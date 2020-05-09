Авиапарад над Волгоградом 9 мая 2020 года. Стоп-кадр видео https://youtu.be/l7vTwqySAQM

09 мая 2020, 12:45

Авиапарады скрасили ограниченное празднование Дня Победы на юге России

Летчики Южного военного округа провели авиапарады над 10 городами ЮФО и СКФО. В Волгограде также состоялись парад ретроавтомобилей и концерты под окнами ветеранов, мемориал Мамаев курган из-за запрета массовых мероприятий оцеплен.

Как писал "Кавказский узел", День Победы в России в этом году проходит в условиях отмены массовых мероприятий. Жители Кубани посетовали, что атмосферы праздника не ощущается из-за карантина, а многие пожилые люди не смогут принять участие в онлайн-акциях, так как не умеют пользоваться Интернетом. Пожилые жители Дагестана с пониманием отнеслись к ограничительным мерам, введенным в республике из-за коронавируса, и готовы отпраздновать День Победы дома в отсутствие гостей.

Летчики штурмовой и армейской авиации Южного военного округа в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне провели авиапарады над 10 городами России, в том числе над Волгоградом, Новороссийском, Краснодаром, Ростовом-на-Дону, Ставрополем и Каспийском. Российские самолеты пролетели и над Ереваном.

Пролет авиации планировался также над Владикавказом и Грозным, но был отменен из-за дождя. "Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемических мер в условиях пандемии коронавируса", - процитировал ТАСС сообщения пресс-службы Южного военного округа.

Первый из этих авиапарадов состоялся в Волгограде. Летчики боевой авиации пролетели над Мамаевым курганом, передал информацию пресс-службы ЮВО "Интерфакс".

При этом посещение мемориала на Мамаевом кургане категорически запрещено из-за режима самоизоляции. Мамаев курган сегодня оцепили по периметру сотрудники Росгвардии. "Впервые за десятки лет сегодня, в День Великой Победы, на Мамаевом кургане тишина — исключительно в целях заботы о ветеранах, жителях области, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, традиционные памятные и торжественные мероприятия изменили свой формат", - привело сегодня сообщение пресс-службы областной администрации региональное интернет-издание V1.

В Волгограде также прошел парад ретроавтомобилей, в котором приняло участие множество советских машин марки "Победа". Волгоградские полицейские, одетые в гимнастерки времен войны, проводят концерты под окнами ветеранов. Вечером в городе запланирован праздничный салют, сообщило издание.

"Кавказский узел" размещает материалы о влиянии Великой Отечественной войны на жизнь жителей юга России на тематической странице "Мифы и правда о Победе". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"9 мая жители Грузии отметят в условиях ограничений и запретов", "Уличные торжества ко Дню победы отменены в Ингушетии", "Традиционные торжества ко Дню Победы в Кабардино-Балкарии отменены из-за коронавируса".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 мая 2020, 17:40

09 мая 2020, 17:06

09 мая 2020, 16:14

09 мая 2020, 15:29

09 мая 2020, 14:33

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи