Родители пожаловались на условия для детей в махачкалинской больнице

24 марта 2021, 01:12

Республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале временно принимает детей с кишечной инфекций, так как инфекционная больница перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусом. Палаты в диспансере находятся в плохом состоянии, а врачи не реагируют на жалобы и просьбы родителей, сообщили в Instagram родители маленьких пациентов.

О плохих условиях пребывания в больнице сообщили пользователи соцсети.

"Впервые попали с ребёнком в больницу и остались в ужасе... Нас привезли на скорой, ребёнок был истощён от беспрерывной рвоты, старая женщина в приемной минут 40 записывала данные, отвлекаясь то на звонки телефона, то на персонал ненужными разговорами, с горем пополам нас определили в палату, ребёнку никто не собирался оказать первую помощь", - говорится в сообщении от 22 марта в группе tut.dagestan в Instagram, насчитывающей 1,7 млн подписчиков.

Медперсонал не оказывал годовалому малышу должного внимания, на просьбы дать ребенку лекарственный препарат медперсонал не реагировал, о его анализах матери не сообщали, говорится в сообщении. "На третий день, видя бездействие врачей, и то, что ребёнку не становилось лучше, я написала расписку об уходе", - утверждает автор сообщения.

Пост сопровожден видеороликом, на котором показана больничная плата. Краска на ее стенах облупилась, полы сильно потерты. Голос за кадром сообщает, что из окон, вплотную к которым стоят кровати, сильно дует.

По состоянию на 23.30 мск 23 марта, публикация набрала 192 тысячи просмотров и 1645 комментариев пользователей.

В комментариях пользователи поделились своим опытом лечения в этой больнице. "Я тоже была в этой больнице, ужас творится там. Так же ушла под расписку и вылечила в платном ребёнка", - написал abelina_535_.

"Мы тоже лежали там, в этой же палате, только в декабре... Нам вообще сказали: хотите греть еду, купите и поставьте микроволновку! В три часа дня ни одного врача нет на месте, ни одного! Эта больница похожа больше на концлагерь", - поддержала shargashovi_.

"Точь в точь себя вспомнила с ребенком. Неделю не могла узнать, что назначили ребёнку. Медсестра говорит, спроси у врача, а врач, в свою очередь, отправляет к медсестре. Не выдержав, написала расписку и ушла", - написала dzhennetbadrieva.

"Об этом все знали, только вот боялись поснимать и выложить", - написала _fiksiki_shop.

Пользователи указали, что это кожно-венерологическая больница в Махачкале, на проспекте Акушинского. "На время там открыли инфекционное отделение, так как на улице Гоголя больница принимает ковид-больных", - отметил пользователь gorets_807.

Махачкалинка Раисат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она лежала с ребенком в этой больнице в конце 2020 года. "Ужасные условия в палате, нет элементарных удобств, словно очутились в позапрошлом веке. Не долечившись, ушли оттуда в частную клинику", - сказала она.

"В кожно-венерологическом диспансере проведут капитальный ремонт", - сообщил в тот же день Минздрав Дагестана на своей странице в Instagram. "В республиканском кожно-венерологическом диспансере около 30 лет не было ремонтных работ. В 2020 году в медицинской организации был запланирован капитальный ремонт одного из подразделений стационара, на 2021 год - всей больницы. Уже готова проектно-сметная документация, однако, в планы вмешалась пандемия коронавируса, из-за которой больницу пришлось перепрофилировать", - указано в сообщении.

Как только республиканский центр инфекционных болезней, перепрофилированный под ковид-госпиталь, вернётся к своей обычной работе и начнёт приём пациентов с кишечной инфекций, в кожно-венерологическом диспансере начнутся ремонтные работы, сообщило со ссылкой на врио министра здравоохранения Дагестана Татьяну Беляеву ведомство.

На фоне снижения числа заражений коронавирусом к обычному режиму работы в Махачкале уже вернулись ранее перепрофилированные под прием больных с коронавирусом Республиканская больница восстановительного лечения и Республиканская клиническая больница, сообщил 9 марта Минздрав Дагестана. Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

В сообщении утверждается, что детям, госпитализированным с признаками острой кишечной инфекции, в больнице "оказывается вся необходимая медицинская помощь", а "лекарственные препараты и расходные материалы имеются в достаточном количестве".

"Кавказский узел" также писал, что главврачи на заседании дагестанского оперативного штаба в середине декабря 2020 года указали на нехватку реаниматологов и проблемы с поставками лекарств сразу по шести направлениям. Власти региона должны сейчас сосредоточиться на противодействии пандемии, подчеркнул Сергей Меликов. После критики Меликова министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов 22 декабря написал заявление об отставке. Глава Дагестана одобрил это решение, отметив, что, если человек на справляется с работой, лучше уйти. Глава проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов тогда сообщил, что в стационарных отделениях больниц Дагестана, особенно в удаленных муниципалитетах, не хватает лекарств, необходимых для лечения коронавируса. О дефиците препаратов заявляли и главврачи, и представители аптек, отметил координатор народного штаба Маир Пашаев. На фоне жалоб на нехватку медикаментов глава Минздрава республики отчитывался об обратном, утверждает член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.