Фермеры в Кабардино-Балкарии пожаловались на административные препоны для получения грантов

20 ноября 2020, 00:50

Минсельхоз Кабардино-Балкарии выделил ряду предпринимателей гранты на развитие фермерских хозяйств, но чиновники вынуждают селян приобретать скот на собственные деньги или в долг, заявил уполномоченный по защите прав фермеров Жантемир Губачиков.

Фермеры, выигравшие гранты на развитие частных хозяйств в конкурсе Минсельхоза Кабардино-Балкарии в 2020 году, не могут воспользоваться грантовыми средствами, говорится в обращении специального уполномоченного Союза промышленников и предпринимателей КБР по защите малого и среднего бизнеса Жантемира Губачикова. Его обращение, датированное 18 ноября 2020 года, направлено на имя правительства России Михаила Мишустина, копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Как следует из обращения, грантовые средства перечислены на лицевые счета в Региональном казначействе, но фермеры не могут воспользоваться ими из-за целого комплекса административных барьеров.

"Получатели грантов обязаны получить сертификат электронной подписи который им нужен только для разовой операции - перечисления средств гранта продавцам-поставщикам. В дальнейшем пользоваться сертификатом подписи и, тем более, системой удаленного финансового документооборота, у них нет ни необходимости, ни технической возможности", - говорится в обращении Губачикова.

Для получения сертификата ключа электронной подписи, созданного Удостоверяющим центром Федерального казначейства, фермерам или их представителям необходимо осуществить целый ряд действий: обратиться в территориальный орган Федерального казначейства (ТОФК), получить электронную подпись и настроить автоматизированное рабочее место (АРМ) для работы с порталом заявителя - компьютер, соответствующий определенным системным требованиям. На нем должно быть установлено необходимое программное обеспечение, в том числе сертифицированная версия СКЗИ (средства криптографической защиты информации) Крипто Про CSP 4.0.

Кроме того, представители Регионального казначейства требуют от грантополучателей купить скот и привезти его на свою ферму без использования средств гранта. Воспользоваться грантом фермер сможет лишь после того, как работники казначейства приедут на ферму и сфотографирует скот, купленный фермером на свои средства или же предоставленный продавцом в долг - только при этом условии фермеру перечислят грантовые средства.

Ранее руководитель Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов КБР Зоя Аликаева жаловалась, что гранты и субсидии для фермерских хозяйств в республике распределяются неравномерно. Так, почти не получают поддержку из бюджета животноводы из горных селений.

«Требования казначейства меняют весь смысл программ грантовой поддержки фермеров, утвержденных федеральными правовыми актами (...). Грант предоставляется фермерам на приобретение скота и оборудования, техники, а не на возмещение понесенных расходов», - говорится в обращении.

Требование приобрести скот без использования средств гранта делает невозможным приобретение животных в других регионах, так как ни один продавец не отдаст скот без оплаты. В результате фермеры вынуждены прибегать к различным "серым схемам", чтобы выполнить требования чиновников, отмечается в письме.

Многие из фермеров не имеют специализированного финансового образования и не разбираются в вопросах установки программного обеспечения. Некоторые из фермеров живут в высокогорной местности, где существуют проблемы со стабильным доступом в интернет. Обязанность работать в системе удаленного финансового документооборота стала для них серьезным препятствием.

«Сельские жители, великолепно знающие технологию ведения животноводства, но далекие от названных финансовых и компьютерных технологий, не могут содержать ни финансиста, ни бухгалтер. Их мелкий агробизнес, помимо обязанности создать по 1-2 рабочих места, не потянет дополнительные расходы на бухгалтеров и IT-специалистов, что приведет их к банкротству», - пишет Губачиков.

Из-за новых требований использование грантовых средств в 2020 году затянулось на 4-5 месяцев. Это вызвало жалобы и непонимание со стороны фермеров. При этом действия регионального Казначейства не укладываются в правила выделения и использования грантов, поскольку за целевое использование грантовых средств отвечает Минсельхоз. Именно это ведомство, а не казначейство, заключает соглашения со всеми победителями конкурса и имеет обязательство взыскания грантов в случае нарушения обязательства по их целевому использованию, говорится в письме.

Жантемир Губачиков попросил главу правительства России издать распоряжение о проведении экспертизы, которая установит обоснованность установленного порядка казначейского сопровождения выделяемых грантов. По итогам этой экспертизы необходимо устранить административные барьеры, которые ущемляют интересы фермеров-грантополучателей, следует из обращения.