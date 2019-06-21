Суд постановил очистить пруд-накопитель в Светлоярском районе

21 июня 2019, 00:03

Арбитражный суд Волгоградской области принял решение о возвращении владельцу пруда-накопителя в Светлом Яре, на который была перевезена свалка из Кировского района Волгограда. Кто теперь должен завершить ликвидацию пруда, неясно, отметили юристы.

Как писал "Кавказский узел", 31 января 2018 года жители Светлого Яра передали в Следком России заявление с требованием разобраться в обстоятельствах переноса свалки из Кировского района Волгограда в Светлоярский район. Также жители Светлого Яра через суд потребовали признать, что местные власти не проводили публичных слушаний о переносе свалки, однако в конце июня 2018 года суд встал на сторону властей. Противники переноса свалки неоднократно организовывали акции протеста.

В июле 2017 года началась ликвидация свалки в Кировском районе Волгограда. Подрядчик пообещал завершить работы к чемпионату мира по футболу. Отходы начали вывозить на пруд-накопитель синтетических жирных кислот в Светлоярский район. Жители района высказали опасения по поводу ухудшения экологической ситуации в связи с вывозом на местный полигон отходов из Волгограда. Подрядчик отступил от проекта при вывозе мусора со свалки на пруд-накопитель в Светлом Яре, ведется оценка ущерба окружающей среде, заявила в середине февраля 2018 года областная прокуратура.

Арбитражный суд Волгоградской области 18 июня вынес решение по иску к ООО "ЭкоТехСервис", которым обязал вернуть имущество, арендованное по договору аренды, "в том состоянии, в котором его получили, с учетом износа". Речь идет о "Полигоне отходов производства и потребления" в Светлоярском районе, говорится в решении суда, которое есть в распоряжении "Кавказского узла".

Суд постановил вернуть полигон в 10-дневный срок со дня вступления решения в законную силу "по акту приема-передачи в состоянии не хуже первоначального". Решение суда может быть обжаловано в месячный срок.

"Вызывает недоумение, кто окончит первый этап ликвидации пруда синтетических жирных кислот, который должен был быть окончен еще год назад, и обеспечит безопасность жителей Светлоярского района", - сказала 20 июня "Кавказскому узлу" жительница Светлого Яра адвокат Ольга Завгороднева.

После решения суда остался открытым вопрос о том, кто и куда должен вывезти отходы с пруда-накопителя в Светлом Яре, отметило 20 июня со ссылкой на юриста Евгения Золотова ИА "Волга-Каспий"

Комментариями представителей истца и ответчика "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, во время акций протеста и пикетов против переноса свалки жители Светлоярского района жаловались на проблемы со здоровьем, в особенности у аллергиков.