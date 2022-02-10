Глава предприятия в Кабардино-Балкарии заподозрен в крупном мошенничестве

10 февраля 2022, 14:13

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Генеральный директор сельскохозяйственного предприятия в Кабардино-Балкарии заподозрен в том, что, предоставив документы с ложными сведениями, похитил 2 млн 350 тысяч рублей, выделенные в качестве субсидий.

По данным МВД, в период с 2019 по 2020 год предприниматель и гендиректор предприятия из Зольского района направил в ведомственное министерство заявления о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства и пакет документов, содержащих недостоверные сведения о том, что у него имеется 9 339 овец. "Мужчине в указанный период были выплачены бюджетные денежные средства в сумме 2 350 282 рубля, которые он путем обмана похитил и распорядился по своему усмотрению", - сообщило ведомство.

В отношении главы предприятия возбуждено дело о крупном мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК России). "Санкции статьи предусматривают наказание, в том числе, в виде лишения свободы сроком до десяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе главный бухгалтер предприятия "Молоко Ингушетии", уроженец Кабардино-Балкарии, был обвинен в получении обманным путем субсидий от Минсельхоза Ингушетии и их хищении.