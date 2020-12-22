На ферме. Скриншот с видео https://www.youtube.com/watch?v=TuraEERTO9E

22 декабря 2020, 22:26

Прокуратура встала на сторону фермера из Кабардино-Балкарии в споре с Минсельхозом

Фермер из селения Псынадаха Зольского района Хазратали Жемухов обратился в прокуратуру после отказа Минсельхоза Кабарадино-Балкарии в выдаче гранта на развитие подсобного хозяйства. При проведении конкурсного отбора могли использоваться подложные документы, отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Кабардино-Балкарии провела проверку в связи с отказом республиканского министерства сельского хозяйства в предоставлении гранта по программе «Агростартап» жителю селения Псынадаха Зольского района Хазратали Жемухову.

«Выявлены данные, указывающие на подлог документов конкурсного отбора на представление гранта. Материалы направлены  в МВД по КБР для проверки»,- говорится в ответе региональной прокуратуры, датированном 18 декабря (копия документа имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

Осмотр подсобного хозяйства фермера проводился  с нарушениями

Жемухов обратился в надзорное ведомство после ответов Минсельхоза республики о правомерности отказа фермеру в предоставлении гранта. Жалоба главе Минсельхоза региона была направлена в конце сентября от уполномоченного по делам фермеров в регионе Жантемира Губачикова.

«Хазратали Жемухов подал документы для участия в конкурсе на получение гранта «Агростартап» 26 мая […] 6 августа ему сообщили об отказе в предоставлении гранта […] (фермер) обратился в министерство сельского хозяйства (Кабардино-Балкарии) с просьбой предоставить ему информацию о присвоенных ему баллах. Только после его третьего обращения  ведомство ответило, что он набрал только 70 баллов и по результатам конкурсного отбора оказался на 37 месте, в связи с чем  не попал в список получателей гранта», - говорится в жалобе Губачикова, копия которого имеется в распоряжении корреспондента «Кавказского узла».

В жалобе также  указывалось, что «рабочая группа, сформированная конкурсной комиссией, должна была выехать на место расположения хозяйства претендента на грант и по результатам осмотра и собеседования с заявителем присудить ему баллы. При этом, в рабочей группе должно быть не менее трех человек,  каждый из которых выставляет баллы отдельно, в итоге выводится среднее арифметическое от выставленных баллов».

«К Жемухову же в нарушение пунктов 26 и 27 "Порядка предоставления грантов" […] на осмотр и собеседование приезжал всего один человек. […] член рабочей группы, его сопровождал сотрудник Зольской районной администрации. Жемухов показал им свое подсобное хозяйство, рассказал подробно о своем проекте. В случае получения гранта он планировал расширить свое хозяйство. Условия для этого у Жемухова имеются – его подсобное хозяйство расположено на благоустроенном земельном участке на асфальтированной улице в 200 метрах от федеральной трассы по месту его жительства, на огороженной территории с отдельным въездом. Хозяйство подключено к электрическим, газовым и водопроводным сетям. На данной территории имеются оборудованные места для содержания свыше 30 голов КРС, крытые хранилища сена и зерна», - отмечается в обращении в Минсельхоз.

Согласно пункту 26 "Порядка предоставления грантов "Агростартап", "конкурсная комиссия формирует рабочие группы для проведения очного собеседования с заявителями с выездом на места реализации проекта "Агростартап", пункту 27 - "балльная оценка определяется исходя из среднего арифметического значения баллов, присужденных не менее чем тремя членами рабочей группы". Порядок утвержден постановлением правительства Кабарадино-Балкарии №86-ПП от 24 мая 2019 года и опубликован на сайте правительства.

Также в документе говорится, что представитель конкурсной комиссии заполнил специальный бланк и по указанным в нем позициям выставил Жемухову 14 баллов из 15 возможных. "При оформлении данного документа Жемухов […] обратил внимание, что на бланке не была предусмотрена подпись претендента на грант, а также передача ему экземпляра документа", - отмечается в обращении.

По мнению, Губачикова возможно произошло «манипулирование баллами», так как порядок проведения выездного собеседования, осмотра и оценки хозяйства никак не регламентированы и не прописаны в порядке предоставления гранта и административных регламентах.

«Нет утверждённой формы, по которой должны быть оформлены результаты (собеседования). В заключении, которое должно оформляться членами рабочей группы, не предусмотрено ознакомление под роспись конкурсантов, что дает возможность рабочей группе и конкурсной комиссии в дальнейшем исправлять баллы по своему усмотрению», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Губачиков.

Фермер заявил о фальсификации документов конкурсного отбора

После обращений в министерство сельского хозяйства республики фермеру предоставили три разных заключения, подписанные тремя членами рабочей группы, хотя осмотр и собеседование с ним проводил только один из них, уточнил корреспонденту «Кавказского узла» сам Хазратали Жемухов.

«Заключения, подписанные двумя другими членами рабочей группы, были составлены без выезда на место и собеседования. Кроме того оценки членов рабочей группы противоречат друг другу и отличаются от действительности. Так, например, (двое из представителей рабочей группы) отмечают в заключении, что необходимо подключение производственных объектов к инженерной и коммунальной инфраструктуре, а (третий член группы) считает, что объекты подключены. Или – (двое членов рабочей группы) считают, что производственные объекты обеспечены необходимыми тепловыми, энергетическими и водными ресурсами, а (третий член рабочей группы) – нет», - сообщил фермер.

По его словам, итоговая сумма баллов по заключению приезжавшего на собеседование члена рабочей группы была снижена с 14  до 11. «Кроме того, в ходе изучения заключения, составленного якобы (тем членом рабочей группы, который приезжал на собеседование),  я  обратил внимание на неправильное написание моего  имени. Это вызвало у меня недоумение, так как заключение было оформлено при мне с использованием копии моего паспорта и написано без ошибок», - заявил Жемухов.

По его словам, он встретился с этим членом рабочей группы и показал ему заключение, полученное из министерства сельского хозяйства. «(Член рабочей группы) ответил, что данное заключение оформлено не им, и это не его почерк», - утверждает фермер.

Жемухов, по его словам, обратился с  административным иском в Нальчикский городской суд по факту неправомерного отказа ему в выделении гранта. Иск Хазратали Жемухова поступил в горсуд Нальчика 27 ноября, однако 3 декабря было принято решение об приостановке производства по иску, говорится на сайте суда.

Ранее руководитель Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов КБР Зоя Аликаева жаловалась, что гранты и субсидии для фермерских хозяйств в республике распределяются неравномерно. Так, почти не получают поддержку из бюджета животноводы из горных селений.

Ранее «Кавказский узел» сообщал, что правоохранители не нашли нарушений в действиях чиновников Минсельхоза Кабардино-Балкарии, которые отказались выдавать гранты главе крестьянско-фермерского хозяйства из Майского района Малику Султанову и его коллеге из Терского района Рите Ервасовой, несмотря на то что суд признал их решение необоснованным, рассказал уполномоченный по правам фермеров Жентемир Губачиков. 

Примечание:

"Фермеры в Кабардино-Балкарии пожаловались на административные препоны для получения грантов", "Представитель фермеров Кабардино-Балкарии потребовал отстранить прокурора по делу Кардановой", "Фермер из Кабардино-Балкарии обвинен в мошенничестве на 1,1 миллиона".

Автор:  Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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