Жалобы фермеров не убедили следователей Кабардино-Балкарии

02 декабря 2020, 02:30

Правоохранители не нашли нарушений в действиях чиновников Минсельхоза Кабардино-Балкарии, которые отказались выдавать гранты фермерам республики, несмотря на то, что суд признал их решение необоснованным, рассказал уполномоченный по правам фермеров Жентемир Губачиков.

Следственный отдел по Нальчику следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии отказался возбуждать уголовное дело в отношении чиновников Минсельхоза республики, следует из уведомления уполномоченному по правам фермеров Жентемиру Губачикову, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". В документе, который был вручен ему 30 ноября, говорится, что следователи не нашли в действиях чиновников состава преступления.

Уполномоченный обратился к правоохранителям с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ведомства. Они подтасовали документы так, чтобы фермеры не смогли получить гранты, считает Губанчиков.

Получив отказ Минсельхоза республики, некоторые фермеры добились грантов через Арбитражный суд Кабардино-Балкарии, , рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". Так, глава крестьянско-фермерского хозяйства из Майского района Малик Султанов и его коллега из Терского района Рита Ервасова получили граны после обращения в суд. Арбитражный суд обязал обязал Минсельхоз республики выделить гранты фермерам в рамках государственной программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарии», сказал Губанчиков.

Житель хутора Сарское Майского района Малик Султанов обратился в суд с просьбой признать незаконным отказ конкурсной комиссии Минсельхоза Кабардино-Балкарии в предоставлении ему гранта и попросил суд обязать конкурсную комиссию министерства рассмотреть его заявку, говорится в решении Арбитражного суда республики от 2 июля 2018 года, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". К заявлению в Минсельхоз фермер приложил бизнес-план, в котором было указано, что Султанов намеревался направить грант на производство мяса крупного рогатого скота, что он имеет большой опыт животноводческой деятельности, и у него в аренде 96 гектаров сенокосных и 90 гектаров пастбищных угодий, следует из документа.

Основанием министерства для отказа послужило то, что, по мнению комиссии, хутор Сарское входит в состав городского поселения Майский, а по условиям гранта его получателями «могут быть сельхозпроизводители, проживающие и работающие в сельских поселениях», говорится в решении суда.

Суд с этим доводом не согласился. «Факт вхождения села Сарское в городское поселение Майский не свидетельствует о том, что предприниматель не является сельхозпроизводителем в сельском поселении. Административное отнесение села в составе городского поселения не свидетельствует о его утрате статуса сельского поселения», - указал суд.

Арбитражный суд республики признал незаконным отказ конкурсной комиссии Минсельхоза Кабардино-Балкарии и обязал его рассмотреть заявку фермера Малика Султанова на предоставление гранта.

Конкурсная комиссия Минсельхоза республики отказалась удовлетворить заявку Риты Ервасовой, ссылаясь на то, что представленный ею пакет документов не соответствует установленным требованиям, следует из решения Арбитражного суда от 6 июля 2017 года, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла". Суд также признал решение конкурсной комиссии в отношении Ервасовой незаконным, следует из документа.

Султанову было отказано в выделении гранта даже после решения Арбитражного суда республики, рассказал Губачиков. «В порядке исполнения судебного решения рабочая группа конкурсной комиссии Минсельхоза Кабардино-Балкарии рассмотрела заявку Султанова в 2018 году. В листе оценки заявки, глава Султанов получил максимальное количество баллов по всем критериям: наличие кормовой базы, направление хозяйственной деятельности, наличие здания фермы. При оценке результатов очного собеседования рабочая группа комиссии поставила Султанову 0 баллов. В итоге общее количество баллов составило 42», - пояснил Губачиков.

Решением конкурсной комиссии от 26 ноября 2018 года Султанову повторно было отказано во включении в реестр получателей субсидий в связи с недостаточным количеством набранных баллов и фермер снова обратился в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии, рассказал Губачиков.

При втором разбирательстве в суд был представлен сфальсифицированный акт очного собеседования с фермером от 7 августа 2018 года, подписанный четырьмя членами рабочей группы, сказал он. Однако суд установил, что в акте отсутствовали сведения о присутствии при составлении акта самого Султанова, акт не содержал подписи заявителя, указал Губачиков.

Кроме того, привлеченные в качестве свидетелей два члена рабочей группы в суде заявили, что акт собеседования был подписан ими в здании министерства, а не по месту нахождения крестьянско-фермерского хозяйства, рассказал уполномоченный по правам фермеров. Таким образом, были составлены фиктивные документы, "несмотря на то, что фермер Султанов в полной мере соответствовал условиям конкурсного отбора", рассказал Губачиков.

По его словам, арбитражный суд повторно обязал Минсельхоз выделить фермеру грант, Султанов получил около двух млн рублей за счет лимита бюджетных средств.

Аналогичная ситуация, по словам Губачикова, произошла и с фермером Ритой Ервасовой. Он рассказал, что первоначально ферме набрала 75 баллов, затем лист оценки был переписан, а количество баллов уменьшено до 65, причем подписал документе один человек. "В результате фальсификации листа оценки Ервасовой было отказано в предоставлении гранта в виду якобы недостаточного количества набранных баллов», - пояснил Губачиков. Однако Арбитражный суд Кабардино-Балкарии признал решение конкурсной комиссии незаконным и обязал выплатить ей грант, Минсельхоз кабардино-Балкарии, исполняя решения суда, выплатил Ервасовой 1740 000 рублей, рассказал уполномоченный по делам фермеров.

«В отношении фермеров возбуждают уголовные дела зачастую по сфальсифицированным доказательствам, примером тому является дело фермера Джульетты Кардановой. А против чиновников [...] – не возбуждают», - возмутился Губачиков.

Фермеры Джульетта Карданова и Ирина Тлеиншева были обвинены в мошенничестве при получении субсидий на создание фермерского хозяйства из-за их трудоустройства на момент получения субсидий. а Карданова - в подделке документа.19 февраля следствие закрыло дело Тлеиншевой, дав ей право на реабилитацию. Карданову Чегемский райсуд 25 февраля признал виновной в подделке документа, приговорил к штрафу в 40 тысяч рублей, но из-за истечения срока давности освободил от ответственности. От обвинения Кардановой в мошенничестве прокурор отказался в ходе процесса. Однако Верховный суд Кабардино-Балкарии в мае отменил приговор Кардановой и отправил дело на новое рассмотрение, которое началось 5 октября в Чегемском суде. Прокурор готов снова поддержать обвинение в мошенничестве, защита, напомнив, что закон не имеет обратной силы, потребовала вернуть дело прокурору.

"Кавказский узел" также писал, что 18 ноября Губачиков направил на имя главы правительства России Михаила Мишустина, обращение. В нем он указал, что фермеры, выигравшие гранты на развитие частных хозяйств в конкурсе Минсельхоза Кабардино-Балкарии в 2020 году, не могут воспользоваться грантовыми средствами и вынуждены приобретать скот на собственные деньги или в долг.