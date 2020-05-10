День Победы на юге России отметили в условиях самоизоляции

10 мая 2020, 02:23

Крупные праздничные торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в регионах юга России были отменены из-за коронавируса. Акция "Бессмертный полк" прошла в онлайн-формате, в регионах были открыты новые мемориалы и состоялись небольшие концерты у домов ветеранов.

Как писал "Кавказский узел", День Победы в России в этом году проходит в условиях отмены массовых мероприятий из-за коронавируса. Ограниченное празднование Дня Победы на юге России скрасили авиапарады.

В Махачкале 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили возложением цветов на воинском кладбище, где похоронены солдаты Красной армии, в числе которых герои Советского Союза и России. Участие в церемонии приняли лишь несколько человек, в числе которых руководитель аппарата главы и правительства Дагестана Владимир Иванов и мэр Махачкалы Салман Дадаев, передает РИА «Дагестан», отмечая, что «все меры предосторожности, предписанные в связи с режимом повышенной готовности и самоизоляции, были предприняты».

В честь Дня Победы летчики Южного военного округа провели авиапарад над Каспийском. Вечером 8 мая сотрудники МВД Дагестана устроили флешмоб в честь Дня Победы - из патрульных автомобилей на площади имени Ленина в Махачкале они выстроили звезду и пламя, напоминающие с воздуха Вечный огонь, говорится в сообщении на странице министерства в Instagram.

Празднование не обошлось без казусов. Так, в Махачкале через громкоговорители, установленные МЧС на мечетях, с утра раздавались песни военных лет, что вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Большинство верующих мусульман высказали свое возмущение, заявив, что в мечети не должна звучать музыка, и обрушили свой гнев на муфтият. Их оппоненты заявили, что мусульмане также воевали во время Великой Отечественной и 9 мая – это особенный день, когда можно слушать песни на военную тему. Акция не была согласована с духовенством, заявили в муфтияте, подчеркнув, что оповещение с минаретов мечетей возможно только о времени намаза. После этого в МЧС заявили, что хотели поддержать моральный дух находящих на самоизоляции из-за коронавируса жителей и принесли извинения верующими.

Накануне Дня Победы дагестанцы с пониманием отнеслись к ограничительным мерам, введенным в республике из-за коронавируса, и заявили, что готовы отметить праздник дома в отсутствие гостей.

В Краснодарском крае, где парады и концерты в честь Дня Победы было решено провести во дворах, а все остальные мероприятия переведены в режим онлайн, местные жители ранее рассказали, что атмосферы праздника не ощущается из-за карантина. Многие пожилые люди не смогут принять участие в онлайн акциях, так как не умеют пользоваться Интернетом, отмечали кубанцы. Однако, несмотря на ограничения, некоторые жители Сочи вышли возложить цветы к Завокзальному мемориальному комплексу. Власти организовали для сочинцев выезд артистов, которые пели песни, разъезжая по городу на грузовике.

Акция "Бессмертный полк", которая в этом году проводилась в онлайн-режиме, в Краснодаре транслировалась на медиа-экране на Главной городской площади. Жители города выслали фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, которые показывали на экране, а также в эфире некоторых телеканалов. Участие в акции приняли почти четыре тысячи человек, информируют "Кубанские новости".

В Краснодаре состоялась акция "Парад у дома ветерана", участники которого устроили мини-парады у домов участника Великой Отечественной войны Дмитрия Шлыкова, участника Великой Отечественной войны Василия Ступко и его жены, несовершеннолетней узницы концлагерей Зинаиды Назаровой, сообщает "Югополис".

В Волгограде был закрыт из-за режима самоизоляции Мамаев курган, однако несколько групп из числа жителей города неоднократно пытались пройти к мемориалу. Волгоградцы с флагами СССР требовали от бойцов Росгвардии, оцепивших мемориал, пропустить их на главную высоту России, заявляя, что распоряжения губернатора для них не указ, передает v1.ru.

Своеобразным подарком ко Дню Победы для жителей волгоградского города Калач-на-Дону стала ликвидация свалки на месте, где в годы Великой Отечественной войны фашистами был организован концлагерь для советских военнопленных. Люди жаловались на антисанитарию и убирали территорию у расположенного неподалеку поклонного креста. Теперь они ждут от властей выполнения обещания о создании мемориального комплекса на этом месте.

Свалка, на которую жаловались местные жители, располагается в черте города, прямо напротив железнодорожной станции "Донская", в 20 метрах от жилых домов, в водоохранной зоне, сообщил ранее местный активист Игорь Нагавкин. По его словам, в непосредственной близости от свалки стоят поклонный крест (памятный знак) и закладной камень. Как сообщил Нагавкин, площадку временного хранения отходов на улице власти организовали около двух лет назад, мусор с нее практически не вывозился и постепенно заполнял обширную площадку, огороженную забором.

В Кабардино-Балкарии торжественные мероприятия - митинг с возложением цветов к Вечному огню, парад и концерт перед Домом правительства - отменены из-за коронавируса.

В память об односельчанах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, предприниматель из селения Кенделен Эльбрусского района Рашид Локьяев установил мемориал Вечный огонь, пишет ТАСС. "Я считаю, конечно, что войну выиграл народ, и еще неизвестно, кому было труднее - голодные девочки, босые, раздетые, работали на полях и отправляли на фронт провизию. Моя мать в 1945-1946 годах в возрасте 14-15 лет два года подряд получала медаль "За трудовую доблесть. Я посчитал, что им и тем нашим ребятам, которые погибли на фронте, нужно отдать дань уважения, помнить о них, и решил сделать маленький жест", - цитирует издание предпринимателя.

Глава республики Казбек Коков возложил цветы к мемориалу "Вечный огонь Славы" в Нальчике. Вместе с ним в церемонии участвовали председатель парламента республики Татьяна Егорова, председатель правительства республики Алий Мусуков, главный федеральный инспектор по республике Тимур Макоев, пишет РИА "Кабардино-Балкария".

В рамках акции "Сад памяти" в Майкопе в сквере у Центрального мемориала были посажены двенадцать молодых деревьев. Участие в акции принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В этот день были посажены десять платанов и два клена, передает "Адыгея сегодня".

В столице республики также установили стелу "Книга памяти" у мемориала "Памяти павших", на которой высечены имена и фамилии тех жителей Адыгеи, которые стали Героями Советского Союза. На стеле высечены имена 43-х жителей республики, в верхней ее части находится золотая звезда - копия той награды, которую вручали Героям Советского Союза, информирует "Советская Адыгея".

Традиционные уличные мероприятия в День победы отменены и в Ингушетии. По словам сотрудника пресс-службы главы региона, проведение акции "Бессмертный полк" запланировано в онлайн-режиме.

Накануне Дня Победы материальную помощь получили вдовы участников Великой Отечественной войны из Малгобекского района Ингушетии. "Представители администрации от имени Хамзата Долтмурзиева (глава Малгобекского района - прим. "Кавказского узла") поблагодарили тружеников тыла и вдов павших в годы войны героев за подвиг и героизм", - говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, цитируемом интернет-газетой "Ингушетия".

Школьники и юнармейцы в Ингушетии спели на национальном языке песню "День Победы". Каждый из участников акции, находясь дома, записал свою версию, после чего из записей собрали единый клип, который 9 мая транслировался на телевидении, информирует ТАСС.

"Исполнить композицию на родном языке вызвались воспитанники Горского кадетского корпуса, вокалисты Культурно-технического центра в Магасе, участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" и представители общественности", - цитирует издание главу министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслана Волкова. По его словам, автором перевода стала Мадина Барахоева - начальник одного из отделов министерства, член Союза композиторов России.

Ветеранам Великой Отечественной войны в Ингушетии были вручены продуктовые корзины и подарки, а около их домов был наведен порядок, в том числе высажены цветы. "В Ингушетии всего два ветерана войны - Медаров Магомед Хасултанович и Гайсанов Камбулат Абукарович", - уточнил при этом представитель комитета по делам молодежи республики.

Национальной телевидение Калмыкии запустило две акции ко Дню Победы - "Бессмертный полк онлайн. Живая открытка" и "Вместе споем Гимн Калмыкии". "Во время телемарафона у нас проходили прямые включения с зарубежными калмыцкими диаспорами из Америки, Австралии, Новой Зеландии и Европы, и мы решили, что онлайн-акция позволит им принять участие в нашем "Бессмертном полку", - рассказал "Российской газете" руководитель Национального телевидения Калмыкии Алтман Трофимов.

Сообщество координаторов «Бессмертного полка» сформировалось как добровольное содружество равноправных единомышленников. К маю 2013 года к «Бессмертному полку» присоединились порядка 120 городов. Впоследствии география движения расширялась, у акции появились координаторы не только в российских регионах, но и за рубежом. 9 мая в разных городах страны, в том числе и на Юге России, и за ее пределами проходят шествия "Бессмертного полка", посвященные памяти участников Великой Отечественной войны. Акции проходят, в частности, в Махачкале, Нальчике, Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи. После того, как "Бессмертный полк" превратился из народной инициативы в связанное с властями движение, в нем нередко заставляют участвовать бюджетников и школьников.

В Астрахани традиционный парад в День Победы был отменен, однако руководители области и города почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив венки в Братском саду. На стрелке Волги и Кутума был открыт памятник военным морякам, в роли которого выступил военный катер "Шмель" 1970-х годов постройки - такие же катера охраняли государственную границу в годы Великой Отечественной, пишет "Арбуз".

В Карачаево-Черкесии руководство региона возложило цветы к мемориалу Огонь Вечной Славы на Аллее Героев в парке Победы в Черкесске. В районах республики у домов ветеранов прошли концерты с песнями военных лет и парады с вручением медалей, информирует ТАСС.

Ко Дню Победы в республике была издана книга "Во имя жизни на земле", в которую вошли фронтовые истории, снимки ветеранов, копии писем, биографии героев Советского Союза и Российской Федерации - уроженец республики, очерки и стихотворения о войне местных поэтов, говорится в сообщении на сайте Министерства по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии.

9 мая на медиа-фасаде стадиона "Ростов Арены" в Ростове-на-Дону до полуночи были выведены фамилии и имена 1533 ветеранов Великой Отечественной войны. Акция проведена в рамках проекта "Мы помним", ее участниками стали те жители региона, которые прислали рассказ о своем герое на официальный аккаунт стадиона в Instagram, информирует "Ростов-газета".

99-летний ветеран Борис Туманов, который в 2010 году переехал из Украины в Новочеркасск, получил наконец паспорт гражданина Российской Федерации - до этого он почти десять лет жил по оформленному виду на жительство, сообщает "Интерфакс".

В Ставрополе в честь Дня Победы состоялся авиационный парад - в нем участвовали экипажи штурмовиков Су-25СМ3, вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-36М и Ка-52. По городу весь день ездил военный автомобиль с установленной музыкальной аппаратурой, который транслировал песни военных лет и сводки Советского информбюро от 9 мая 1945 года. В Железноводске прошли индивидуальные концерты для 11 ветеранов войны, причем песни подбирались с учетом личных предпочтений каждого, сообщает ТАСС.

Во Владикавказе на Мемориале Славы в День Победы состоялось открытие Мемориала памяти уроженцев Осетии, бойцов и командиров Красной Армии, погибших при освобождении республики в годы Великой Отечественной войны и пропавших без вести на фронте. Глава республики Вячеслав Битаров возложил венок к Вечному огню на Мемориале славы и к могиле генерала армии, дважды Героя Советского Союза Иссы Плиева, сообщает "Алания-ТВ".

Вечером в районе военного городка Хольцман был запущен праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Салют был произведен из двенадцати единиц 76-миллиметровых орудий ЗИС-3, а также салютной установки, информирует "Регион 15".

В Грозном состоялась акция "Цветы памяти", в ходе которой были возложены сто гвоздик в память о воинах, павших на фронтах Великой Отечественной войны, были возложены в Вечному огню мемориального комплекса славы имени Ахмат-Хаджи Кадырова, сообщает ТАСС.

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