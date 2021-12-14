Мусульмане юга России встретили отмену ограничения на хадж сдержанным интересом

14 декабря 2021, 12:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Саудовская Аравия разрешила с 1 января 2022 года въезд людям, привитым от коронавируса вакциной "Спутник V", и это вызовет рост спроса на поездки в хадж, считают представители хадж-операторов и турагентств. Верующие заинтересовались возможностью совершить малое паломничество, а роста числа собирающихся в хадж пока не наблюдается, рассказали муфтии и имамы регионов юга России.

Как писал "Кавказский узел", в августе хадж-операторы уведомили, что массовое совершение россиянами малого хаджа возможно только в случае признания российской вакцины от коронавируса властями Саудовской Аравии. Духовное управление мусульман России обратилось к властям королевства (КСА) с просьбой легализовать "Спутник V".

В 2020 году из-за пандемии коронавируса власти Саудовской Аравии пошли на беспрецедентный шаг - лишили жителей других стран возможности совершить паломничество к мусульманским святыням в Мекке и Медине. Верующие и туроператоры надеялись, что в 2021 году разрешение будет получено, однако июльский хадж также прошел без иностранцев. В республиках Северного Кавказа существуют благословенные места, например, могилы выдающихся исламских деятелей, посещение которых является благим делом, однако это не заменит хаджа в Мекку, Медину и Аль-Аксу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" религиозные деятели.

Квота на число паломников в 2022 году может уменьшиться

Саудовская Аравия разрешила с 1 января 2022 года въезд людям, вакцинированным "Спутником V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций. "РФПИ объявляет о решении регулирующих органов Королевства Саудовская Аравия разрешить въезд в страну лицам, вакцинированным против коронавируса препаратом "Спутник V", с 1 января 2022 года... Такому решению предшествовала активная работа РФПИ с министерством здравоохранения Саудовской Аравии и министерством инвестиций королевства", - процитировало 5 декабря сообщение фонда ТАСС. Согласно сообщению, это разрешение даст возможность верующим совершать паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина, уточнило агентство.

Подтверждение тому, что вакцинированные "Спутником V" паломники из России смогут приехать в Саудовскую Аравию, пришло от генконсула России в Джидде, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель хадж-миссии России Хизбула Асуев. "Но ждём официального письма от МИД РФ. Сейчас имеется сообщение на сайте министерства здравоохранения КСА. Разрешили приезжать паломникам, привитым двумя видами китайских вакцин и одной российской – "Спутник V". Причем привитым двумя компонентами. Но и вакцинированные должны сдать ещё ПЦР-тест. В целом, с умрой (малым хаджем. – Прим. "Кавказского узла") ограничений уже нет", - сказал он.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, - один из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Помимо хаджа, который совершается в определенное время, существует еще умра, или малый хадж - посещение тех же святынь, но в другие дни.

Сейчас на 90% можно быть уверенными, что хадж состоится, но квоты, вероятно, уменьшатся, полагает руководитель хадж-миссии России. "Есть надежда, что хадж будут совершать. Но квота будет меньше, не на 2,5 миллиона паломников со всего мира, а на один миллион. Соответственно, уменьшится и квота отдельных стран. Если до пандемии для России квота была 25 тысяч паломников, то сейчас, возможно, станет 10 тысяч человек. Но это пока не точно", - рассказал Асуев, пояснив, что в январе планирует в составе делегации посетить Саудовскую Аравию, где и выяснится формат и детали предстоящего хаджа.

Хадж-операторы надеются на рост спроса

За решением о допуске вакцинированных "Спутником" в Саудовскую Аравию может последовать увеличение спроса на совершение умры и хаджа, предположил гендиректор дагестанского хадж-оператора "Марва-тур" Булат Курбанов, который сейчас находится в КСА.

"Спрос был и до этого решения. Но, как только люди узнали о признании вакцины, спрос стал увеличиваться ещё больше. Для мусульман России и, в частности Дагестана, это была радостная новость", - сказал Курбанов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в Дагестане спрос всегда превышал квоту, установленную для региона, и вероятное решение властей КСА об уменьшении квот численность паломников может отразиться на возможностях людей отправиться в хадж. "Конечно, если будут ограничения, то не все смогут поехать, не только в России, но и по всему миру. Поэтому мы рекомендуем паломникам заблаговременно бронировать себе места", - отметил Курбанов.

Он сообщил, что ежегодно через "Марва-тур" отправлялось до 9000 паломников в хадж и более тысячи - на умру. "Сейчас около тысячи человек, которые оплачивали хадж-тур в этом году, но не смогли совершить его. Они ждут, и в будущем году готовы доплачивать и лететь в хадж", - подчеркнул Курбанов.

Генеральный директор хадж-оператора "Муслим-тур" Али Гурдин также считает, что спрос на умру, а затем на хадж возрастёт. "Уже сейчас из России выезжают в умру те, кто привился иностранными вакцинами. Такая возможность была у тех, кто выезжал в ОАЭ, Турцию. Но больше всего это выходцы из Центральной Азии, потому что там можно было давно привиться любой из вакцин, с которыми ранее допускали в Саудовскую Аравию", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Гурдина, два года отсутствия возможности совершить хадж повысили его востребованность, что отразится на стоимости. "Цена поездки повысится. Но не более чем на 20%. В КСА тоже не хотят поднимать цены за услуги и гостиницы. И многие смогут себе позволить поехать. А цены на умру в принципе не повысились с прошлых лет. Эконом-вариант есть и за 1000 долларов", - сообщил гендиректор "Муслим-тур".

Сотрудница турагентства «Кавказ» сообщил, что в прежние годы через их агентство в хадж и умру уезжали жители всех регионов Северного Кавказа с вылетами из Махачкалы, Минвод и Грозного. "Через нас изъявляли желание поехать до 1000 человек в хадж", - сказала представитель турагентства корреспонденту "Кавказского узла".

При этом агентство не планирует заниматься отправкой в малое паломничество в ближайшие месяцы. "Организовывать поездки в умру начнём в месяц Рамадан (примерно апрель). До этого устраивать поездки в малое паломничество нам невыгодно, потому что надо организовывать вылеты", - сказала представитель турагентства "Кавказ".

Представитель хадж-оператора из Чечни "Сафа-тур" сообщил, что ожидается увеличение числа поездок в малое паломничество и числа собирающихся в хадж. "Спрос растёт", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что до пандемии из Чечни через "Сафа-тур" в хадж выезжали около 3000 человек.

Муфтии и имамы рассказали об осторожном интересе верующих к разрешению на хадж

В центральное ДУМ Ростовской области документы о возможности выехать в умру, а тем более в хадж пока не поступали, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" муфтий областного ЦДУМ Мухаммад Бикмаев. "Но информация уже есть, и есть люди, которые собираются выехать в умру. Насчёт хаджа пока рано говорить. А до пандемии из Ростовской области выезжали в хадж 30-40 человек", - сказал он.

Муфтий выразил сомнение в увеличении спроса на хадж 2022 года в Ростовской области. "Сейчас вырастут и цены на хадж, а финансовое состояние не улучшилось. Эти обстоятельства, помимо опасений за здоровье, вряд ли способствуют увеличению спроса. Желание у людей есть, но возможности, наверное, не будут соответствовать желаниям", - сказал Бикмаев.

Схожее мнение высказал руководитель хаджа из Кабардино-Балкарии Хызыр Мисиров. "Так как будет увеличение цены хаджа, то, насколько я знаю, это будет тяжко для наших людей, и число желающих поехать в хадж, вероятнее всего, не возрастёт", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", уточнив, что в прошлые годы в хадж выезжали около 400 паломников из Кабардино-Балкарии.

Заместитель муфтия ДУМ Ставропольского края Закир Шарыпов сообщил, что информацию о возможности посетить КСА после вакцинации "Спутником V" они получили из СМИ. "Конечно, люди после этой новости оживились. Но каких-то конкретных случаев не было, чтобы кто-то приходил в духовное управление и говорил: мы хотим ехать, отправьте нас. Но в целом в ставропольском ДУМ нет специального отдела по паломничеству", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее по квоте для Ставропольского края желающие совершить хадж выезжали из других регионов, уточнил он. "Они ехали через туроператоров Дагестана, Кабардино-Балкарии. Из Старополья выезжало в паломничество 10-15 человек ежегодно. А увеличится ли число паломников, неизвестно, потому что и по хаджу ситуация непонятная. Сейчас только на умру собираются", - пояснил Шарыпов.

В Адыгее и Краснодарском крае никакой активности в связи с объявлением о возможности совершить умру с российским сертификатом о вакцинации не заметно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" имам Тахтамукайского района, член Совета ДУМ Адыгеи и Краснодарского края Асфар Мысс. "Активной подготовки нет. Потому что не все люди готовы ехать за границу, не все готовы привиться. Отношение к вакцинации разное, и к хаджу пока подготовки нет", - сказал он.

По словам Мысса, до пандемии из Адыгеи и Краснодарского края в хадж выезжали около 50 человек, и нередко часть квоты передавали жителям других регионов. "Если откроется возможность для хаджа, то те, кто запланировал, уже имеет средства и у него будет время, захотят эту религиозную обязанность исполнить. Но многие всё-таки отложат", - считает имам.

Он отметил, что раньше индивидуальные поездки в умру были частым явлением. "Бывало даже, на автомобилях ездили через Грузию, Турцию, Сирию. Но лет 10 уже такое невозможно", - сказал Мысс.

Имам-хатыб центральной соборной мечети Черкесска Казим Катчиев сообщил, что пока не располагает конкретными сведениями о возможности умры или хаджа из Карачаево-Черкесии. "Пока никто не собирается на умру или хадж. Потому что никто не знает толком, что к чему", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По сведениям имама, до пандемии из республики в хадж выезжали до 200 человек. "А в умру за год не более 20 человек ездило. И мы сейчас не ожидаем притока желающих поехать в малое паломничество", - сказал Катчиев.

Он затруднился спрогнозировать динамику спроса на хадж в Карачаево-Черкесии в 2022 году. "Наверное, [спрос] увеличится. Потому что два года хаджа не было, и число желающих поехать [стало] больше. Но с другой стороны, люди боятся коронавируса, многие ещё не вакцинированы сами. И финансово сложнее, наша республика – очень бедная", - отметил Катчиев.

Муфтий ДУМ Северной Осетии Хаджимурад Гацалов официальных документов о возможности совершения умры и хаджа пока не получал. "Но прихожане мечетей уже реагируют. Немало желающих поехать в умру. Будем готовить группы для поездки", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

До пандемии в хадж выезжало от 150 до 200 мусульман из Северной Осетии, сообщил муфтий. "Но мы не ожидаем увеличения числа желающих выехать в хадж. Может быть, даже сократится их число. Потому что нарушен традиционный порядок планирования хаджа у людей, и пока это восстановится... Люди опасаются, не все вакцинированы", - пояснил Гацалов.

Напомним, 17 марта 2021 года Духовное управление мусульман России признало допустимой к использованию вакцину "Спутник V" с точки зрения шариата. Мусульманам не запрещено вакцинироваться, если официальная медицина утверждает о целесообразности защиты от инфекции, отметили богословы Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Дагестана, комментируя фетву ДУМ России. Еще одна общероссийская организация, Духовное собрание мусульман России, выпустила аналогичную фетву в июле.