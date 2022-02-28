"Международный Мемориал"* потребовал отложить ликвидацию

28 февраля 2022, 16:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Руководство "Международного Мемориала"* начало процедуру ликвидации общества, но потребовало у Верховного суда отложить исполнение решения до вердикта ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах. Решение суда было неправомерным, заявил после заседания адвокат Генри Резник.

Как писал "Кавказский узел", сегодня апелляционная коллегия Верховного суда России отказалась допросить свидетелей защиты "Международного Мемориала"*, а затем оставила в силе решение суда первой инстанции. Таким образом, решение о ликвидации "Международного Мемориала"* вступило в силу.

29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать также Правозащитный центр "Мемориал"*. Исполнение обоих судебных решений должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах, заявил Европейский суд по правам человека. 14 февраля стало известно, что Правозащитный центр обжаловал решение Мосгорсуда.

"Международный "Мемориал"* на основании определения ЕСПЧ подал сегодня в Верховный суд России ходатайство о приостановке ликвидации, заявила после заседания исполнительный директор организации Елена Жемкова. "Мы снова подали заявление о принятии решения ЕСПЧ во внимание, чтобы исполнение вступившего в силу решения суда было приостановлено", - сказала она.

Елена Жемкова уточнила, что "Мемориал"* в соответствии с законодательством начинает процедуру ликвидации, которая включает в себя созыв учредительного органа общества, расчеты по долгам и с сотрудниками, сообщает "Интерфакс".

Адвокат Генри Резник после заседания назвал вступившее сегодня в силу решение суда неправомерным. "Мы считаем решение, которое было принято и сегодня вступило в силу, неправомерным, не основанным на праве. Формальные мелкие нарушения недостаточны, чтобы ликвидировать старейшую правозащитную организацию в стране", - привело его слова агентство.

Напомним, 11 ноября 2021 года Верховный суд уведомил "Международный Мемориал"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*) о том, что Генпрокуратура подала иск о его ликвидации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. 28 декабря 2021 года Верховный суд удовлетворил иск. Защита обжаловала решение суда, указав шесть причин для этого. Каждая из этих причин, по оценке юристов, была достаточной для отмены решения о ликвидации "Международного Мемориала"*.

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*".

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.