Закрытие "Международного Мемориала" возмутило сторонников организации

28 февраля 2022, 14:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сторонники "Международного Мемориала", которые пришли сегодня к зданию Верховного суда России поддержать организацию, сочли решение апелляционной инстанции о ликвидации организации политическим заказом и давлением на гражданское общество.

Как писал "Кавказский узел", сегодня апелляционная коллегия Верховного суда России рассмотрела жалобу на решение о ликвидации "Международного Мемориала"*. Дело рассматривали три судьи, допросить свидетелей защиты суд отказался. Тех, кто пришел поддержать "Мемориал"*, не пустили в здание, участники группы поддержки сочли предрешенным исход суда. Адвокат Генри Резник напомнил суду о ценности работы историко-просветительской организации. Суд постановил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы, таким образом решение о ликвидации "Международного Мемориала"* вступило в силу.

Люди, которые пришли сегодня к зданию Верховного суда России поддержать "Международный Мемориал"*, сочли решение суда о ликвидации организации давлением на гражданское общество.

"Чистейшее давление на гражданское общество. Власть, очевидно, истребляет все то, что не может контролировать. "Международный Мемориал"* – не политическая структура, а общественная, и контролировать мозг, историю, прошлое чиновники не в силах. А раз контролировать нельзя, надо отменять", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник строительной фирмы Иван Сергеевич, .

Решение суда продиктовано "сверху", отметил сотрудник IT-компании Алексей. ""Международный Мемориал"* не является представителем оппозиции, не занимается политикой и по сути никак не мешает власти. В чем смысл закрытия?" - спросил он. По словам Алексея, он увлекается историей Второй мировой войны, что и стало причиной интереса к деятельности "Международного Мемориала"*.

Юрист Артем Афанасьев, также пришедший к зданию Верховного суда, счел ликвидацию безосновательной. "Нет никаких оснований для ликвидации "Международного Мемориала"*. Что нарушил "Международный Мемориал"*? Маркировку где-то не проставил? Так за это заплачен штраф! Устранил нарушения? Да. Это не суд, а судилище. Впрочем, ожидать иного и не мог. Явно политическое решение. Позиция обвинения не выдерживает критики", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать также Правозащитный центр "Мемориал"**. Исполнение обоих судебных решений должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах, заявил Евросуд. 14 февраля стало известно, что защита подала апелляцию на решение Мосгорсуда.

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*".

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

*организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 28 декабря 2021 года Верховный суд принял решение о ее ликвидации.

** организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.