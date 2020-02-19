Полиция прекратила уголовное преследование фермера в Кабардино-Балкарии

19 февраля 2020, 15:30

Жительница села Сармаково Ирина Тлеиншева необоснованно была обвинена в мошенничестве при получении субсидий на создание фермерского хозяйства, постановил следователь МВД по Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 23 января стало известно, что прокуратура Кабардино-Балкарии поддержала уполномоченного по защите прав фермеров и малых форм хозяйствования в республике Жантемира Губачикова, требовавшего прекратить уголовное преследование фермеров Джульетты Кардановой и Ирины Тлеиншевой. Обе женщины были обвинены в мошенничестве при получении субсидий на создание фермерского хозяйства.

Поводом для обвинения жительницы Нартана Джульеты Кардановой и жительницы села Сармаково Зольского района Ирины Тлеиншевой стал факт их трудоустройства на момент получения субсидий. Требование Минсельхоза Кабардино-Балкарии к начинающим фермерам иметь крестьянско-фермерское хозяйство единственным местом работы при получении денег от государства противоречит федеральным законам, пояснила прокуратура.

Следователь МВД по Кабардино-Балкарии рассмотрел материалы уголовного дела Ирины Тлеиншевой и вынес постановление о его прекращении. Ирине Тлеиншевой предоставлено право на реабилитацию, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» Жантемир Губачиков.

По словам Губачикова, после его обращения в прокуратуру и МВД республики была проведена дополнительная проверка, все свидетели по делу были заново допрошены. Обвинение Тлеиншевой было предъявлено 15 октября 2019 года, в отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавил уполномоченный по защите прав фермеров.

Согласно постановлению о прекращении дела, следователи пришли к выводу о "правомерном целевом использовании" субсидий, выделенных Ирине Тлеиншевой. Требование о том, чтобы получатель гранта был трудоустроен только в фермерском хозяйстве, "противоречит федеральному законодательству", говорится в постановлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Следователь МВД, как и прокуратура, сослался на решение судебной коллегии Верховного суда России от 24 октября 2018 года по жалобе фермера из Ростовской области, согласно которому решение областных властей выдавать субсидии только в том случае, если хозяйство "является единственным местом трудоустройства начинающего фермера", было признано недействительным.

"Установленные в ходе следствия обстоятельства, связанные с неуведомлением министерства сельского хозяйства КБР о наличии иной оплачиваемой работы, не может являться основанием для привлечения лица к ответственности", - сказано в тексте документа.

Жантемир Губачиков назвал это решение «законным и справедливым». "Я надеюсь, что с учетом всех обстоятельств в отношении фермера Джульетты Кардановой судом также будет вынесен оправдательный приговор", - сказал он.

Напомним, что вчера, 18 февраля, в Чегемском райсуде прошли прения по делу Кардановой. Гособвинитель предложил назначить ей штраф в 40 тысяч рублей, переквалифицировав обвинение на статью о подделке документов, и освободить ее от наказания в связи с истечением срока давности. Защита в свою очередь попросила оправдать фермера. Сама Карданова также заявила суду о своей невиновности.