МЧС Дагестана извинилось за песни военных лет из громкоговорителей на мечетях

09 мая 2020, 18:35

Трансляция военных песен через установленные МЧС на мечетях в Махачкале громкоговорители вызвала неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Акция не была согласована с духовенством, сообщили в муфтияте. В МЧС заявили, что хотели поддержать моральный дух находящих на самоизоляции из-за коронавируса жителей и принесли извинения верующими.

Как писал "Кавказский узел", День Победы в России в этом году проходит в условиях отмены массовых мероприятий. Пожилые жители Дагестана с пониманием отнеслись к ограничительным мерам, введенным в республике из-за коронавируса, и заявили, что готовы отметить праздник дома в отсутствие гостей. При этом летчики Южного военного округа провели сегодня авиапарад над Каспийском.

Сообщение о том, что дагестанцы недовольны исполнением военных песен из рупоров минаретов в Дагестане, поступило сегодня на смс-сервис "Кавказского узла". " В фейсбуке люди выражают недовольство в связи с использованием в Дагестане минаретов и их рупоров для исполнения военных песен", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Трансляция песен военных лет с минаретов мечетей вызвала бурную реакцию в соцсетях

Сегодня около 10 часов утра через громкоговорители мечети, расположенной по улице Агасиева в Махачкале, раздавалась песня "Вставай, страна огромная", передает корреспондент "Кавказского узла", ставший очевидцем.

Композиция "Вставай, страна огромная" звучала с минаретов трёх мечетей в Махачкале, пишет "Черновик", отмечая, что это вызвало у дагестанцев удивление и неоднозначную реакцию.

Многие жители Махачкалы в социальных сетях высказали возмущение в связи с трансляцией песен военных лет с минаретов мечетей.

"Народ, что с вами, что творится с вами, где это видано, чтоб в доме Аллаха музыка играла?" - пишет vorot.art в группе Instagram "lifedagestan". "Позорят Дагестан на весь мир", - высказывает свое мнение schmidt_parker_. "Это уже конец света", - отмечает там же shama_25_87. Публикация в этой группе поста о музыке с минаретов махачкалинских мечетей за два часа собрала 37,5 тысячи просмотров и 977 комментариев, большинство из которых негативные.

"Какой позор, вся ответственность на муфтияте", - пишет muhammad_444.79 в группе Instagram "golos.dagestana", где пост о музыке с минаретов махачкалинских мечетей за два часа собрал 109 тысяч просмотров и 3125 комментариев. "Лучше дуа делали бы за мусульман за Дагестан", - отмечает h_a_l_i_d_95. "Коронавирус не лёгкие убивает, а голову", - заявляет g_r_a__. "Люди! Долго мы будем все это терпеть???? Где это видано, чтоб в мечети включали такое!" - возмущается cleaning_gitinova.

В этой группе много и тех, кто не видел ничего плохого в том, что из громкоговорителей на мечетях транслировались песни военных лет. "Сегодня можно песни на военную тему слушать, это тоже святое они, жизнь свою там оставили", - пишет, в частности, gulishan__05. "Правильно делают!!! Мусульмане тоже воевали!! И освобождать землю от захватчиков - это священная война!!!!", - отмечает kotjik. "Правильно делают! Это песни победы над фашистами!" - указывает muguruh_hillman.

Разные мнения публикуют и пользователи Facebook. "Любой здравомыслящий человек поймёт, что ни одна мечеть не может допустить песни с минарета", - пишет Габибов Муса на своей странице в этой соцсети.

"Песни с минарета мечети? Ну, давайте тогда и выпьем там сто грамм, что страшного", - возмущен комментатор его поста Мухамад Нураев. "А что в этом страшного?" - задает вопрос Барият Алигаджиева. "Это общенародный праздник. Мусульмане тоже воевали", - пишет она. "В исламе нет обычаев отдавать дань уважения погибшим песнями неверных. В исламе за них принято делать дуа, садака, молиться", - поясняет Магомед Магомедович Гаджиев.

Более трех с половиной тысяч осетин записаны поименно в книги памяти жертв сталинских репрессий. Несмотря на это былое название — Сталинир — власти Южной Осетии распорядились вернуть столице на время празднования дня Победы.Об этом рассказывается в видео "Кавказского узла" "Культ вождя: как Цхинвал на 9 мая стал Сталиниром". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" представлен материал "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны. "Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона.

В муфтияте заявили, что акция не была согласована с духовенством

Ситуацию прокомментировали в муфтияте Дагестана, заявив, что эта была инициатива МЧС.

"Заверяем вас, что ни муфтият Дагестана, ни администрации мечетей не имеют никакого отношения к включенной музыке. Песни звучали из рупоров МЧС республики, которые были установлены на минаретах по просьбе министерства с целью оповещения о чрезвычайных ситуациях ради блага населения. Официально заявляем, что использование рупоров в данных целях не было согласовано с муфтиятом Дагестана", - сообщил на странице дагестанского Духовного управления мусульман Дагестана в Instagram председатель муфтията Шамиль Алиханов.

Руководитель отдела фетв муфтията Дагестана Зайнулла Атаев здесь же пояснил, что с минаретов мечетей возможно только оповещение о времени намаза. По его словам, празднование Победы в Великой Отечественной войне "никому, в том числе МЧС, не давало право транслировать с минаретов мечетей музыку и песни".

МЧС Дагестана принесло извинения верующим

Как подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МЧС Дагестана, через громкоговорители, установленные на различных 106 объектах в городах республики, в том числе и на минаретах трех мечетей Махачкалы, прозвучали песни военных лет.

Это, по словам представителя МЧС, делалось, "чтобы отдать дань уважения воинскому и трудовому подвигу нашего народа". Как пояснили в МЧС, использование данных мечетей не планировалось, и трансляция через громкоговорители мечетей была запущена ошибочно.

"Система оповещения в период призыва к молитве не запускалась. Никакого отношения руководство Республики Дагестан, муфтият и имамы мечетей к данной акции не имеют. Данное решение было принято для поддержания морального духа граждан республики, находящихся в режиме самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции в такой знаменательный день", - сказал представитель МЧС.

Количество случаев заражения коронавирусом в Дагестане за последние сутки выросло на 92 и достигло 2560, 18 из них смертельные. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Он проинформировал, что ведомство распространило заявление, где сказано, что, если "проведенная акция, посвященная ко Дню Победы, каким-то образом затронула чувства верующих, приносим извинения".

Это заявление опубликовано и на странице МЧС Дагестана в Instagram.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".