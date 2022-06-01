Аналитики поспорили о последствиях обращения Алаудинова к дудаевцам на Украине

01 июня 2022, 00:20

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Помощник главы Чечни по силовому блоку Апти Алаудинов предложил встретиться членам батальона Джохара Дудаева, которые могут находиться в Донбассе, чтобы попытаться переманить их на сторону России, считают кавказовед Ахмет Ярлыкапов и политолог Алексей Малашенко. Переговоры между Алаудиновым и дудаевцами невозможны, за словами помощника главы Чечни не последует реальных действий, уверен активист Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта Рамзан Кадыров заявил, что тысяча добровольцев из Чечни отправилась участвовать в спецоперации на Украине, а возглавил их помощник главы Чечни по силовому блоку Апти Алаудинов, бывший начальник полиции республики. Алаудинов — "опытный боец, отличный координатор действий", пояснил глава Чечни. 18 мая Кадыров завил, что с начала военной спецоперации на Украину отправлено около 3000 чеченских бойцов. Некоторые из чеченских силовиков, которых Рамзан Кадыров объявил добровольными участниками спецоперации на Украине, согласились на это под давлением, предположили правозащитники. Для Апти Алаудинова командировка на Украину стала шансом вернуть влияние в республике, указали они.

На стороне Украины в 2014–2015 годах принимали активное участие в боевых действиях два добровольческих чеченских батальона. К 2019 году они разоружились. По некоторым данным, сейчас они вновь участвуют в боевых действиях. Наличие чеченцев, воюющих на стороне Украины, подтвердил и Кадыров, пообещав уничтожить их, где бы они ни находились. 3 марта Кадыров в своем Telegram-канале объявил награду за голову командиров украинских националистских батальонов и чеченских батальонов, которые выступают на стороне Украины, пообещав выплатить по 500 тысяч долларов из средств "добровольцев", говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы".

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов предложил встретиться членам батальона Джохара Дудаева, которые могут находиться в районе Северодонецка в Донбассе, сообщило 30 мая РИА "Новости". "Если там кто-то есть из представителей нашей национальности [...] он является нашей целью номер один, и мы будем искать, где бы они ни находились", - сказал Алаудинов. Он сообщил, что спецподразделение "Ахмат" находится в районе Северодонецка и в самом городе. "Если там есть батальон имени Джохара Дудаева [...] Мы готовы прийти туда, где они есть. Я предлагаю этим людям, если у них есть такой батальон, пусть они подойдут хотя бы к одной позиции и проявят себя", — добавил советник Кадырова.

Алаудинов пытается вернуть проукраинских чеченцев в стан России, считает политолог, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

"Существуют два противоположных варианта. Первый: "Давайте сразимся, мы вам покажем", второй: "Вы повоевали, и хватит". Я склоняюсь больше ко второму варианту, [кадыровцы намекают]: "Вы не победите в любом случае". Сев за стол переговоров, выиграют все. Члены батальона Джохара Дудаева поймут, что ошибались, сознательно сдадутся. В свою очередь, кадыровцы выиграют, потому что они дудаевцам это предложили. Это диалог, переговоры", — заявил корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Малашенко.

Джохар Дудаев — генерал-майор авиации, возглавивший движение за выход Чечни из состава Советского Союза, первый президент Ичкерии (1991-1996), верховный главнокомандующий в период Первой чеченской войны. Джохар Дудаев был убит в ночь на 22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу, говорится в его биографии, опубликованной на "Кавказском узле".

Неизвестно соотношение сил между дудаевцами и кадыровцами, отметил политолог. По его мнению, последних "больше", и "они сильнее", и "встает вопрос о численности батальона Дудаева". "Сколько их там [...] неизвестно. Некая легенда, мультфильм", — сказал Малашенко.

Намерения Алаудинова вполне серьезны, считает политолог. "Это чеченцы против чеченцев. Бравада может быть в каком-то другом случае. Не думаю, что это бравада", — сказал Малашенко.

Высказывания Алаудинова нельзя интерпретировать, как попытку выслужиться перед Кадыровым, заработать его лояльность, считает политолог. "Если все останется на нуле, то Алаудинов проиграет [...] Должен быть результат, который можно ощутить", — сказал Малашенко.

Алаудинов в реальности не желает встречи с членами батальона имени Джохара Дудаева, считает президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

"Это словоблудие, за которым стоит подвох, засада, неожиданность, подлость. Договоренность по поводу встречи — пустые разговоры. Воюющих чеченцев на украинской стороне не надо искать и "забивать стрелки". Их надо искать на поле боя [...] Они [кадыровцы] выполняют работу прокремлевских журналистов, постановщиков спектаклей. Воевать надо, раз уж вы попали на войну", — заявил корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Кутаев.

Члены батальона имени Джохара Дудаева не сядут за стол переговоров, уверен он. "Нет предмета для переговоров [...] Кто уполномочил [Алаудинова] вести переговоры? Если бы военные сдались в плен — это было бы решение руководства Украины. Здесь же разговора ни о чем быть не может", — считает Кутаев.

Вариант переговоров с последующей эскалацией конфликта возможен, сказал старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Непонятно, чего именно хочет Алаудинов — переговоров или боевого столкновения. Вообще, это похоже на "пойдем, выйдем", выясним отношения. Возможно, попытаются поговорить, но потом произойдет боестолкновение. Вполне возможно, что есть предложение банально обсудить [переход дудаевцев на российскую сторону]", — заявил корреспонденту "Кавказского узла" Ахмет Ярлыкапов.

Не исключено, что на переговорах будут предложены деньги за переход на сторону России, считает Ярлыкапов.

Вряд ли Алаудинов пытается выслужиться перед Кадыровым, сказал он. "Такими словами не принято кидаться. Если мужчина говорит, что надо встретиться, то это не бравада", — заключил Ярлыкапов.

На предложение Алаудинова обратил внимание читатель "Кавказского узла" guran, который написал в комментарии к посту блогера "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi, что сейчас на Украине "евроичкерийцев почти не видно и не слышно". Он отметил, что они в 2014-2015 были гораздо активнее. "Тогдашний состав батальона Дудаева в Дебальцево (город на Украине) аннигилировали. Там же погиб и последний ичкерийский бригадный генерал Иса Мунаев", — написал комментатор.

Напомним, Рамзан Кадыров регулярно публикует видеоотчеты об участии чеченских силовиков в спецоперации на Украине. Подразделения чеченских силовиков на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, пояснили 10 марта "Кавказскому узлу" военные эксперты. 16 марта командир батальона "Восток" МВД Донецкой народной республики Александр Ходаковский раскритиковал чеченских силовиков за плохую подготовку. По его словам, они прибыли из подразделений вневедомственной охраны и патрульно-постовой службы, и степень их готовности очень невысокая. Однако затем, после встречи с советником главы Чечни, депутатом Госдумы Адамом Делимхановым Ходаковский пояснил, что критика в адрес чеченских силовиков была вызвана первым впечатлением. Чеченские росгвардейцы отличаются от обычных силовиков уровнем подготовки, но их подготовки недостаточно для участия в боевых действиях, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Подробности о присутствии чеченских силовиков на Украине собраны "Кавказским узлом" в справке "Главное о кадыровцах на Украине".

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