Пользователи интернета поспорили о праздновании 9 мая в Чечне

08 мая 2022, 17:53

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Планы властей торжественно отметить День Победы в Чечне правильные, потому что это всенародный праздник, указали авторы комментариев в Telegram. Родственники многих жителей Чечни стали в советские годы жертвами депортации, и масштабно отмечать 9 мая в этом регионе неуместно, возразили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", после начала пандемии коронавируса в 2020 году День Победы в России отмечался в условиях отмены массовых мероприятий. В частности, власти Чечни в 2020 году ограничились проведением акции "Цветы памяти", в ходе которой к Вечному огню в Грозном были возложены гвоздии в память о погибших в Великой Отечественной войне.

В 2019 году участие в праздновании Дня Победы и шествии "Бессмертного полка" в Грозном некоторые студенты и бюджетники назвали вынужденным, отметив, что им раздали готовые портреты незнакомых им фронтовиков. 9 мая 2018 года в Грозном прошли военный парад и акция "Бессмертный полк". Власти отчитались тогда о 15 тысячах участников "Бессмертного полка", а жители Грозного рассказали о принуждении к участию в акции.

К праздничным мероприятиям на 9 мая власти Чечни начали готовиться еще в апреле, следует из публикации министра по нацполитике Чечни Ахмеда Дудаева. "В ходе совещания обсудили проводимые в преддверии Дня победы акции… По результатам сегодняшнего заседания назначены ответственные, обозначены основные задачи", - написал он 26 апреля в своем Telegram-канале.

Глава Чечни "с особым трепетом относится к бессмертному подвигу советских солдат, самоотверженно отстоявших свободу и независимость Отчизны в годы Великой Отечественной войны", добавил Ахмед Дудаев.

Авторы некоторых комментариев к публикации поддержали инициативу отпраздновать День Победы. "Обязательно в этот праздник нужно уделить особое внимание всем ветеранам, ведь именно благодаря им существует этот праздник! Нужно обязательно с размахом отпраздновать", - написала, в частности, Estrella. "Это великий праздник, победа наших дедов и отцов над фашизмом", - согласилась Илона Эмануева. "Это дата, которую мы не имеем права забывать", - написал и пользователь Ast.

Необходимость отмечать 9 мая подверг сомнению пользователь rus.3242. "В 96 году по убегающим мирным жителям русский солдат послал вслед миномётный снаряд и в результате мой отец погиб от осколков. Мне тогда было всего лишь 25 лет, и мне и сейчас не хватает отца очень. И в эту войну убили родных людей… чем гордиться, не пойму, помню и не забуду этот геноцид", - написал он.

Пользователь salamy_salamy1 счел спорной традицию раздавать георгиевские ленты. Ему возразил пользователь pvvddm. "Ленточка - это символ праздника Великой победы. Этот праздник касается всей Российской Федерации. Никто не исключение. Это касается не только "русских" или же "христиан", а всех, абсолютно всех. У вас такое неуважение... Наверняка ваши предки воевали в то время", - написал pvvddm.

"Когда мои предки воевали на фронтах, весь мой народ в 44 году жесточайшим образом насильственно переселяли в степи Казахстана, треть населения погибла за период переселения", - пояснил в ответ salamy_salamy1.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой с территории Чечено-Ингушской АССР почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. По разным оценкам, в пути погибли 10 тысяч человек, а в первые годы после выселения - 100 тысяч. Основанием для депортации вайнахов руководство СССР назвало массовое сотрудничество с немецкими фашистами и вооруженные выступления против советской власти, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Масштабные акции на 9 мая в Чечне проводить не нужно, считает и автор блога "Чечня инсайд" на "Кавказском узле". "Учитывая то, что наши народы и ветераны встречали день победы в нечеловеческих условиях выселения, не имея права на возвращение на свою родину, все эти […] мероприятия, посвященные Дню победы, сегодня являются кощунственным и неприемлемыми. […] В качестве частной инициативы - пожалуйста. Но делать из всего этого масштабные мероприятия с коммунистическими символами - это издевательства над памятью наших предков, которые стали жертвами геноцида", - написал он 7 мая в посте "Почему в Чечне не нужно проводить масштабные акции к 9-му мая".

Солидарность с мнением блогера выразил сегодня читатель "Кавказского узла" с ником kelly_mills. "Для чеченцев празднование этой даты является кощунством. Но для "преданного пехотинца" ("пехотинцем Путина" неоднократно называл себя Рамзан Кадыров. – Прим. "Кавказского узла") и его "пехоты", эта дата, как и день депортации чеченцев и ингушей 23 февраля, является праздничной датой. И отмечать "День Победы" они любят с большой помпой… В этом году парад тоже был анонсирован, но вот погода может внести некоторые коррективы. Уже несколько дней в Грозном довольно-таки прохладно и идет морось, так что особого удовольствия ни для участников парада, ни для зрителей ждать не стоит. Если конечно завтра погода резко не поменяется. Без каких-то мероприятий 9 мая в Чечне все равно не обойдется", - написал он в комментарии к посту.

Напомним, 9 мая 2004 года в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо" был убит первый президент Чечни Ахмат Кадыров, его похороны прошли на следующий день. В 2011 году траурные мероприятия, связанные с годовщиной депортации вайнахов, были перенесены в Чечне с 23 февраля на 10 мая - дату похорон отца главы Чечни. При этом Рамзан Кадыров объяснял перенос траурных мероприятий тем, что они приходились на общегосударственный праздник. Подробности об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

Однако в 2020 году в День защитника Отечества в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. Представители руководства Чечни провели немногочисленный митинг в память о жертвах депортации и 23 февраля 2021 года, а в 2022 году посвятили этой дате лишь записи в соцсетях.

Смена отношения руководства Чечни к траурной дате в 2020 году удивила местных жителей, а опрошенные "Кавказским узлом" аналитики пояснили, что легализация в Чечне траура по жертвам депортации стала следствием упрочения позиций Кадырова.

"Кавказский узел" на специальной тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.

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