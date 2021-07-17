Верующие Махачкалы проигнорировали запрет на посещение мечетей

17 июля 2021, 00:13

Мечети Махачкалы продолжили работу, несмотря на изданное ранее распоряжение властей Дагестана о запрете богослужений с присутствием людей. Риск заражения коронавирусом в общественном транспорте или на рынках значительно выше, чем в мечетях, указали опрошенные "Кавказским узлом" верующие.

Как писал "Кавказский узел", с 21 июня власти Дагестана запретили богослужения в мечетях, церквях и синагогах с присутствием людей в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом и заболеваемости внебольничной пневмонией. Жители республики сочли запрет необоснованным. Глава Роспотребнадзора Дагестана призвал запретить любые массовые мероприятия и посещение культовых учреждений. Жители Махачкалы указали, что запрет на посещение мечетей в Дагестане оправдан, однако на фоне ограничений на проведение коллективных молитв в республике проходят массовые мероприятия.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" 16 июля верующие заявили, что коллективные молитвы в мечетях могут проводиться при соблюдении ограничений Роспотребнадзора.

Во дворе центральной мечети Махачкалы дистанция между верующими в ходе пятничной молитвы не соблюдалась, рассказал житель Махачкалы Умар. При этом внутри Джума-мечети в ходе коллективных утренних и ночных намазов верующие находятся на положенном расстоянии друг от друга, отметил он. "Там есть расстояние по полтора метра, обозначенное знаками", - сообщил Умар. Верующий выступил за проведение коллективных молитв при строгом соблюдении всех предписаний Роспотребнадзора. Умар рассказал, что прошел процедуру вакцинации.

Мечети не нужно закрывать, но верующие, пришедшие на коллективную или пятничную молитву должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также приходить со своим ковриком для совершения молитвы, считает житель Махачкалы Абдул. По его словам, в ходе пятничной молитвы во дворе одной из махачкалинских мечетей молящиеся на улице не соблюдали требования о расстоянии между людьми. Возможно, за строгим соблюдением требования о социальной дистанции следили уже внутри мечети, предположил он. Абдул отметил, что не проходил процедуру вакцинации и не планирует прививаться.

В мечети на улице Агасиева в Махачкале верующих на пятничной молитве было значительно меньше, чем на предыдущих джума-намазах, рассказал житель Махачкалы Мухтар. По его словам, посетители соблюдали необходимую дистанцию . "Как ни удивительно, но они соблюдали [дистанцию]. Я был на первом этаже, и расстояние [между совершающими намаз] было", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мухтар высказался против запрета на проведение пятничных молитв. По его мнению, в других местах массового скопления людей, например, в общественном транспорте, риск заболеть значительно выше, чем в мечети при совершении коллективной молитвы. "Если разделить количество людей в общественном транспорте на площадь [транспортного средства], то в общественном транспорте плотность гораздо больше [чем в мечети]", - отметил верующий. По его словам, он не прививался и не планирует в будущем проходить процедуру вакцинации.

На пятничной молитве в мечети "Тангим" руководство мечети призывало верующих соблюдать ограничения: носить маски и сохранять дистанцию между молящимися, однако дистанция не соблюдалась, рассказал житель Махачкалы Идрис. По его словам, имам неоднократно говорил о необходимости придерживаться дистанции, а также не приходить на коллективную молитву, если есть признаки простудного заболевания или подозрение на заражение. "Очень многое зависит от сознательности самих людей", - заявил Идрис.

Идрис выступил против закрытия мечетей и за разрешение коллективных молитв при соблюдении предусмотренных Роспотребнадзором условий. При этом он назвал неоднозначной политику властей Дагестана, которые ограничили коллективные молитвы в мечетях при переполненном городском общественном транспорте и рынках, где риск заразиться коронавирусной инфекцией выше, чем при посещении коллективной молитвы в мечети. "Я не думаю, что в мечетях происходит такое массовое распространение. В мечетях люди более-менее сознательные, и человек, который болеет, в мечеть не приходит", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

У посетителей мечетей вызывает вопросы политика ограничительных мер, которая не касается переполненного общественного транспорта или многолюдных городских рынков, отметил Идрис. При этом республиканские ведомства, ответственные за противодействие коронавирусу и информирование населения, четко не называют причины, которые спровоцировали нынешнюю волну коронавируса. По его словам, Идрис не прошел вакцинацию, так как имеет иммунитет.

Несмотря на рост количества заболевших, закрывать мечети или ограничивать богослужения нет необходимости, заявил руководитель "Монитора пациента" Зияутдин Увайсов. По его мнению, верующие могут посещать мечеть, а имамы должны проводить пятничные молитвы с соблюдением противоэпидемиологических мер. С аналогичным соблюдением мер безопасности проводятся государственные мероприятия, отметил правозащитник.

Проведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает только личные мнения опрошенных махачкалинцев.

Официальная статистика по коронавирусу в Дагестане неоднократно подвергалась критике. Многим пациентам перед смертью ставился диагноз "внебольничная пневмония". Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с такой пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

За последние сутки в Дагестане зафиксировано 198 новых случаев заражения коронавирусом, семь человек скончались. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 38 705 человек, из них умерли 1607, следует из информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".