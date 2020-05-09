Жители Калача-на-Дону добились ликвидации свалки на месте концлагеря

09 мая 2020, 20:25

В городе Калач-на-Дону ко Дню Победы очищена площадка с мусором на месте, где в годы Великой Отечественной войны содержались советские военнопленные. Местные жители, которые убирали территорию у расположенного неподалеку поклонного креста, ждут от властей выполнения обещания о создании мемориального комплекса.

Как сообщал "Кавказский узел", жителей Калача-на-Дону возмутило, что на месте концлагеря, где в 1942 году размещался концлагерь военнопленных, власти устроили свалку. Люди жаловались и на антисанитарию. Жители города организовали уборку территории у расположенного неподалеку от свалки поклонного креста своими силами. Организацию площадки временного сбора отходов глава городского Калачевского поселения Денис Сарычев назвал ошибкой своего предшественника и пообещал ликвидировать свалку до 9 мая.

Свалка, на которую жаловались местные жители, располагается в черте города, прямо напротив железнодорожной станции "Донская", в 20 метрах от жилых домов, в водоохранной зоне, сообщил ранее местный активист Игорь Нагавкин. По его словам, в непосредственной близости от свалки стоят поклонный крест (памятный знак) и закладной камень. Как сообщил Нагавкин, площадку временного хранения отходов на улице власти организовали около двух лет назад, мусор с нее практически не вывозился и постепенно заполнял обширную площадку, огороженную забором.

Власти выполнили обещание убрать свалку к празднику

Площадка по сбору и временному хранению крупногабаритных отходов, заполненная ранее всеми видами отходов в городе Калач-на-Дону, в течение трех дней была очищена и подготовлена к полной ликвидации, сообщил сегодня эксперт Национальной общественной организации "За права человека" Игорь Нагавкин.

"Эта свалка не будет существовать больше на месте, где размещался концлагерь. Я разговаривал с главой Калачевского городского поселения Сарычевым Денисом Владимировичем. Он намерен обратиться к губернатору от имени жителей города по поводу того, чтобы сделать на этом месте парк памяти жертвам концлагеря. Свое обещание убрать свалку к 9 мая он выполнил", - заявил Игорь Нагавкин корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, власти планируют после майских праздников полностью демонтировать эту площадку: будет убран забор, вывешены объявления о запрете размещения отходов, будут установлены видеокамеры. Сторожа будут следить за порядком.

"Будет оповещение в местных СМИ о том, что свалка закрыта, и ее больше здесь не будет", - сказал Игорь Нагавкин.

Дежурная по станции "Донская" Татьяна Кузьмина рассказала, что она работала 6 мая и наблюдала, как трактор убирал мусор на проблемной площадке. "Все зависит от жителей нашего города. Они привыкли нести туда мусор. Нужно обращение к жителям, нужно оповестить их, что свалки тут больше нет", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" дежурная по станции.

Жительница переулка Донского Анна Ткачева высказала радость по поводу ликвидации свалки. "Мы, местные жители, ходили вчера (8 мая) смотрели, как там вывозили все. Конечно, мы очень рады, что порядок наводится. Надеемся, что он будет и дальше поддерживаться. К празднику мы возле памятника скосили траву, в порядок его привели. Эта историческая памятная зона. Нужно ее в порядок привести. Власти сделали первый шаг. Ждем продолжения работы", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Анна Ткачева.

Глава Калачевского городского поселения Денис Сарычев заявил, что в 2021-2022 годах он планирует возведение мемориального комплекса на месте, где находился концлагерь.

"Обратимся с этим предложением в администрацию области", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Денис Сарычев.

Концлагерь в Калаче-на-Дону появился сразу после прихода в город немецких оккупантов, с 1 сентября 1942 года, и представлял собой вытоптанное поле, огороженное колючей проволокой, сообщил ранее краевед Анатолий Архангельский. По его словам, по разным данным, в концлагере находилось от трех до пяти тысяч узников, которые три осенних месяца жили под открытым небом. Немцы заставляли их строить дороги. Пленные страдали от голода и холода, гибли от болезней. За неповиновение их расстреливали. Погибли почти все пленные, сообщил Архангельский.

Без официального принуждения к ритуальности мемориальные места остались бы без внимания

Официальная идеология памяти предков не согласуется с реальностью, прокомментировал ситуацию в Калаче-на-Дону политолог Александр Сайгин.

"Если бы не постоянное официальное принуждение к ритуальности, то никто бы не обращал внимания на состояние мемориальных мест. Мы знаем много примеров, когда памятники втихую сносят или не ухаживают за захоронениями. Есть публичное поле и есть все, что за его пределами", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Александр Сайгин.

По поводу факта размещения свалки на месте, где находился Калачевский концлагерь, Александр Сайгин высказал мнение, что и власти, и местные жители "проявляли безразличие" до тех пор, пока о проблеме не рассказали правозащитники и журналисты.

"В нашей области много таких мест, о которых сейчас помнят только историки и люди старшего поколения. В частности, концлагеря военнопленных. О них знают лишь узкие специалисты. И о них раньше старались не говорить. Такая идеология была. Война слишком далеко. Только в памяти семей она осталась. Мало в этом государственного. Как только сменится у нас режим, у нас и отношение к этому изменится", - считает политолог.

По его мнению, глава города несет моральную ответственность за то, что свалка находилась в этом месте в течение года его правления. "Отреагировал только, когда правозащитники и журналисты ему об этом напомнили. Но должности бы он не лишился за это", - отметил Александр Сайгин.

Вопрос о свалке на месте концлагеря должен заинтересовать следователей и прокуратуру

Ситуация в Калаче-на-Дону заслуживает внимания следственных и надзорных органов, считает политолог Волгоградского клуба экспертов Виталий Арьков.

"Если описываемое журналистами соответствует действительности, Следственное управление Следственного комитета России по региону должно установить виновных и степень вины каждого, а прокуратура вынести предписание по устранению нарушения", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Виталий Арьков.

Согласна с его мнением адвокат Ольга Завгороднева. Размещение свалки в водоохранной зоне, в черте города, на месте, где располагался концлагерь, может стать предметом расследования следственных и надзорных органов: как по факту халатности, так и как явное нарушение Водного кодекса РФ, отметила она. Юрист указала, что в данном случае может идти речь о преступлении по части 1 статьи 293 (халатность) УК РФ, по которой предусмотрено максимальное наказание в виде исправительных работ сроком до одного года.

"Водоохранная зона реки Дон составляет 200 метров (п. 4.3 ст. 65 Водного кодекса РФ). Данная площадка размещения отходов этому требованию не соответствует. Невозможно в принципе что-то размещать в этой зоне. Также вижу нарушения законодательства в сфере обращения с отходами, например, по сортировке мусора, которая там явно отсутствовала. Здесь предусмотрена административная ответственность", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Завгороднева.

Она также отметила, что, так как это место не является объектом культурного наследия, то размещение свалки в этом месте не подпадает под уголовную или административную ответственность, но такое деяние, по мнению юриста, "достойно морального осуждения".

"Глава города должен был предпринять меры по увековечению памяти узников концлагеря раньше, с первых дней своего вступления в должность. Кощунство это - содержать памятное в место в таком состоянии в течение года", - возмутилась Ольга Завгороднева.

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