отношении министра сельского хозяйства было прекращено «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления» и направил дело на новое рассмотрение, сказал Жаноков.

Как следует из решения Верховного суда Кабардино-Балкарии, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", по результатам проверки 24 декабря 2020 года первый заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Сысоенков Д. В. вынес в адрес министра сельского хозяйства Сижажева Х.Л. представление об устранении нарушений закона.

В представлении указывалось, что "рабочая группа Конкурсной комиссии не выезжала на место реализации проекта Жемухова в полном составе, сфальсифицировала заключение по итогам выездного собеседования". Это заключение было положено в основу решения конкурсной комиссии от 30 июля 2020 года об отказе в предоставлении гранта, отмечается в документе. Далее указывалось, что Жемухов дважды обращался в министерство сельского хозяйства и не получил мотивированного ответа.

При этом министр сельского хозяйства ответил, что представление прокурора рассмотрено и «выводы, изложенные в нем, не нашли подтверждения», говорится в решении суда.

5 февраля Сысоенков направил новое письмо министру сельского хозяйства о том, что его ответ не содержит информацию «о соблюдений требований Порядка при проведении обследования места реализации Жемуховым проекта «Агростартап», о достоверности сведений, подтверждающих факт выезда членов конкурсной комиссии на место реализации проекта и фиксирования результатов обследования». Не обосновано утверждение, что соблюден ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Министру было предложено безотлагательно рассмотреть представление прокурора и предоставить мотивированный ответ, указано в постановлении суда.

После получения еще одного ответа из министерства сельского хозяйства прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении Сижажева по статье 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом). Дело было направлено для рассмотрения в Нальчикский городской суд, говорится в решении суда.

Нальчикский горсуд 12 августа прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении министра «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления», а 23 августа первый зампрокурора обратился в Верховный суд КБР с протестом, в котором просил отметить постановление горсуда и направить и дело на новое рассмотрение.

В решении Верховного суда республики говорится, что «материалы не содержат сведений об исполнении министром сельского хозяйства Кабардино-Балкарии представления прокурора в части нарушения требований порядка предоставления грантов «Агростартап», Положения о конкурсной комиссии".

12 марта министр сообщил Сысоенкову о том, что в связи с неполным рассмотрением обращения Жемухова виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, указывается в решении суда. «Других сведений о признании или не признании министерством обоснованности представления прокурора в части фальсификации документов о результатах проведения очного собеседования с Жемуховым […] ответы министра не содержат, что послужило основанием для вынесения прокурором постановления о возбуждении административного производства в отношении министра сельского хозяйства по статье 17.7 Кодекса об административных правонарушениях», - говорится в решении Верховного суда Кабардино-Балкарии.