Жители Чечни назвали бессистемными проверки в мечетях справок о вакцинации

13 июля 2021, 10:18

В некоторых мечетях Чечни верующих проверяют на наличие справок о вакцинации от коронавируса, а в других нет, при этом в республике вводится все больше запретов для непривитых, что создает людям проблемы и вынуждает прививаться, рассказали местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июня глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу в случае низких темпов вакцинации в регионе. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. С 4 июля Роспотребнадзор по республике ввел обязательный масочный режим в общественном транспорте региона, чем вызвал возмущение пользователей соцсетей, с 9 июля жителям региона, не сделавшим прививку, запрещено посещать мечети. Без сертификатов о вакцинации от коронавируса в Чечне не обслуживают в магазинах, невозможно даже купить хлеба, пожаловались 7 июля местные жители.

О том, что без справок о вакцинации от коронавируса жителей Чечни с 9 июля не будут пускать в мечети, заявлял муфтий Чечни Салах Межиев. "На пятничную молитву "джума-намаз" будут пускать только вакцинированных граждан. Также верующие должны будут соблюдать дистанцию друг от друга", - цитировало его слова 8 июля информагентство "Чечня Сегодня". О проверках в мечетях верующие сообщили 9 июля.

Грозненец Анзор рассказал, что в пятницу, 9 июля, у него спрашивали наличие справки о вакцинации в грозненской мечети. "Я сказал, что у меня есть справка, хотел показать недавно сделанный тест на коронавирус, когда прилетел из-за границы, но они не стали ждать, дали войти в мечеть. У меня нет прививки, но мы всей семьей переболели. Прививку ставить я по своей воле не буду. Буду до последнего оттягивать, разве что совсем из дома выходить запретят", – сказал Анзор корреспонденту "Кавказского узла".

Действия властей Чечни, выходящие за пределы общефедеральных рамок не удивляют местных жителей, добавил он. "Собственно ничего нового, но хотелось бы чтобы вводимые запреты хоть отдаленно напоминали общефедеральные установки. Люди устали от этих ограничений, а тут вроде бы говорят, что у нас свои вакцины, Россия впереди всей планеты, а ситуация становится только хуже, ограничений все больше. Нельзя пойти ни в магазин, ни в кафе, теперь еще и в мечетях спрашивают", – посетовал Анзор.

Другой местный житель Адам сообщил, что на пятничную молитву [9 июля] у него в мечети ничего не спрашивали, однако предупредили, что со следующей пятницы [16 июля] будут вводить меры социального дистанцирования. "Ничего не спрашивали. Джума-намаз прошел, как обычно. Имам в мечети предупредил, что со следующего джума будет дистанция. Все это очень раздражает. Помимо мечети много что они запретили. В некоторые село не впускают без прививки. Куда бы ты ни пошел тебя не обслуживают. АЗС, магазины, госучреждения, детей в школу не берут в первый класс, сейчас ведь подача документов, студентов не берут на учебу. Из-за всего этого многие делают прививки", – сказал Адам корреспонденту "Кавказского узла".

Верующих проверяют в мечетях на наличие справки о вакцинации, завил также преподаватель одного из чеченских вузов. "В прошлую пятницу верующих просто спрашивали, есть или нет справка о вакцинации, все говорили, что есть, на наличие не проверяли. У нас спросили, не проверили, не посмотрели. Наверное, в разных мечетях по-разному. Где-то проверяют, убеждаются, в других местах просто спрашивают", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые районы Чечни отличаются даже в рамках республиканских ограничений наиболее жесткими правилами, добавил он. "Например Ачхой-Мартан, где в принципе с началом пандемии было очень строго и на въезд, и выезд. Но там количество заболеваний тоже было минимальным, ни похороны не проводили массово, допуск туда был ограничен, и они шли в конце по заболеваемости, так было в прошлом году. Сейчас там ограничения на въезд-выезд без наличия справки о вакцинации", – заключил местный житель.

Грозненский ресторатор Ибрагим рассказал, что последние запреты болезненно ударили по бизнесу. "На своем бизнесе я это уже второй год ощущаю. Каждый день все это время я думаю закрываться или терпеть и дальше. Уйма долгов, сократили персонал, людям платить уже нечем, теперь еще и клиентов брать мы не можем без прививок", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он пожаловался на бессистемную вакцинацию в больницах. "Если ты пришел к врачу делать прививку – тебе ее сделают и даже не спросят, а есть ли отводы, есть ли противопоказания. У них там сейчас, как "госплан" <...>. Не лучше ли тогда естественным образом всем переболеть и уже успокоиться, получить столь желанный коллективный иммунитет? Как в таком повсеместном "корона-концлагере" можно развивать свой бизнес?"– задался вопросом Ибрагим.

Приведенные мнения не являются репрезентативными и не отражают мнения всех жителей Чечни.

Напомним, что ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики сочли ужесточение антиковидных мер в Чечне попыткой Кадырова угодить федеральному центру. "И все это, несмотря на то, что президент говорил о том, что вакцинация не может быть принудительной. Кадыров хочет выглядеть успешнее всех, быть оригинальным", – отметил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

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