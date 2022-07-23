Обрушение потолка в новом детсаду Каспийска вызвало возмущение в соцсетях

23 июля 2022, 08:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В одном из детсадов Каспийска, который был недавно введен в строй, обвалился потолок, а застройщик объяснил это наличием сквозняка, сообщили в соцсетях. По счастливой случайности в помещении не оказалось детей, отметили пользователи Instagram* и "ВКонтакте". Они также призвали наказать виновных.

22 июля в Instagram-паблике* moy.daghestan была размещена фотография, на которой показан обвалившийся подвесной потолок в помещении. "Хочу вам направить фото обрушения потолка в детском саду N36 в городе Каспийск. Садик недавно был открыт с большой помпой, с участием главы города [Бориса] Гонцова, главы Дагестана [Сергея] Меликова, главы Совета Федерации [Валентины] Матвиенко. Застройщик оправдывает это "сквозняком", – сказано в подписи к фотографии.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко побывала с рабочей поездкой в Дагестане 12 июля. Во время нее она раскритиковала власти региона за состояние социальных объектов. В частности, Матвиенко указала на ввод в эксплуатацию в Дагестане не оснащенных должным образом фельдшерских пунктов.

На 08.20 мск 23 июля эта запись в Instagram-паблике* moy.daghestan, на который подписаны около 389 тысяч пользователей, набрала 179 отметок "нравится" и 46 комментариев. Большая часть их авторов высказалась негативно.

"Халтура чистой воды", – заявила mi_lena9306.

"За то у кого-то в кармане нет "сквозняка", – сыронизировал пользователь dannawaitt_.

"Пора таких застройщиков и таких строителей наказывать по всей строгости", – считает princ_705.

"Когда мастеров как можно дешевле ищут, вот так и бывает", – отметил am.ar2385.

"Все у нас вот так, на показуху. Быстро сделать и получить как можно больше денег. Никто ни за что не отвечает. Когда хозяина нет, такой бардак бывает", – полагает timuremirgamzaev05_.

"Видимо этот застройщик и является этим самым "сквозняком"? Только очень сильно интересно, какое количество денег "сквозануло" в карман этого человека? Будет очень справедливо всех наказать", – написал salahuddin271266.

"Хорошо там не было детей", – отметил пользователь noji_ot_kasuma.

"Надо привлечь того, кто должен контролировать работы на соцобъектах. Видимо получил долю и закрыл глаза на все. Боюсь представить как там заливались бетонные конструкции, узлы армирования? Ведь на скрытых работах много чего можно скрыть, не сделав как положено", – подчеркнул amir8014.

Публикация об обрушении потолка в детсаду в Каспийске также была размещена 22 июля в соцсети "ВКонтакте" в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны более 133 тысяч пользователей. На 08.20 мск 23 июля эта запись набрала 110 отметок с реакцией пользователей и 77 комментариев.

"Это подвесной потолок "Армстронг". В нем на подвесах собирается каркас, направляющие на них цепляются", – написал Марат Гаджимурадов.

"Застройщик сэкономил на подвесах?", – спросил Магомед Исаков.

"Ужас, а если дети пострадали бы?" – задалась вопросом Фатима Сулейманова.

"А если бы дети сидели в этот момент там?" – спросила также Салима Наврузова.

"Поэтому я не люблю садики, которые строят за короткий срок. А если это всё случилось бы в той комнате, где спят дети, что потом?" – написала Мадина Алиева.

"А чего вы удивляетесь. В первый раз что ли? Кто-то до этого понёс наказание? Кого-то оштрафовали? Сделали какие-то выводы? Нет. Работает отрицательный отбор, дальше только хуже", – заявил Арсен Рабунов.

"Кавказский узел" также писал, что 19 июля глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал темпы строительства детсада и школы в Ахтынском района. По его словам, в селе Ахты ввод в строй новой школы затянулся на восемь месяцев, а при строительстве детского сада используются некачественные стройматериалы.

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