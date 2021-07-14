Махачкалинцы поддержали антиковидные ограничения в мечетях

14 июля 2021, 01:23

Запрет на посещение мечетей в Дагестане оправдан, так как таким образом можно остановить распространение коронавирусной инфекции, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы. При этом они выразили удивление, что ограничения введены на проведение коллективных молитв, тогда как в республике проводятся массовые мероприятия.

Как писал "Кавказский узел", с 21 июня власти Дагестана запретили богослужения в мечетях, церквях и синагогах с присутствием людей в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом и заболеваемости внебольничной пневмонией. Жители республики сочли запрет необоснованным. Глава Роспотребнадзора Дагестана призвал запретить любые массовые мероприятия и посещение культовых учреждений. 12 июля мэр Махачкалы сообщил, что в некоторых мечетях города были замечены верующие в нарушение предписаний Роспотребнадзора.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" 13 июля жители Махачкалы считают, что полная отмена коллективных и пятничных молитв в мечетях оправдана. По мнению Магомеда, таким образом можно снизить распространение коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии в республике.

Официальная статистика по коронавирусу в Дагестане неоднократно подвергалась критике. Многим пациентам перед смертью ставился диагноз "внебольничная пневмония". Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с такой пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

При этом Магомед считает, что нужно также ограничить работы рынков и контролировать работу общественного транспорта и соблюдение пассажирами масочного режима. По его мнению, рынки и общественный транспорт также являются местами, где люди могут заразиться. При этом, отметил мужчина, многие из его знакомых тоже возмущены, почему надзорные органы ограничили проведение коллективных молитв, но не ограничили работу рынков и общественного транспорта.

"Многие возмущаются, почему разрешают работать рынкам, общественному транспорту, где в салоне больше пассажиров, чем полагается, а ограничения и запреты - только для мечетей", - отметил Магомед.

При этом он подчеркнул, что является верующим человеком и по возможности посещает мечети, но после того, как начался рост числа заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией, временно перестал посещать молитвы.

Курбан также считает оправданным ограничение проведения коллективных и пятничных молитв в мечетях. "Просто закройте двери мечети и скажите, что пока ситуация с количеством больных не стабилизируется, не будем проводить", - предложил он.

При этом, по его мнению, к коллективным и пятничным молитвам можно допускать тех, кто вакцинировался или тех, кто переболел и приобрел иммунитет. Он отметил, что для совершения пятничной молитвы необходимо присутствие 40 мужчин, и руководство мечети может обеспечить такую посещаемость за счет вакцинированных или приобретших иммунитет.

При этом Курбан не вакцинировался и не планирует. Он сообщил, что болеет коронавирусом в настоящее время и лечится дома.

Саид считает, что коллективные намазы, в том числе пятничные, способствуют распространению коронавируса, но их можно проводить на открытом воздухе. "Думаю, что коллективные и пятничные намазы нужно организовывать на улице",- считает верующий.

Он отметил, что для проведения пятничной молитвы в помещении мечети должно быть 40 человек, тогда как остальные могут находиться во дворе. "Больше сорока человек внутрь мечети не впускать, а кто хочет присоединиться - пусть на улице делает [намаз]. Внутрь мечети впускать только тех, кто прошел вакцинацию", - пояснил Саид. Сам он, по его словам, вакцинировался и считает прививку эффективным способом защиты от коронавируса.

Аналогичного мнения придерживается Гамид. "Лично мое мнение, что пятничный намаз можно делать на улице. Это более безопасно", - считает он.

По мнению махачкалинца, проведение молитвы вне помещений мечети уменьшит риск заразиться. При этом Гамид считает, что практика допуска к коллективным и пятничным молитвам только тех, кто вакцинировался, себя не оправдает, так как в Дагестане, по его словам, многие жители приобретают или покупают сертификаты о вакцинации. "У меня очень много знакомых, которые приобрели эти сертификаты", - отметил он.

Рекомендуемые Роспотребнадзором ограничения на посещение мечетей не возымеют должного эффекта, считает Назим. "Мы соблюдаем эти ограничения [во время коллективного намаза], но потом люди стоят, общаются, обнимаются [после намаза]", - рассказал он.

При этом, по мнению Назима, вводить полный запрет на пятничные и коллективные молитвы не нужно, так как ситуация с нынешним обострением и ростом количества заболевших не похожа на ту, которая была в республике на пике первой волны в 2020 году. Прихожанин мечети считает, что закрывать мечеть можно лишь в том случае, если в регионе будет наблюдаться неконтролируемый всплеск числа заражений.

При этом Назим отметил, что в республике продолжают проводить массовые мероприятия, риск заразиться во время которых не меньше, чем во время коллективных молитв. "Мы видим, что параллельно проводятся какие-то мероприятия и люди собираются. Такие мероприятия государством не останавливаются. Поэтому возникает вопрос, почему это все [запрет на коллективные собрания] надо начинать с мечети?" - задается он вопросом.

При этом Назим считает, что вакцинация не гарантирует, что человек не заразится коронавирусом и не будет его разносчиком, поэтому допуск до коллективных молитв лишь тех, кто вакцинировался, себя не оправдает.

Аида считает, что на фоне возрастающего числа выявляемых ежедневно случаев инфицирования проведение коллективных и пятничных молитв в мечетях города должно быть приостановлено. По ее мнению, такие собрания могут спровоцировать дальнейшее распространение коронавирусной инфекции и, соответственно, рост числа заболевших.

Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только личные мнения прошенных махачкалинцев.

За сутки 13 июля в Дагестане зафиксировано 195 новых случаев заражения коронавирусом, семь человек скончались. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 38 114 человек, из них умерли 1592, следует из информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".