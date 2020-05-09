Авиапарады скрасили ограниченное празднование Дня Победы на юге России

Летчики Южного военного округа провели авиапарады над 10 городами ЮФО и СКФО. В Волгограде также состоялись парад ретроавтомобилей и концерты под окнами ветеранов, мемориал Мамаев курган из-за запрета массовых мероприятий оцеплен.

Как писал "Кавказский узел", День Победы в России в этом году проходит в условиях отмены массовых мероприятий. Жители Кубани посетовали, что атмосферы праздника не ощущается из-за карантина, а многие пожилые люди не смогут принять участие в онлайн-акциях, так как не умеют пользоваться Интернетом. Пожилые жители Дагестана с пониманием отнеслись к ограничительным мерам, введенным в республике из-за коронавируса, и готовы отпраздновать День Победы дома в отсутствие гостей.

Летчики штурмовой и армейской авиации Южного военного округа в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне провели авиапарады над 10 городами России, в том числе над Волгоградом, Новороссийском, Краснодаром, Ростовом-на-Дону, Ставрополем и Каспийском. Российские самолеты пролетели и над Ереваном.

Пролет авиации планировался также над Владикавказом и Грозным, но был отменен из-за дождя. "Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемических мер в условиях пандемии коронавируса", - процитировал ТАСС сообщения пресс-службы Южного военного округа.

Первый из этих авиапарадов состоялся в Волгограде. Летчики боевой авиации пролетели над Мамаевым курганом, передал информацию пресс-службы ЮВО "Интерфакс".

При этом посещение мемориала на Мамаевом кургане категорически запрещено из-за режима самоизоляции. Мамаев курган сегодня оцепили по периметру сотрудники Росгвардии. "Впервые за десятки лет сегодня, в День Великой Победы, на Мамаевом кургане тишина — исключительно в целях заботы о ветеранах, жителях области, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, традиционные памятные и торжественные мероприятия изменили свой формат", - привело сегодня сообщение пресс-службы областной администрации региональное интернет-издание V1.

В Волгограде также прошел парад ретроавтомобилей, в котором приняло участие множество советских машин марки "Победа". Волгоградские полицейские, одетые в гимнастерки времен войны, проводят концерты под окнами ветеранов. Вечером в городе запланирован праздничный салют, сообщило издание.

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