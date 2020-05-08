Уличные торжества ко Дню победы отменены в Ингушетии

08 мая 2020, 13:40

Традиционное шествие Бессмертного полка в Ингушетии решено провести в онлайн-формате из-за эпидемии коронавируса. Опрошенные «Кавказским узлом» местные жители рассказали, что готовы отметить День победы дома.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2020 году организаторы акции «Бессмертный полк» решили отказаться от привычных уличных шествий и решили проводить ее в онлайн-режиме в интернете. В Волгоградской области и Северной Осетии поддержали это решение, а власти Кабардино-Балкарии отменили митинг с возложением цветов к Вечному огню, парад и концерт перед Домом правительства в Кабардино-Балкарии, предложив жителям республики принять участие в онлайн-акциях.

Сообщество координаторов «Бессмертного полка» сформировалось как добровольное содружество равноправных единомышленников. К маю 2013 года к «Бессмертному полку» присоединились порядка 120 городов. Впоследствии география движения расширялась, у акции появились координаторы не только в российских регионах, но и за рубежом. 9 мая в разных городах страны, в том числе и на Юге России, и за ее пределами проходят шествия "Бессмертного полка", посвященные памяти участников Великой Отечественной войны. Акции проходят, в частности, в Махачкале, Нальчике, Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи. После того, как "Бессмертный полк" превратился из народной инициативы в связанное с властями движение, в нем нередко заставляют участвовать бюджетников и школьников.

Акция «Бессмертный полк» в Ингушетии в этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией пройдет в онлайн-режиме, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Традиционное народное шествие перейдет в формат видеоряда из фотографий участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и их родственников. (Видеоряд) будет транслироваться по меньшей мере на 200 медиаэкранах, в онлайн-кинотеатрах, на портале «Бессмертный полк» и федеральный каналах, проект также будет реализован в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», - говорилось в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте главы республики 4 мая.

Согласно данным Роспотребнадзора, число заражений коронавирусом к 8 мая выросло во всех семи регионах Северо-Кавказского федерального округа. В Ингушетии был зафикисрован 41 новый случай, общее количество инфицированных составило 1108 случаев, говорится на сайте "Стопкоронавирус. РФ".

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Ингушетии намерены провести 9 мая дома из-за эпидемии. «Для меня, прежде всего, это семейный праздник, так как мой отец был ветераном и воевал. Обычно возлагали цветы к вечному огню, а в этот раз будем дома отмечать», - рассказал 62-летний Мовсар.

«Мы с детьми всегда ходили на парад, у меня двое детей, сын и дочь, смотрели военное кино», - поделилась 55-летняя Жарейдат.

Пенсионеры также пожаловались на мизерный размер пенсий. «(Раньше) ходили к памятнику славы, возлагали цветы и ходили гулять на аллею», - рассказал 63-летний Хасан, добавив, что раньше ветеранам войны в Ингушетии делали подарки, но в этом году он об этом не слышал.

По его словам, его пенсии не хватает, поэтому семья Хасана открыла магазин. «Пенсия небольшая, но хорошо, какая есть. На одну пенсию тут в Ингушетии не проживешь - у нас магазин», - заявил местный житель.

Вдовам ветеранов войны, проживающим в Малгобекском районе, была оказана материальная помощь, которую в конвертах по домам разнесли сотрудники соцслужб, говорилось в сообщении на сайте районной администрации 5 мая.

«Трое моих дядей по отцу были на войне, и дед по маме. Я каждый год принимала участие в Бессмертном полке, несла их портреты, а в этом году (шествия) не будет из-за карантина. Сидим дома», - рассказала о своих планах 60-летняя Сакинат.

По ее словам, пенсии не хватает, поэтому ей приходится работать. «Пенсия обычная, работаю - иначе не хватает», – пожаловалась Сакинат.

Отец 84-летней местной жительницы Екатерины участвовал в советско-финляндской войне, потом в Великой Отечественной войне. «Так и не вернулся домой. Когда-то в Караганде ходили на парад, давно это было, сейчас никак не отмечаем, вспоминаю, молюсь за всех павших, за отца», - поделилась Екатерина.

По ее словам, ей как репрессированной выплачивается пенсия в 13 тысяч рублей, но ее не хватает.

«Пенсия небольшая, надо платить за свет, газ и лекарства. Мне льгота полагается за газ - две тысячи рублей в месяц. Чем помогает государство ветеранам, не знаю, да и не осталось этих ветеранов уже», - заявила Екатерина.

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