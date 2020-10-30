Адвокат Ирина Хурзокова (слева) в зале суда во время заседания. 30 октября 2020 г. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла"

30 октября 2020, 19:59

Защита фермера Кардановой потребовала вернуть дело прокурору

Прокурор по делу фермера из Нартана Джульетты Кардановой, отказавшийся от обвинения в мошенничестве, готов снова его поддержать в повторном процессе. Прокурор не может поддерживать обвинение, от которого он ранее отказался, напомнила защита.

Как писал "Кавказский узел",  повторный процесс по делу Джульетты Кардановой, которую обвиняли в мошенничестве с субсидией, но осудили за подделку документов, начался в Чегемском райсуде 5 октября. Суд отказал защите в отводе прокурора, не объяснившего Кардановой суть обвинения. 

Фермеры Джульетта Карданова и Ирина Тлеиншева были обвинены в мошенничестве при получении субсидий на создание фермерского хозяйства. 19 февраля следствие закрыло дело Тлеиншевой, дав ей право на реабилитацию. Джульетту Карданову Чегемский райсуд 25 февраля признал виновной в подделке документа, оштрафовал на 40 тысяч рублей, но из-за истечения срока давности освободил от ответственности. Верховный суд Кабардино-Балкарии в мае отменил приговор Кардановой и отправил дело на новое рассмотрение

На сегодняшнем судебном заседании планировался допрос свидетелей, однако адвокат Ирина Монастырлова заявила ходатайство о том, чтобы свидетелей, которые дали показания в ходе первого судебного рассмотрения, повторно не допрашивать. "Мы будем допрашивать свидетелей, которые ранее слышали показания других. Их допрашивать повторно нет смысла, просим обойтись без повторного допроса", - отметила она.

Прокурор на первом судебном процессе отказался от обвинения по статье о мошенничестве, однако сейчас он вновь готов поддержать обвинение по той же статье. "Законодательством не предусмотрено, чтобы прокурор изменил ранее  принятое  им решение, закон не имеет обратной силы", - сказала адвокат Ирина Хурзокова

"У нас нет обвинения по статье о мошенничестве (159 УК РФ), ибо от него отказался гособвинитель, и у нас нет обвинения по статье об использовании подложного документа (327 УК РФ), оно Кардановой не предъявляется. Поэтому мы предлагаем  вернуть дело прокурору для устранения противоречий его рассмотрения судом", - заявила защита.

Поводом для обвинения жительницы Нартана Джульетты Кардановой и жительницы села Сармаково Зольского района Ирины Тлеиншевой стал факт их трудоустройства на момент получения субсидий. Требование Минсельхоза Кабардино-Балкарии к начинающим фермерам иметь крестьянско-фермерское хозяйство единственным местом работы при получении денег от государства противоречит федеральным законам, заявила прокуратура. Уполномоченный по защите прав фермеров и малых форм хозяйствования в республике Жантемир Губачиков потребовал прекратить уголовное преследование и Кардановой, и Тлеиншевой. 

Джульетта Карданова заявила  ходатайство об отводе  гособвинителя, который, по ее мнению, относится к ней предвзято и необъективно. Прокурор Доткулов возразил, заявив, что если бы он относился предвзято, то не отказался бы от обвинения  по статье о мошенничестве. "Такое решение я  принял самостоятельно, написав рапорт прокурору района о том, что в действиях Кардановой не усматриваются признаки мошенничества", - отметил он. 

Прокурор предложил рассмотреть уголовное дело заново, допросить всех свидетелей и по итогам рассмотрения вынести решение. Комментируя слова гособвинителя,  Карданова отметила, что ей непонятно, как может прокурор на одном судебном процессе отказаться от обвинения, а на повторном поддерживать обвинение, от которого он ранее отказался. "В начале судебного процесса прокурор заявил, что  поддерживает обвинение по 159 статье УК РФ, а сегодня,  после того, как я ему заявила отвод, вдруг признался, что в моих действиях не было мошенничества. – Так что, он будет поддерживать обвинение в преступлении, которого, я по его же словам, не совершала?", - сказала Карданова.

Все ходатайства, заявленные защитой, суд отклонил. Следующее заседание суда назначено на 11 декабря.

Примечание:

"Казаки из Кабардино-Балкарии пожаловались на нарушение их права на аренду земли", "Прекращено уголовное преследование Ислама Кумышева", "Прокурор попросил оштрафовать фермера из Нартана".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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