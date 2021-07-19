Медицинский работник показывает вакцину от COVID-19 пациенту. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

19 июля 2021, 17:55

Духовное собрание мусульман России призвало верующих привиться от COVID-19

Мусульманин не должен отказываться делать прививку от коронавируса при отсутствии противопоказаний, указало в фетве Духовное собрание мусульман России. Праздничные собрания в мечетях на Курбан-байрам в связи с пандемией заменены домашней молитвой.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 марта Духовное управление мусульман России приняло фетву (богословское заключение), согласно которой признало допустимой к использованию вакцину от коронавируса "Спутник V" с точки зрения шариата. Мусульманам не запрещено вакцинироваться, если официальная медицина утверждает о целесообразности защиты от инфекции, отметили богословы Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Дагестана, комментируя фетву ДУМ России о допустимости использования вакцины. Отдельным вопросом стала допустимость вакцинирования в месяц Рамадан, когда мусульмане обязаны воздерживаться от еды и питья в светлое время суток. Вопреки мнению муфтия Кабардино-Балкарии пользователи Instagram усомнились, что вакцинация в священный месяц не будет грехом.

Духовное собрание мусульман России (ДСМР) опубликовало сегодня фетву с критикой необоснованных отказов верующих от вакцинации от коронавируса. "Категоричный необоснованный отказ от вакцинации и распространение фейковых слухов о ее составе и последствиях не приветствуется. Пока в нашем государстве проводится бесплатная массовая вакцинация препаратами, отвечающими высоким международным требованиям, всем нашим соотечественникам было бы целесообразно сделать прививки себе и своим семьям по согласованию с врачами и при отсутствии противопоказаний к этому", - говорится в документе, составленном Советом улемов ДСМР.

С 9 июля в мечети Чечни не пускают без сертификатов о вакцинации от коронавируса. По словам местных жителей, на входах в мечети дежурят сотрудники полиции, которые проверяют наличие справок.

В фетве также говорится, что "распространение различных тревожных сообщений среди населения во время пандемии является харамом", то есть запрещенным для верующего действием.

Фетва предписывает не совершать в мечетях общую молитву на Курбан-байрам. "Учитывая, что традиционно на Курбан-байрам собирается большое количество людей в одном месте, и в целях предотвращения усиления распространения пандемии и смягчения последствий болезни праздничная молитва в этот день, как ранее в обычной штатной ситуации, не совершается, вместо этого рекомендуется совершать индивидуально молитву Зуха намаз дома после восхода солнца", - говорится в документе.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку. В этом году мусульмане будут отмечать Курбан-байрам 20-22 июля, в Дагестане в связи с праздником выходными объявлены 19 и 20 июля, указано в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Курбан-байрам".

Празднование Курбан-байрама, как и общение с пожилыми и больными людьми, которых принято посещать в дни праздника, ДСМР рекомендовало совершать, "только используя электронные средства связи онлайн". Аналогично и обряд жертвоприношения должен в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора заказываться онлайн, а проводить его нужно в специализированных пунктах, согласованных с мусульманскими организациями, указано в фетве, опубликованной на сайте ДСМР. Документ датирован 15 июля.

Отметим, что мечети Махачкалы продолжили работу, несмотря на то, что 21 июня власти Дагестана запретили проводить богослужения с присутствием людей.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Махачкалинцы сообщили о планах посетить мечети в Курбан-байрам", "Муфтият Кабардино-Балкарии озвучил условия для посещения мечетей в Курбан-байрам", "Правозащитники оценили попытки ускорить вакцинацию в Чечне полицейскими рейдами".

Автор: "Кавказский узел"

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