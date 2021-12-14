Поломники во время Джамрат аль-акаба. Мекка. Amellie из Brisbane, Australia - Flickr https://ru.wikipedia.org

14 декабря 2021, 12:49

Мусульмане юга России встретили отмену ограничения на хадж сдержанным интересом

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Саудовская Аравия разрешила с 1 января 2022 года въезд людям, привитым от коронавируса вакциной "Спутник V", и это вызовет рост спроса на поездки в хадж, считают представители хадж-операторов и турагентств. Верующие заинтересовались возможностью совершить малое паломничество, а роста числа собирающихся в хадж пока не наблюдается, рассказали муфтии и имамы регионов юга России.

Как писал "Кавказский узел", в августе хадж-операторы уведомили, что массовое совершение россиянами малого хаджа возможно только в случае признания российской вакцины от коронавируса властями Саудовской Аравии. Духовное управление мусульман России обратилось к властям королевства (КСА) с просьбой легализовать "Спутник V".

В 2020 году из-за пандемии коронавируса власти Саудовской Аравии пошли на беспрецедентный шаг - лишили жителей других стран возможности совершить паломничество к мусульманским святыням в Мекке и Медине. Верующие и туроператоры надеялись, что в 2021 году разрешение будет получено, однако июльский хадж также прошел без иностранцев. В республиках Северного Кавказа существуют благословенные места, например, могилы выдающихся исламских деятелей, посещение которых является благим делом, однако это не заменит хаджа в Мекку, Медину и Аль-Аксу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" религиозные деятели.

Квота на число паломников в 2022 году может уменьшиться

Саудовская Аравия разрешила с 1 января 2022 года въезд людям, вакцинированным "Спутником V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций. "РФПИ объявляет о решении регулирующих органов Королевства Саудовская Аравия разрешить въезд в страну лицам, вакцинированным против коронавируса препаратом "Спутник V", с 1 января 2022 года... Такому решению предшествовала активная работа РФПИ с министерством здравоохранения Саудовской Аравии и министерством инвестиций королевства", - процитировало 5 декабря сообщение фонда ТАСС. Согласно сообщению, это разрешение даст возможность верующим совершать паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина, уточнило агентство.

Подтверждение тому, что вакцинированные "Спутником V" паломники из России смогут приехать в Саудовскую Аравию, пришло от генконсула России в Джидде, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель хадж-миссии России Хизбула Асуев. "Но ждём официального письма от МИД РФ. Сейчас имеется сообщение на сайте министерства здравоохранения КСА. Разрешили приезжать паломникам, привитым двумя видами китайских вакцин и одной российской – "Спутник V". Причем привитым двумя компонентами. Но и вакцинированные должны сдать ещё ПЦР-тест. В целом, с умрой (малым хаджем. – Прим. "Кавказского узла") ограничений уже нет", - сказал он.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, - один из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Помимо хаджа, который совершается в определенное время, существует еще умра, или малый хадж - посещение тех же святынь, но в другие дни.

Сейчас на 90% можно быть уверенными, что хадж состоится, но квоты, вероятно, уменьшатся, полагает руководитель хадж-миссии России. "Есть надежда, что хадж будут совершать. Но квота будет меньше, не на 2,5 миллиона паломников со всего мира, а на один миллион. Соответственно, уменьшится и квота отдельных стран. Если до пандемии для России квота была 25 тысяч паломников, то сейчас, возможно, станет 10 тысяч человек. Но это пока не точно", - рассказал Асуев, пояснив, что в январе планирует в составе делегации посетить Саудовскую Аравию, где и выяснится формат и детали предстоящего хаджа.

Хадж-операторы надеются на рост спроса

За решением о допуске вакцинированных "Спутником" в Саудовскую Аравию может последовать увеличение спроса на совершение умры и хаджа, предположил гендиректор дагестанского хадж-оператора "Марва-тур" Булат Курбанов, который сейчас находится в КСА.

"Спрос был и до этого решения. Но, как только люди узнали о признании вакцины, спрос стал увеличиваться ещё больше. Для мусульман России и, в частности Дагестана, это была радостная новость", - сказал Курбанов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в Дагестане спрос всегда превышал квоту, установленную для региона, и вероятное решение властей КСА об уменьшении квот численность паломников может отразиться на возможностях людей отправиться в хадж. "Конечно, если будут ограничения, то не все смогут поехать, не только в России, но и по всему миру. Поэтому мы рекомендуем паломникам заблаговременно бронировать себе места", - отметил Курбанов.

Он сообщил, что ежегодно через "Марва-тур" отправлялось до 9000 паломников в хадж и более тысячи - на умру. "Сейчас около тысячи человек, которые оплачивали хадж-тур в этом году, но не смогли совершить его. Они ждут, и в будущем году готовы доплачивать и лететь в хадж", - подчеркнул Курбанов.

Генеральный директор хадж-оператора "Муслим-тур" Али Гурдин также считает, что спрос на умру, а затем на хадж возрастёт. "Уже сейчас из России выезжают в умру те, кто привился иностранными вакцинами. Такая возможность была у тех, кто выезжал в ОАЭ, Турцию. Но больше всего это выходцы из Центральной Азии, потому что там можно было давно привиться любой из вакцин, с которыми ранее допускали в Саудовскую Аравию", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Гурдина, два года отсутствия возможности совершить хадж повысили его востребованность, что отразится на стоимости. "Цена поездки повысится. Но не более чем на 20%. В КСА тоже не хотят поднимать цены за услуги и гостиницы. И многие смогут себе позволить поехать. А цены на умру в принципе не повысились с прошлых лет. Эконом-вариант есть и за 1000 долларов", - сообщил гендиректор "Муслим-тур".

Сотрудница турагентства «Кавказ» сообщил, что в прежние годы через их агентство в хадж и умру уезжали жители всех регионов Северного Кавказа с вылетами из Махачкалы, Минвод и Грозного. "Через нас изъявляли желание поехать до 1000 человек в хадж", - сказала представитель турагентства корреспонденту "Кавказского узла".

При этом агентство не планирует заниматься отправкой в малое паломничество в ближайшие месяцы. "Организовывать поездки в умру начнём в месяц Рамадан (примерно апрель). До этого устраивать поездки в малое паломничество нам невыгодно, потому что надо организовывать вылеты", - сказала представитель турагентства "Кавказ".

Представитель хадж-оператора из Чечни "Сафа-тур" сообщил, что ожидается увеличение числа поездок в малое паломничество и числа собирающихся в хадж. "Спрос растёт", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что до пандемии из Чечни через "Сафа-тур" в хадж выезжали около 3000 человек.

Муфтии и имамы рассказали об осторожном интересе верующих к разрешению на хадж

В центральное ДУМ Ростовской области документы о возможности выехать в умру, а тем более в хадж пока не поступали, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" муфтий областного ЦДУМ Мухаммад Бикмаев. "Но информация уже есть, и есть люди, которые собираются выехать в умру. Насчёт хаджа пока рано говорить. А до пандемии из Ростовской области выезжали в хадж 30-40 человек", - сказал он.

Муфтий выразил сомнение в увеличении спроса на хадж 2022 года в Ростовской области. "Сейчас вырастут и цены на хадж, а финансовое состояние не улучшилось. Эти обстоятельства, помимо опасений за здоровье, вряд ли способствуют увеличению спроса. Желание у людей есть, но возможности, наверное, не будут соответствовать желаниям", - сказал Бикмаев.

Схожее мнение высказал руководитель хаджа из Кабардино-Балкарии Хызыр Мисиров. "Так как будет увеличение цены хаджа, то, насколько я знаю, это будет тяжко для наших людей, и число желающих поехать в хадж, вероятнее всего, не возрастёт", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", уточнив, что в прошлые годы в хадж выезжали около 400 паломников из Кабардино-Балкарии.

Заместитель муфтия ДУМ Ставропольского края Закир Шарыпов сообщил, что информацию о возможности посетить КСА после вакцинации "Спутником V" они получили из СМИ. "Конечно, люди после этой новости оживились. Но каких-то конкретных случаев не было, чтобы кто-то приходил в духовное управление и говорил: мы хотим ехать, отправьте нас. Но в целом в ставропольском ДУМ нет специального отдела по паломничеству", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее по квоте для Ставропольского края желающие совершить хадж выезжали из других регионов, уточнил он. "Они ехали через туроператоров Дагестана, Кабардино-Балкарии. Из Старополья выезжало в паломничество 10-15 человек ежегодно. А увеличится ли число паломников, неизвестно, потому что и по хаджу ситуация непонятная. Сейчас только на умру собираются", - пояснил Шарыпов.

В Адыгее и Краснодарском крае никакой активности в связи с объявлением о возможности совершить умру с российским сертификатом о вакцинации не заметно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" имам Тахтамукайского района, член Совета ДУМ Адыгеи и Краснодарского края Асфар Мысс. "Активной подготовки нет. Потому что не все люди готовы ехать за границу, не все готовы привиться. Отношение к вакцинации разное, и к хаджу пока подготовки нет", - сказал он.

По словам Мысса, до пандемии из Адыгеи и Краснодарского края в хадж выезжали около 50 человек, и нередко часть квоты передавали жителям других регионов. "Если откроется возможность для хаджа, то те, кто запланировал, уже имеет средства и у него будет время, захотят эту религиозную обязанность исполнить. Но многие всё-таки отложат", - считает имам.

Он отметил, что раньше индивидуальные поездки в умру были частым явлением. "Бывало даже, на автомобилях ездили через Грузию, Турцию, Сирию. Но лет 10 уже такое невозможно", - сказал Мысс.

Имам-хатыб центральной соборной мечети Черкесска Казим Катчиев сообщил, что пока не располагает конкретными сведениями о возможности умры или хаджа из Карачаево-Черкесии. "Пока никто не собирается на умру или хадж. Потому что никто не знает толком, что к чему", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По сведениям имама, до пандемии из республики в хадж выезжали до 200 человек. "А в умру за год не более 20 человек ездило. И мы сейчас не ожидаем притока желающих поехать в малое паломничество", - сказал Катчиев.

Он затруднился спрогнозировать динамику спроса на хадж в Карачаево-Черкесии в 2022 году. "Наверное, [спрос] увеличится. Потому что два года хаджа не было, и число желающих поехать [стало] больше. Но с другой стороны, люди боятся коронавируса, многие ещё не вакцинированы сами. И финансово сложнее, наша республика – очень бедная", - отметил Катчиев.

Муфтий ДУМ Северной Осетии Хаджимурад Гацалов официальных документов о возможности совершения умры и хаджа пока не получал. "Но прихожане мечетей уже реагируют. Немало желающих поехать в умру. Будем готовить группы для поездки", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

До пандемии в хадж выезжало от 150 до 200 мусульман из Северной Осетии, сообщил муфтий. "Но мы не ожидаем увеличения числа желающих выехать в хадж. Может быть, даже сократится их число. Потому что нарушен традиционный порядок планирования хаджа у людей, и пока это восстановится... Люди опасаются, не все вакцинированы", - пояснил Гацалов.

Напомним, 17 марта 2021 года Духовное управление мусульман России признало допустимой к использованию вакцину "Спутник V" с точки зрения шариата. Мусульманам не запрещено вакцинироваться, если официальная медицина утверждает о целесообразности защиты от инфекции, отметили богословы Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Дагестана, комментируя фетву ДУМ России. Еще одна общероссийская организация, Духовное собрание мусульман России, выпустила аналогичную фетву в июле.

Примечание:

"Дагестанский хадж-оператор назвал высоким спрос на паломничество", "Махачкалинцы сообщили о планах посетить мечети в Курбан-байрам", "Муфтият Кабардино-Балкарии озвучил условия для посещения мечетей в Курбан-байрам".

Автор: Наим Сулейманов источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

14 декабря 2021, 17:57

14 декабря 2021, 16:58

  • Верховный суд приобщил к делу подписи в защиту "Мемориалов"*

    Девять томов материалов были заслушаны сегодня на заседании в Верховном суде России по делу о ликвидации "Международного Мемориала"*. Суд согласился принять подписи в защиту организации под петицией в защиту "Мемориалов"*, однако отказал защите в других ходатайствах.

14 декабря 2021, 16:35

14 декабря 2021, 16:25

  • Состояние Салеха Рустамова резко ухудшилось после начала сухой голодовки

    Салех Рустамов 39-е сутки проводит голодовку в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы Азербайджана, на вторые сутки сухой голодовки у него начался озноб, упало давление и уровень сахара в крови, сообщили его адвокат и родные. Власти Азербайджана не отреагировали на многочисленные обращения о помиловании Рустамова, указал правозащитник Руфат Сафаров.

14 декабря 2021, 15:27

  • ЕСПЧ обязал власти России выплатить компенсацию жителю Дагестана

    Европейский суд по правам человека констатировал нарушение права на справедливое судебное разбирательство жителя Махачкалы Абуталипа Шахруева, который был осужден на 11 лет на основании показаний, полученных под пытками. Суд сегодня обязал Россию выплатить ему компенсацию в 52 тысячи евро.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи