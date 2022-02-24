Политологи объяснили причины нежелания Кадырова отметить годовщину депортации чеченцев

24 февраля 2022, 22:31

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Глава Чечни Рамзан Кадыров не стал отмечать годовщину депортации чеченцев 23 февраля публичными акциями, чтобы "не накалять обстановку", считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", в 2011 году траурные мероприятия, связанные с депортацией вайнахов, были перенесены в Чечне с 23 февраля на 10 мая - дату похорон Ахмата Кадырова. При этом Рамзан Кадыров объяснял перенос траурных мероприятий тем, что они приходились на общегосударственный праздник. Однако в 2020 году в День защитника Отечества в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. Представители руководства Чечни провели немногочисленный митинг в память о жертвах депортации и 23 февраля 2021 года. Рамзан Кадыров, отбывший с визитом в Дубай, в нем не участвовал. Рамзан Кадыров и его приближенные не обошли вниманием 78-ю годовщину депортации вайнахов, но посвятили этой дате лишь записи в соцсетях. Уличные акции, которые прошли 23 февраля в Чечне, были посвящены Дню защитника Отечества и признанию Донецкой и Луганской народных республик.

День памяти и скорби, перенесенный на 10 мая, с 2011 года оказался фактически подменен трауром по Ахмату Кадырову, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник". В 2020 году смена отношения руководства Чечни к траурной дате удивила местных жителей, а опрошенные "Кавказским узлом" аналитики пояснили, что легализация траура по жертвам депортации стала следствием упрочения позиций Кадырова.

Кадыров ориентировался на настроение Путина и решил "не тревожить его воспоминаниями о подобных неприятных событиях", заявила корреспонденту "Кавказского узла" председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

Кадыров поступил так "в связи с общей политической ситуацией", сказал корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Московского государственного института международных отношений МИД России Ахмет Ярлыкапов. "Рамзан Кадыров хорошо чувствует атмосферу, и он решил, что это неуместно, не нужно это делать. И, судя по сегодняшним событиям, чутье его не подвело", - заметил он.

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, политолог Алексей Малашенко напомнил, что Рамзан Кадыров, по его собственным словам, "пехотинец Путина". "И в этой накаленной атмосфере он решил не мешать Путину, образно говоря не путаться у него под ногами", - заявил политолог.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой с территории Чечено-Ингушской АССР почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. По разным оценкам, в пути погибли 10 тысяч человек, а в первые годы после выселения - 100 тысяч. Основанием для депортации вайнахов руководство СССР назвало массовое сотрудничество с немецкими фашистами и вооруженные выступления против советской власти. Изначально планировалось депортировать вайнахов в Сибирь, но эти планы были пересмотрены, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

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