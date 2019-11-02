Экологи усмотрели угрозу эпидемий из-за сброса сточных вод в Светлом Яре

02 ноября 2019, 06:02

Сброс неочищенных сточных вод на землю в поселке Светлый Яр может привести к распространению инфекционных заболеваний и заражению почвы, заявили экологи. Активисты общественной организации обратились к губернатору Волгоградской области с просьбой выяснить судьбу денег от продажи труб демонтированного канализационного коллектора, который принадлежит муниципалитету.

Как писал "Кавказский узел", жители Светлого Яра потребовали возбудить дело о хищении трубопровода, которое оставило поселок без канализации. Сточные воды отравляют реки и посевы, указали активисты. Прокуратура считает, что угрозу здоровью местных жителей должны устранить муниципальные власти.

Расположенный в пяти километрах от поселка пруд-испаритель Рожнов Лиман используется как конечный объект очищенных хозяйственно-бытовых стоков с территории поселка, а также объектов, расположенных на территории бывшего завода белковых витаминных концентратов, говорится в ответе на запрос активистов от 14 октября регионального управления Росприроднадзора (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Рядом расположен пруд-накопитель предприятия АО "Каустик", "соответственно данный объект предположительно может являться источником выявленных превышений по сероводороду и аммиаку", говорится в ответе ведомства.

Администрацией Светлого Яра надлежащим образом не организовано водоотведение сточных вод с территории поселения, поэтому они без очистки сбрасываются на рельеф местности, "что создает угрозу окружающей среде и санитарно- эпидемиологическому благополучию населения", говорится в ответе активистам Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры от 9 октября (копия ответа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Активисты также получили справки о результатах испытаний проб хозяйственно-бытовых сточных вод Светлоярского района, выполненные центром экологического контроля АО "Каустик" и протокол испытаний сточных вод, сделанный организацией "Центр экологического контроля по Волгоградской области" (копии документов имеются в распоряжении "Кавказского узла").

"Предельно допустимые концентрации по аммонийному азоту превышены в 18 раз, по сульфидам – в 2,5-3 раза... В лучшем случае мы в Рожновом Лимане получим плохо пахнущее болото, в котором ничто не сможет жить, в худшем – источник заболеваний. Неочищенные стоки – источник большой биологической опасности", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель регионального отделения "Зеленый патруль" Ярослав Князев.

Сточные воды категорически запрещено сбрасывать на рельеф местности и просто без очистки, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" независимый судебный эксперт в области экологии и охраны окружающей среды Наталья Воронович. "Хозяйственно-бытовые сточные воды опасны даже не теми показателями, которые обнаружили экологи, а болезнетворными микроорганизмами, которые угрожают санитарно-эпидемиологическому благополучию населения", - сказала она. По ее словам, активисты борются в первую очередь за чистоту своего района, потому что есть опасность, что ветрами все это будет разноситься по району.

Кроме того, все, что растет на этой земле, будет заражено фекальными стоками - если это будут культуры, предназначенные для употребления в пищу, то это негативно скажется потом на здоровье населения, отметила Воронович.

Также возникает вопрос о том, куда идут деньги, которые население платит за очистку сточных вод, за их водоотведение, если стоки льются на рельеф местности, сказала она.

"Стоки могут распространять дизентерию и кишечную палочку. Учитывая, что к нашей системе канализации подключена территория бывшего завода белковых витаминных концентратов, то предполагаю, что в стоках могут быть серная кислота и нефть", - сказал корреспонденту житель Светлого Яра химик-технолог Александр Афонин.

В свою очередь, администрация Светлого Яра обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с иском о защите деловой репутации к учредителю информационного агентства "СоцИнформБюро" АО "Единая дирекция культурно-массовых мероприятий", сообщило 23 октября издание. "Истец требует признать клеветой и, как следствие, порочащим деловую репутацию текст, опубликованный на страницах издания 27 сентября с заголовком «В Волгоградской области назревает экологическая катастрофа», - пишет издание со ссылкой на определение Арбитражного суда Волгоградской области. "В материале подробно рассказывается о ситуации с канализационными стоками, которые, в том числе, по вине районной администрации сливаются на открытый грунт. Приводятся объективные данные, полученные от природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора о том, что проблема со стоками сказывается абсолютно на всей экологической обстановке в районе", - написало издание.

Зампред федерального Комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом в Волгограде и Волгоградской области Анатолий Полунин сказал корреспонденту "Кавказского узла", что 22 октября направил обращение губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся с канализацией в Светлом Яре. В письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что поселок остался без канализационной системы из-за демонтажа труб по распоряжению чиновников в начале 2000-х годов, кроме того, в июне текущего года одно из предприятий начало демонтаж напорного канализационного коллектора, предназначенного для транспортировки канализационных стоков от Светлого Яра.

Автор обращения отметил, что демонтируемый канализационный коллектор является муниципальной собственностью, что "указывает на коррупционную составляющую". "Ориентировочная стоимость демонтированной к настоящему времени трубы... составляет более 10 миллионов рублей", - отмечает Полунин. Однако денежные средства от реализации трубы в бюджет не поступали, заявил он.

"Ориентировочно с 2002 года все сточные воды от поселка Светлый Яр, не имеющего централизованного водоотведения, без очистки сливались на отстойники завода белковых витаминных концентратов... В настоящее время стоки от поселка в смеси с производственными стоками предприятий, расположенных на площадке бывшего завода, в нарушение природоохранного законодательства сливаются на бывший пруд–испаритель (Рожнов Лиман)", - следует из письма. Автор обращения отмечает, что Рожнов Лиман находится в непосредственной близости от поселка Светлый Яр, при высокой температуре он интенсивно испаряется что "существенно ухудшает и так сложную экологическую обстановку в Светлоярском районе".

Такое же письмо направлено в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, отметил Полунин.

Комментариями правительства Волгоградской области и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры относительно обращения Полунина "Кавказский узел" пока не располагает. На сайте Арбитражного суда Волгоградской области информации об иске администрации Светлого Яра по состоянию на 05.00 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что 31 января 2018 года жители Светлого Яра передали в Следком России заявление с требованием разобраться в обстоятельствах переноса свалки из Кировского района Волгограда на пруд-накопитель в Светлом Яре. Также жители Светлого Яра через суд потребовали признать, чтобы местные власти не проводили публичных слушаний о переносе свалки, однако в конце июня 2018 года суд встал на сторону властей. Противники переноса свалки неоднократно организовывали акции протеста. 18 июня Арбитражный суд Волгоградской области принял решение вернуть владельцу пруд-накопитель в Светлом Яре, на который была перевезена свалка. Кто теперь должен завершить ликвидацию пруда, неясно, отметили юристы.