Жители Сочи в День Победы посетили мемориал вопреки ограничениям

09 мая 2020, 21:20

Жителям Сочи по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне артисты пели песни, разъезжая по городу на грузовике. Горожанам было предложено отметить праздник акцией "Окна Победы", однако часть сочинцев вышла возложить цветы к Завокзальному мемориальному комплексу.

Как сообщал "Кавказский узел", День Победы в России в этом году проходит в условиях отмены массовых мероприятий из-за коронавируса. Ветеранам в Краснодарском крае было выделено по 50 тысяч рублей из регионального бюджета, парады и концерты решено было провести во дворах, все остальные мероприятия переведены в режим онлайн. Местные жители рассказали, что атмосферы праздника не ощущается из-за карантина, многие пожилые люди не смогут принять участие в онлайн акциях, так как не умеют пользоваться Интернетом.

Жителям Краснодарского края до 12 мая запрещено покидать свои дома, передвижение на личных машинах возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений. Губернатор призвал жителей края строго соблюдать карантин, чтобы не допустить его продления далее 1 июня и срыва начала туристического сезона. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По случаю Дня Победы от администрации Сочи по городу ездили на грузовике с флагами одетые в военные гимнастерки артисты и исполняли патриотические песни под окнами домов. Администрация города запустила в условиях карантина акцию для жителей "Окна Победы", предложив выставить в окнах квартир символы 75-летия Победы. Управляющие компании под окнами домов, где живут ветераны войны, посадили 200 саженцев плодовых деревьев, сообщила пресс-служба мэрии Сочи.

Парки и скверы остаются закрытыми в связи с режимом повышенной готовности. Однако часть горожан вышла, чтобы возложить цветы к мемориалу в Завокзальном микрорайоне. Люди приходили к мемориалу с 10 и до 18 часов, передала корреспондент "Кавказского узла".

При этом глава города Алексей Копайгородский поздравил жителей и гостей курорта с праздником на своей странице в Instagram. "Друзья, 9 мая мы вынуждены отмечать в непростых условиях. Но нет такой угрозы, которую наша страна не смогла бы преодолеть", - сказал он в своем видеообращении.

Семья Чирковых посетила мемориал с детьми. "Мы надели маски, как требует власть, чтобы не заразиться и не заразить других. Если можно выходить на мемориал гулять с собачкой, то почему нельзя прийти на мемориал с детьми, чтобы возложить цветы к Вечному огню?" - заявил Сергей Чирков корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что у него и его супруги на войне погибли прадеды.

Елена Чиркова сказала, что семья опасалась выходить из-за ограничений и возможного наказания. "Полицейские стоят возле мемориала, но нам лично они ничего не сказали", - отметила женщина.

Пожилая пара Светлана и Семен Олейниковы также пришла возложить цветы на мемориал. "У Семена и у меня на войне погибли отцы. Мы каждый год приходим сюда. Пандемии не боимся, потому что считаем, что если соблюдать социальную дистанцию, то она не страшна. Страшнее это для полицейских, Росгвардии, казаков и сотрудников администрации, которые ходят группами и штрафуют людей. Вот у них - большой риск заразиться самим и заразить других. А то, что люди приходят на мемориал возложить цветы и отдать дань памяти близким, это только на пользу всем нам и для физического, и для душевного здоровья", - считает пенсионерка Светлана Олейникова.

Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители также отметили, что город очень слабо украшен символами 75-летия Победы, из-за чего в нем нет ощущения праздника.

"В городе масса рекламы продажи коммерческой недвижимости, стоят и висят огромные баннеры, а вот символов 75-летия Победы не так уж и много. Проехали с супругом от Адлера до Сочи и прошли по центру города. 90 процентов - коммерческая реклама недвижимости или товаров и услуг, а вот праздничного украшения города весьма мало", - посетовала пенсионерка, учительница истории Мария Филиппова.

Полиция предупредила сочинских коммунистов об ответственности за массовые мероприятия

Сочинские коммунисты рассказали, что накануне празднования 75-летия Победы поздно вечером к ним домой пришли сотрудники полиции и вручили уведомления о недопустимости массовых мероприятий. Тем не менее коммунисты также посетили сегодня мемориал. Акция памяти прошла без инцидентов, передала корреспондент "Кавказского узла".

Член Сочинского отделения КПРФ Николай Щербаков предположил, что визит полиции был связан с отчетностью о работе "по борьбе с экстремизмом".

Лидер общественного движения "Сочинская коммуна" Вахтанг Езугбая рассказал, что к нему также приходили полицейские и вручили уведомление "о привлечении к ответственности за нарушение порядка публичных акций".

"Я совершенно ничего не планировал. Никаких уведомлений о массовых акциях не подавал. С чего это они взяли, я понятия не имею. При этом меня фактически принуждали подписать, что я принял данное предупреждение. Но я ответил, что если подпишу его, то автоматически буду нести ответственность за тех людей, которые выйдут на улицы города на 9 Мая. Я сказал, что приду возложить цветы от "Сочинской коммуны", так как считаю своим долгом почтить память наших отцов и дедов, отдавших свои жизни за нас", - отметил Вахтанг Езугбая.

О визитах полиции рассказали также лидер сочинских комсомольцев Даниил Пиньженин и лидер отделения партии КПРФ в Сочи Сергей Хамлов.

"8 мая в девять часов вечера ко мне пришел участковый с другого района и предупредил под роспись о том, чтобы никаких мероприятий комсомольцы не проводили ко Дню Победы. Я расписался за полученное предупреждение и сразу пояснил полицейскому, что все публичные мероприятия по высадке деревьев, концерты художественной самодеятельности и тому подобное проводит администрация города, и лично я и комсомольская организация, которую я возглавляю, к ним отношения не имеем. Заявок на проведение публичных комсомольских акций в городе наша организация не подавала", - рассказал Даниил Пиньженин корреспонденту "Кавказского узла".

Коммунист Николай Щербаков, к которому также накануне Дня Победы пришли с уведомлением полицейские, сказал, что он отказался принимать данный документ. "Тогда полицейский включил видеокамеру на своем телефоне и стал вторично вручать мне это уведомление... Я ответил, что прочитал и ознакомлен и никаких публичных мероприятий, кроме возложения цветов к памятнику погибшим солдатам, не планирую", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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