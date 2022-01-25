25 января 2022, 22:41

Суд оштрафовал главу Минсельхоза Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии привлечен к административной ответственности за невыполнение требований прокурора об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.

Как сообщила сегодня прокуратура республики, в региональном министерстве сельского хозяйства по итогам проверки законодательства о противодействии коррупции, проведенной надзорным ведомством в августе 2021 года, были выявлены многочисленные нарушения. Однако глава министерства отказался удовлетворять требования прокуратуры по устранению этих нарушений.

В связи с этим в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). По результатам рассмотрения обращения прокуратуры по этому поводу суд признал, что требования прокурора были законными, и наложил на министра административный штраф, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии. Сумма штрафа, а также какие нарушения были выявлены надзорным ведомством, в нем не указаны.

Статья 17.7 КоАП РФ  предусматривает наказание для должностных лиц в виде административного штрафа от двух тысяч до трех тысяч рублей либо в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до одного года.

"Кавказский узел" ранее писал о претензиях прокуратуры к министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарии, озвученных в конце декабря 2021 года. Надзорное ведомство заявило тогда о множестве нарушений при распределении субсидий, проведении аттестации служащих и предоставлении ими сведений о доходах.

Примечание:

"Уроженец Кабардино-Балкарии обвинен в мошенничестве с субсидиями", "Верховный суд Кабардино-Балкарии вновь встал на сторону фермера Жемухова в споре с Минсельхозом", "Жители станицы в Кабардино-Балкарии потребовали вернуть им пастбища".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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